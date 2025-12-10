Свят

Кремъл добави опозиционния политик Лев Шлосберг в списъка на "екстремистите"

Включването в него води до значителни финансови ограничения

10 декември 2025, 09:17
Кремъл добави опозиционния политик Лев Шлосберг в списъка на "екстремистите"
Източник: iStock photos/Getty images

Р уският опозиционен политик Лев Шлосберг от партията "Яблоко" е бил добавен към държавния списък с екстремисти, съобщи агенция ТАСС.

Включването в списъка води до значителни финансови ограничения: активите на Шлосберг ще бъдат замразени, той ще може да харчи само еквивалента на 111 евро на месец и вече няма да може да използва кредитни карти, съобщи ТАСС.

Етикетът "чуждестранен агент": Колко са засегнатите в Русия

Опозиционното медийно издание "Медуза" съобщи, че изглежда Шлосберг е бил добавен в списъка въз основа на обвинения в дискредитиране на руската армия във връзка с текущи съдебни производства, тъй като не са посочени причини. Шлосберг е номер 18 598 в списъка.

Руската съдебна система от месеци предприема действия срещу опозиционния политик. Арестът му през лятото беше осъден на международно ниво, посочва ДПА.

В началото на ноември Шлосберг беше осъден на повече от 400 часа общественополезен труд за предполагаеми нарушения на изискванията за статута му на "чуждестранен агент".

"Яблоко", акроним от имената на основателите на партията, официално известна като Руската обединена демократична партия, означава също ябълка на руски език, обяснява ДПА.

Кремъл до голяма степен е заглушил критичните медии и опозицията. Откритата критика вече не е възможна в Русия и много противници на войната и критици на Кремъл са в изгнание.

Източник: БТА/Пламен Йотински    
Последвайте ни
Борисов: След 1 януари ще говоря за оставки и за протести

Борисов: След 1 януари ще говоря за оставки и за протести

Българи губят хиляди левове: Измами с вили под наем за Нова година чрез социални мрежи

Българи губят хиляди левове: Измами с вили под наем за Нова година чрез социални мрежи

Километрични опашки от тирове блокират АМ

Километрични опашки от тирове блокират АМ "Марица" край Свиленград

Последните думи на Ози Озбърн - любов към Шарън

Последните думи на Ози Озбърн - любов към Шарън

Маникюр, фризьор и евро: Ще се бръкнем ли с центове повече

Маникюр, фризьор и евро: Ще се бръкнем ли с центове повече

pariteni.bg
ЕС отговаря на Китай с евтини EV за 15 000 евро

ЕС отговаря на Китай с евтини EV за 15 000 евро

carmarket.bg
6 декември: Денят, в който монголската буря погълна перлата на Източна Европа
Ексклузивно

6 декември: Денят, в който монголската буря погълна перлата на Източна Европа

Преди 4 дни
Времето на Никулден с предупреждение от първа степен за обилни валежи
Ексклузивно

Времето на Никулден с предупреждение от първа степен за обилни валежи

Преди 4 дни
МААЕ: Защитният саркофаг на АЕЦ
Ексклузивно

МААЕ: Защитният саркофаг на АЕЦ "Чернобил" е повреден

Преди 4 дни
Никулден е! Какви са българските поверия и традиции на този ден
Ексклузивно

Никулден е! Какви са българските поверия и традиции на този ден

Преди 4 дни

Виц на деня

На Коледа стават чудеса. И после ги изплащаш две години, на равни вноски.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Тръмп ще се намеси в сблъсъците между Тайланд и Камбоджа</p>

Тръмп ще се намеси в конфликта между Тайланд и Камбоджа

Свят Преди 21 минути

Президентът на САЩ заяви, че малцина други могат "да се обадят по телефона и да спрат война между две много могъщи страни, Тайланд и Камбоджа"

ЕС постигна ключово споразумение за 90% намаление на емисиите до 2040 г.

ЕС постигна ключово споразумение за 90% намаление на емисиите до 2040 г.

Свят Преди 37 минути

До 5% от новата цел за 2040 г. могат да бъдат постигнати от 2036 г. чрез покупка на въглеродни кредити от чужбина

Защо САЩ имат най-скъпото здравеопазване в света?

Защо САЩ имат най-скъпото здравеопазване в света?

Свят Преди 1 час

В САЩ хората плащат за здраве толкова много, колкото никъде другаде

Защо не трябва да купувате домати през зимата?

Защо не трябва да купувате домати през зимата?

Любопитно Преди 2 часа

Каква е причината може да прочетете в следващите редове

<p>Преговорите за мир: Украйна предава на САЩ преработения план</p>

Преговорите за мир: Очаква се Украйна да предаде на САЩ днес преработения план

Свят Преди 2 часа

Зеленски заяви също, че страната му е готова да проведе президентски избори в следващите 60 до 90 дни

Нов протест в София с искане за оставка на правителството

Нов протест в София с искане за оставка на правителството

България Преди 2 часа

За първи път ще се състои протестна акция на новосъздаденото Обединение "Студенти против мафията"

<p>Депутатите гласуват <strong>шести&nbsp;вот на недоверие</strong> към кабинета &quot;Желязков&quot;</p>

Ново изпитание пред кабинета "Желязков": Депутатите гласуват шестия вот на недоверие

България Преди 3 часа

Темата му е "Провал в икономическата политика"

<p>Почитаме трима светци &ndash; какви са поверията за този ден</p>

Почитаме трима светци – какви са поверията за този ден

България Преди 3 часа

5-те най-силни земетресения в историята

5-те най-силни земетресения в историята

Любопитно Преди 3 часа

Въпреки че климатичната криза може да е много съвременен проблем, Майката Природа опустошава човечеството от векове

Обсадата на Плевен

10 декември: Балканът се отваря, пътят към свободата е открит

Любопитно Преди 3 часа

Вижте какво се е случило на този ден в историята

От мъгла към слънце: Какво ни носи времето през следващите дни

От мъгла към слънце: Какво ни носи времето през следващите дни

България Преди 3 часа

Вижте прогнозата за времето

<p>Пеевски: Дадохме урок по демокрация и любов към България</p>

Делян Пеевски: Дадохме урок по демокрация и любов към България

Свят Преди 11 часа

Цяла България видя колко сме позитивни, допълни лидерът на ДПС-НН

Млад мъж засне как се вози на покрива на автобус в София

Млад мъж засне как се вози на покрива на автобус в София

България Преди 11 часа

Случаят е от 1 декември, а видеото обиколи социалните мрежи

Туск: ЕК ще одобри помощ за изграждането на атомна електроцентрала в Полша

Туск: ЕК ще одобри помощ за изграждането на атомна електроцентрала в Полша

Свят Преди 11 часа

Премиерът заяви, че първият транш от средствата, 4,6 милиарда злоти, ще бъде отпуснат през декември

Руски атаки в Киев - част от столицата е без електричество

Руски атаки в Киев - част от столицата е без електричество

Свят Преди 12 часа

Русия рязко увеличи както броя, така и интензивността на атаките си срещу украинската газова и енергийна инфраструктура

<p>Кенеди-младши показа завидни умения по набирания на летище &quot;Рейгън&quot;</p>

Шон Дъфи и Робърт Кенеди-младши в неочаквано състезание по набирания на летище "Рейгън"

Свят Преди 12 часа

Двамата представиха план за летища за 1 млрд. долара с фитнес зони и по-здравословна храна

Всичко от днес

От мрежата

11 начина как да обогатим живота на кучето си с игри и нови занимания

dogsandcats.bg

5 празнични съвета за щастлива котка тази Коледа

dogsandcats.bg
1

Стотици Дядоколедовци бягат в Германия

sinoptik.bg
1

Ще се сблъскат ли Млечният път и Андромеда

sinoptik.bg

Кейт Уинслет и порасналият ѝ син, вижте колко си приличат! (СНИМКИ)

Edna.bg

Не се чувствате празнично? По-масово е, отколкото си мислите

Edna.bg

Слот за конфликта със Салах: Всеки прави грешки, но той разбира ли своята?

Gong.bg

Леви Нтумба - непобедимият леопард на Славия

Gong.bg

Тир, превозващ пратки, се обърна на Прохода на Републиката (СНИМКИ)

Nova.bg

Борисов: Ще говоря за оставки и протести, след като българите започнат да теглят от банкомата в евро

Nova.bg