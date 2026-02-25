Любопитно

Соня Йончева - българската суперзвезда на съвременната глобална оперна сцена

Очакваме я по време на „Гала в София" 2026 в компанията на топ световните изпълнители Йонас Кауфман и HAUSER

25 февруари 2026, 12:23
С оня Йончева е родена навръх Коледа през 1981 г. в Пловдив, най-древния град в Европа и богато културно средище от столетия. В момента тя е най-популярната българска оперна звезда на световните сцени и един от най-успешните артисти в дългогодишната история на плодотворната българска оперна традиция. Йончева се занимава с изкуства от дете. Основите на образованието си по пиано и пеене получава в родния си град от първата си голяма учителка – Нели Койчева, а след това се усъвършенства в Женевската консерватория при оперната прима Даниел Борст, като изявеният диригент и музиколог Уилям Кристи открива невероятния ѝ талант за бароковата музика.

През 2010 г. Йончева печели в Ла Скала голямата награда, както и специалния приз CultureArte на най-престижния оперен конкурс "Опералия", създаден от Пласидо Доминго. През 2015 г. е удостоена с отличието в категория "Новоизгряващ изпълнител на годината" на немските награди ECHO Klassik, а през 2017 г. е обявена за "Изпълнител на годината" на телевизия „Медичи”. През 2019 г. е отличена с наградата на читателите на церемонията на Международните оперни награди (известни и като „Оперните Оскари”), а през 2021 г. печели приза "Певица на годината" с албума си "Прераждане" на едни от най-авторитетните награди за класическа музика Opus Klassik в Берлин. Същата година тя е удостоена и с най-високото звание "Почетен гражданин на Пловдив" на церемония в родния си град, а през 2023 г. й се присъжда и почетното звание на АМТИИ "Проф. Асен Диамандиев"-Пловдив "Доктор хонорис кауза" за изключителния ѝ принос към развитието на културата и оперното изкуство, както и за дейността ѝ в полза на обществото и защита правата на децата и младите хора. През 2024 г. Соня Йончева е обявена за "Музикант на годината" от слушателите на БНР, пак от обществената медия получи и званието Български посланик на културата, а Министерство на културата на Р България я удостои с голямата си награда "Златен век", докато Френската република ѝ връчи титлата Офицер на ордена за изкуство и литература.

  • Кариерни върхове

През последните 2 десетилетия талантът на Йончев безапелационно завладява всички най-големи световни оперни сцени: Метрополитън опера в Ню Йорк, Миланската Скала, Виенската държавна опера, „Ковънт Гардън” в Лондон, Баварската опера в Мюнхен, Парижката Пале Гарние, Арена ди Верона и много други. Превъплъщенията й в образи като Попея, Виолета, Мими, Дездемона, Манон Леско, Йоланта предизвикват универсален възторг. Постепенно диапазонът ѝ се разгръща до ярко драматичните роли на Медея, Норма, Федора, Тоска, Мадам Бътерфлай, утвърждавайки я като един от най-вълнуващите артисти на новия век. Обширният репертоар на Соня Йончева включва бисерите от бароковата епоха, както и творби на Моцарт, Верди, Чайковски, Джордано, Белини, Пучини и други. Централните й роли са вече над 50.

Възхвалявана за изключително красивия си глас и невероятно яркото сценично присъствие, Соня Йончева е еднакво убедителна както на оперната, така и на концертната сцена. Нейните рецитали в Париж, Дрезден, Баден-Баден, Мюнхен, Барселона, Токио, Виена, Буенос Айрес, Атина, Мексико Сити, и др. преминават при огромен успех. Самостоятелните албуми на Соня Йончева от периода й като артист на Sony Classical включват „Париж, моя любов”, Верди”, „Хендел”, „Прераждане”. Има записи и за Дойче Грамофон на „Сватбата на Фигаро” и „Коронацията на Попея” от фестивала в Залцбург. Йончева вече записва ексклузивно за собствения си лейбъл SY11 Productions, с който издаде албумите „Куртизаната” (2023) и „Жорж” (2025). Предстои съвсем скоро и нов албум с белкантови шедьоври.

  • Какво казва критиката за Соня Йончева?

„Йончева влиза в Залата на славата на Ла Скала редом до Калас.“ – Bachtrack, Милано, за „Пиратът”, 2018 г.

„Има директна връзка между Мария Калас и Соня Йончева… Тя не подражава, а създава нещо свое.“ – Die Welt, Берлин, за „Медея“, 2018. „…короната безспорно принадлежи на Медея в изпълнението на Йончева… брилянтно изиграна с нейния тъмен сопран, засенчвайки всичко… Изключително сценично присъствие.“ – Neue Zürcher Zeitung, Берлин, за „Медея“, 2018 г.

„Певица, пред която трябва да коленичиш… Йончева заля залата с рядка звукова красота, сияещ тембър, топлина и благородство.“ – Hamburger Abendblatt, за Пучиниева гала, 2019 г.

„Йончева омагьоса с най-красивите звуци, които могат да се чуят днес… Тя оставяше безкрайните вокални линии да се реят като върху летящо килимче.“ – Frankfurter Allgemeine Zeitung, за нейн рецитал в Залцбург, 2020 г.. „Тя притежава един от най-чувствените сопранови гласове в оперния свят.“ - Die Welt, Залцбург, 2020.

„Абсолютната примадона.“ – Tagesspiegel, за нейн рецитал в Берлинска филхармония, 2022 г. „Публиката изрази възторга си с бурни аплодисменти на крака, доказвайки, че възхищението ѝ от това ненадминато изкуство на пеенето е напълно заслужено и безгранично.“ - Berliner Morgenpost, Берлинска филхармония, 2022.

„Една от най-високо оценените сопрани на нашето време – с глас, носещ чувствена топлота, ослепителна сила и неустоимо въздействие.“ – Opera Actual, за нейн рецитал в Пералада, 2022 г.

„Един от най-красивите вокални инструменти, които някога сме чували: обемист, бляскав, топъл и гъвкав.“ – La Presse, за нейн рецитал в Монреал, 2023 г. „Соня Йончева е без съмнение една от най-добрите, ако не и най-добрата, специалистка по италианската опера от големия репертоар днес.“ - Le Devoir, Монреал, 2023.

„Соня Йончева е най-доброто сопрано на нашето време, а всяко нейно участие е подарък.“ – Operaversum, Берлин, за „Тоска“, 2024 г.

„Тя е истинска пееща актриса… Нейната Лиза бе едновременно чувствена и невинна — постижение само по себе си.“ – The New Criterion, Ню Йорк, за „Дама Пика“, 2025 г. „Огнено изпълнение… тя използва богатство от вокални нюанси… придавайки необичайна дълбочина и сила на своя персонаж.“ – The New York Times, МЕТ, „Дама Пика“, 2025.

  • Любопитни факти

Соня Йончева вече има 12 роли на най-голямата и престижна сцена в Америка – Метрополитън опера (Джилда в „Риголето“, Мими в „Бохеми“, Йоланта в едноименната опера, Виолета в „Травиата“, Дездемона в „Отело“, Тоска в едноименната опера, Луиза Милер в едноименната опера, Кралица Елизабет в „Дон Карлос“, Федора в едноименната опера, Норма в едноименната опера, Лиза в „Дама Пика”, Мадалена в „Андре Шение”). Това я превръща в българския оперен изпълнител с най-много роли в историята на МЕТ и един от най-версатилните оперни артисти изобщо.

Освен че изгражда една от най-успешните оперни кариери в модерната история, Йончева паралелно развива дейност на продуцент и издател, създавайки през 2020 г. компанията си SY11 Events с мисията да реализира разнообразни проекти и събития в областта на класическата музика и да ги поднасят по нов начин, привличайки разнородни откъм интереси и възраст аудитории. Проектите, реализирани от Соня Йончева и екипа й, са: галата "Завръщане" в Пловдив (2020 г.), "Гала в София" (2021 г.), книгата "Петнадесет огледала" (2023 г.), рециталният цикъл с камерна музика "Съкровени гласове" 1 и 2 (2023-2024/2024-2025), списанието "Български Артист" (2024/2025 г.), „Гала в София 2025”, както и първото гостуване на световния оперен конкурс на Пласидо Доминго „Опералия” в България (2025 г.).

Соня Йончева е глобален посланик на Ролекс вече повече от десетилетие, споделяйки тази чест със звезди от ранга на тенис легендата Роджър Федерер и филмовата икона Леонардо ди Каприо.

От 2021 до 2024 г. Йончева е посланик на добра воля на УНИЦЕФ в България, а от 2025 развива своя инициатива в подкрепа на психичното здраве на децата чрез достъпа им до изкуство и образование.

Каузата на Соня Йончева:

Популяризирайки каузата си за изкуство в подкрепа на подрастващите, в просторно интервю за престижното световно издание New York Times през 2025 г. тя заяви: „Живеем във времена, в които изкуството понякога е забравено. Сякаш искаме да се пускаме само по повърхностното. Може би е трудно за хората да вникнат в собствения си вътрешен свят. Вярвам, че културата е ключът към едно по-добро общество!”.

В най-тиражния седмичник в Швейцария Schweiz am Wochende тя допълни: „От родителите също зависи да покажат на децата си изкуствата. Ние трябва да спомогнем да се изгради публиката на бъдещето. Училищата не могат да се справят сами. А това е толкова важно: практикуването на изкуства може да намали агресията, както и да отскубне децата от екраните, които са като отрова за развиващия се мозък“.

С всичко, което прави Соня Йончева – като певица, продуцент, издател, общественик – подчинява всяка своя кауза на мотото си „Културата е бъдещето”! Споделете с нея „Гала в София” 2026 в най-мащабния й, най-красив и най-емоционален формат досега. 25-25 август, пл. „Св. Александър Невски” – „Тоска” с краля на тенорите Йонас Кауфман и „Синя нощ” с глобалната сензация HAUSER.

Билетите са налични в мрежата на kupibileti.bg тук: https://www.kupibileti.bg/bg/category/167.

Нова Броудкастинг Груп е ексклузивен медиен партньор на фестивала „Гала в София” 2026.

