Николас Мадуро избегна коментар за атаката от САЩ, но предлага диалог

В енецуелският президент Николас Мадуро в телевизионно интервю, излъчено снощи и цитирано от Франс прес, избегна да потвърди или отрече твърденията за американска атака срещу пристанищни съоръжения в страната, за която по-рано през седмицата спомена американският президент Доналд Тръмп. В същото време Мадуро даде знак, че е готов за преговори с Вашингтон.

„Това може да е тема, която ще обсъдим след няколко дни. Най-вероятно ще можем да я обсъдим в близките дни“, заяви Мадуро пред държавната Венецуелска телевизия (ВТВ) в отговор на въпрос за предполагаемото нападение.

#UPDATE Maduro Thursday dodged a question about an alleged US attack on a dock in Venezuela but said he was open to cooperation with Washington after weeks of American military pressurehttps://t.co/hZIaV96kEB pic.twitter.com/uAHRIMpCFQ — AFP News Agency (@AFP) January 2, 2026

В понеделник Тръмп каза, че САЩ са унищожили пристанищна зона, използвана от плавателни съдове, които обвинява, че са свързани с наркотрафик във Венецуела, което, ако бъде потвърдено, би представлявало първата американска атака на територията на Венецуела.

„Това, което мога да ви кажа, е, че националната отбранителна система гарантира и продължава да гарантира териториалната цялост, мира в страната и използването на всички наши територии“, добави Мадуро.

Той уточни, че не е провеждал втори телефонен разговор с Тръмп след първия им контакт през ноември, но подчерта, че остава „готов“ за диалог с Вашингтон.

„Американското правителство знае това, защото сме го заявявали многократно пред техни представители – ако искат сериозно да обсъдят споразумение за борба с наркотрафика, ние сме готови. Ако искат петрол от Венецуела – страната ни е отворена за американски инвестиции, включително от компанията „Шеврон“, когато пожелаят, където пожелаят и както пожелаят“, каза още той.

Maduro evita hablar del ataque realizado por EE. UU. en territorio venezolano pic.twitter.com/ByebiGEzHF — Locos e Incorrectos (@locoincorrectos) January 2, 2026

Мадуро добави, че САЩ трябва да са наясно, че Венецуела е отворена и за по-широки споразумения за икономическо развитие, като припомни неотдавнашното сътрудничество между двете страни по въпроса за връщането на венецуелски мигранти – приоритет за администрацията на Тръмп.

„По въпроса за мигрантите бяхме постигнали споразумение. Всичко функционираше добре, но преди три седмици властите на Съединените щати се отказаха да продължат да изпращат мигранти във Венецуела“, добави венецуелският президент.