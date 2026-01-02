Свят

Николас Мадуро избегна коментар за атаката от САЩ, но предлага диалог

В понеделник Тръмп каза, че САЩ са унищожили пристанищна зона, използвана от плавателни съдове, които обвинява, че са свързани с наркотрафик във Венецуела

2 януари 2026, 09:54
„Като трагедията в Индиго“: Българин разказва за пожара с 40 жертви в Швейцария

„Като трагедията в Индиго“: Българин разказва за пожара с 40 жертви в Швейцария
Защо таксиметрови апарати отчитат двойни суми

Защо таксиметрови апарати отчитат двойни суми
Русия с нов ход да докаже атаката срещу Путин, предаде данни на САЩ

Русия с нов ход да докаже атаката срещу Путин, предаде данни на САЩ
Десетки загинали и над 100 ранени при пожар в Швейцария

Десетки загинали и над 100 ранени при пожар в Швейцария
Горещите точки по света с най-висок риск от ескалация през 2026 г.

Горещите точки по света с най-висок риск от ескалация през 2026 г.
Опитът за убийство на Путин - операция под фалшив флаг?

Опитът за убийство на Путин - операция под фалшив флаг?
Разкриха причината за катастрофата с Антъни Джошуа, ето кои са двамата загинали

Разкриха причината за катастрофата с Антъни Джошуа, ето кои са двамата загинали
Втори ден на протести във Врачанско заради спиране на тока

Втори ден на протести във Врачанско заради спиране на тока

В енецуелският президент Николас Мадуро в телевизионно интервю, излъчено снощи и цитирано от Франс прес, избегна да потвърди или отрече твърденията за американска атака срещу пристанищни съоръжения в страната, за която по-рано през седмицата спомена американският президент Доналд Тръмп. В същото време Мадуро даде знак, че е готов за преговори с Вашингтон.

„Това може да е тема, която ще обсъдим след няколко дни. Най-вероятно ще можем да я обсъдим в близките дни“, заяви Мадуро пред държавната Венецуелска телевизия (ВТВ) в отговор на въпрос за предполагаемото нападение.

В понеделник Тръмп каза, че САЩ са унищожили пристанищна зона, използвана от плавателни съдове, които обвинява, че са свързани с наркотрафик във Венецуела, което, ако бъде потвърдено, би представлявало първата американска атака на територията на Венецуела.

„Това, което мога да ви кажа, е, че националната отбранителна система гарантира и продължава да гарантира териториалната цялост, мира в страната и използването на всички наши територии“, добави Мадуро.

Той уточни, че не е провеждал втори телефонен разговор с Тръмп след първия им контакт през ноември, но подчерта, че остава „готов“ за диалог с Вашингтон.

„Американското правителство знае това, защото сме го заявявали многократно пред техни представители – ако искат сериозно да обсъдят споразумение за борба с наркотрафика, ние сме готови. Ако искат петрол от Венецуела – страната ни е отворена за американски инвестиции, включително от компанията „Шеврон“, когато пожелаят, където пожелаят и както пожелаят“, каза още той.

Мадуро добави, че САЩ трябва да са наясно, че Венецуела е отворена и за по-широки споразумения за икономическо развитие, като припомни неотдавнашното сътрудничество между двете страни по въпроса за връщането на венецуелски мигранти – приоритет за администрацията на Тръмп.

„По въпроса за мигрантите бяхме постигнали споразумение. Всичко функционираше добре, но преди три седмици властите на Съединените щати се отказаха да продължат да изпращат мигранти във Венецуела“, добави венецуелският президент.

Източник: Валерия Динкова/БТА    
Николас Мадуро Доналд Тръмп Венецуела САЩ Пристанищна атака Венецуелско-американски отношения Преговори Борба с наркотрафика Петролни инвестиции Венецуелски мигранти
Последвайте ни

По темата

„Като трагедията в Индиго“: Българин разказва за пожара с 40 жертви в Швейцария

„Като трагедията в Индиго“: Българин разказва за пожара с 40 жертви в Швейцария

Трагедия в Холивуд: Дъщерята на Томи Лий Джоунс е открита мъртва в хотел

Трагедия в Холивуд: Дъщерята на Томи Лий Джоунс е открита мъртва в хотел

„Не стреляйте по народа“: Бивш пилот отправи силно послание към иранската армия

„Не стреляйте по народа“: Бивш пилот отправи силно послание към иранската армия

Меган и Хари с красноречиво послание за кариерите на Арчи и Лилибет

Меган и Хари с красноречиво послание за кариерите на Арчи и Лилибет

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

biss.bg
И кучетата могат да имат акне

И кучетата могат да имат акне

dogsandcats.bg
На втория ден на Коледа имен ден празнуват...
Ексклузивно

На втория ден на Коледа имен ден празнуват...

Преди 7 дни
<p>Опасно студено време: Жълт код в 10 области от страната</p>
Ексклузивно

Опасно студено време: Жълт код в 10 области от страната

Преди 7 дни
Какво да правим с остатъците от празничните трапези
Ексклузивно

Какво да правим с остатъците от празничните трапези

Преди 7 дни
ИТ индустрията догодина ще зависи от неясните цени
Ексклузивно

ИТ индустрията догодина ще зависи от неясните цени

Преди 7 дни

Виц на деня

- Между скандал с жена или с тигър, какво бихте избрали? – Сибирски или бенгалски?
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

ГКПП „Илинден - Ексохи“

Гърция блокира границите: Шофьорите да се подготвят за закъснения

България Преди 33 минути

На границите с Турция, Република Северна Македония и Сърбия трафикът е нормален

След имотна измама в София: Жена с психично заболяване успя да върне жилището си

След имотна измама в София: Жена с психично заболяване успя да върне жилището си

България Преди 36 минути

64-годишната Любомила от София си върна единия от апартаментите, който беше присвоен от мъж, правил се на влюбен в нея

Жилищата поскъпват с до 8% през 2026 г.

Жилищата поскъпват с до 8% през 2026 г.

България Преди 2 часа

Еврозоната и кредитите тласкат нагоре цените

Празник е! Имен ден имат хората с тези чудни имена

Празник е! Имен ден имат хората с тези чудни имена

България Преди 2 часа

Православната църква почита свети папа Силвестър и преподобния Серафим Саровски

С колко ще поскъпне техниката през 2026 г.

С колко ще поскъпне техниката през 2026 г.

Технологии Преди 3 часа

ИТ индустрията започва новата година с очаквания за скок на цените на потребителската електроника. Основната причина е недостигът на чипове за памет и съхранение на данни, причинен от бума на AI

Слънчево и ветровито в петък, после рязко застудяване

Слънчево и ветровито в петък, после рязко застудяване

България Преди 3 часа

Вижте прогнозата за времето за следващите няколко дни

Мъж уби брат си и удари племенника си с брадва в Тетевенско

Мъж уби брат си и удари племенника си с брадва в Тетевенско

България Преди 11 часа

Племенникът на задържания е настанен в болница за лечение

Пожар изпепели историческа църква в центъра на Амстердам

Пожар изпепели историческа църква в центъра на Амстердам

Свят Преди 12 часа

Много жители на района бяха евакуирани

Зрителите избраха NOVA в новогодишната нощ

Зрителите избраха NOVA в новогодишната нощ

България Преди 12 часа

Кристалина Георгиева: Смелост, реформи и вяра в европейските ценности

Кристалина Георгиева: Смелост, реформи и вяра в европейските ценности

България Преди 13 часа

Георгиева: Сега България не само ще пожъне икономически ползи, но и ще спомогне за формирането на бъдещето на Европа

Тежка катастрофа край Луковит, загина младеж

Тежка катастрофа край Луковит, загина младеж

България Преди 14 часа

След удара автомобилът се преобърнал по таван в канавка

Простреляха бебе в главата в РС Македония на Нова година

Простреляха бебе в главата в РС Македония на Нова година

Свят Преди 14 часа

Турски гражданин е убит, а друг човек е бил ранен в Скопие

Изчезнал в Антарктида робот се появи с тревожни данни

Изчезнал в Антарктида робот се появи с тревожни данни

Свят Преди 15 часа

Автономен океански робот, който изчезна под леда за девет месеца, се завърна с уникални данни

Токът за бизнеса утре поскъпва с близо 30 на сто

Токът за бизнеса утре поскъпва с близо 30 на сто

България Преди 16 часа

Данните от БНЕБ показват, че са продадени общо 90 562,10 мегаватчаса електроенергия

Транспортираха тежко пострадал човек от Гела към "Пирогов" с хеликоптер

Транспортираха тежко пострадал човек от Гела към "Пирогов" с хеликоптер

България Преди 16 часа

Касае се за млад мъж с тежка травма в областта на гърба и долните крайници

Какво се промени с еврото в магазините от днес

Какво се промени с еврото в магазините от днес

България Преди 17 часа

От началото на февруари еврото става единственото законно платежно средство в България

Всичко от днес

От мрежата

Как да успокоя котката ми по време на новогодишната заря

dogsandcats.bg

9 подобрения за здравето на котката, които да направите тази година

dogsandcats.bg
1

Минус 25 градуса на Мусала

sinoptik.bg
1

С какво време Европа посреща 2026 година

sinoptik.bg

Ето кой празнува днес своя имен ден

Edna.bg

Дневен хороскоп за 2 януари, петък

Edna.bg

Мареска признал за разговори с Ман Сити, италианецът чувствал, че в Челси не му вярват

Gong.bg

Официално: Гьозтепе осъществи изходящ трансфер

Gong.bg

Доц. Йоловски: За ден и половина от обращение са изтеглени около 1 млрд. лв.

Nova.bg

Фойерверк разкъса пръстите на дете в Бургаско

Nova.bg