Тръмп носи "уникален аксесоар" по време на среща с представители на петролни компании

П резидентът Доналд Тръмп носеше уникален аксесоар във Вашингтон в петък - персонализирана значка, която той нарече "щастлив Тръмп".

На срещата с изпълнителни директори от нефтената и газовата индустрия в Източната зала на Белия дом президентът беше с малката значка, изобразяваща карикатурно негов образ с тъмносин костюм и червена вратовръзка, под традиционната си значка с американското знаме.

Главният кореспондент на Fox News от Белия дом Питър Дуси забеляза аксесоара и попита президента за него.

"Виждам значката с американското знаме", каза Дуси. "Каква е другата значка?"

Тръмп обясни, че значката му е подарък.

"Някой ми я даде. Знаеш ли какво е това? Това се нарича "щастлив Тръмп", каза президентът, вдигайки значката.

"И имайки предвид факта, че никога не съм щастлив. Никога не съм доволен. Никога няма да бъда доволен, докато не направим "Америка велика отново". Но вече сме доста близо."

Моментът бързо привлече внимание в социалните медии, като потребители в X похвалиха значката и чувството за хумор на президента.

"Тръмп днес носи значка "Щастлив Тръмп", написа един потребител с емотикони. "Как да не обичаш този човек?"

'HAPPY TRUMP': President Trump shows off a gifted pin of himself, coining it the 'Happy Trump':



"Consider the fact that I'm never happy. I'm never satisfied. I will never be satisfied until we make America great again." pic.twitter.com/7lljsNXaXH — Fox News (@FoxNews) January 9, 2026

"Къде мога да си взема значка "щастлив Тръмп"?" попита друг.

Според доклади президентът носи този тип значка още от февруари миналата година, когато беше забелязан със същия дизайн по време на церемония за встъпване в длъжност на Тулси Габард като директор на Националното разузнаване, въпреки че тогава не коментира значката.

Събитието, по време на което беше забелязан аксесоарът, събра ръководители на петролни компании за обсъждане на инвестиции във Венецуела след успешното задържане на диктатора Николас Мадуро от американските военни.

Сред присъстващите бяха вицепрезидентът Ванс, държавният секретар Марко Рубио, енергийният секретар Крис Райт и министърът на вътрешните работи Дъг Бъргъм.