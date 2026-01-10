Свят

Тръмп носи "уникален аксесоар" по време на среща с представители на петролни компании

Моментът бързо привлече внимание в социалните медии, като потребители в X похвалиха значката и чувството за хумор на президента

10 януари 2026, 11:04
Тръмп носи "уникален аксесоар" по време на среща с представители на петролни компании
Източник: Getty Images

П резидентът Доналд Тръмп носеше уникален аксесоар във Вашингтон в петък - персонализирана значка, която той нарече "щастлив Тръмп".

На срещата с изпълнителни директори от нефтената и газовата индустрия в Източната зала на Белия дом президентът беше с малката значка, изобразяваща карикатурно негов образ с тъмносин костюм и червена вратовръзка, под традиционната си значка с американското знаме.

Главният кореспондент на Fox News от Белия дом Питър Дуси забеляза аксесоара и попита президента за него.

"Виждам значката с американското знаме", каза Дуси. "Каква е другата значка?"

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Fox News (@foxnews)

Тръмп обясни, че значката му е подарък.

"Някой ми я даде. Знаеш ли какво е това? Това се нарича "щастлив Тръмп", каза президентът, вдигайки значката.

"И имайки предвид факта, че никога не съм щастлив. Никога не съм доволен. Никога няма да бъда доволен, докато не направим "Америка велика отново". Но вече сме доста близо."

Моментът бързо привлече внимание в социалните медии, като потребители в X похвалиха значката и чувството за хумор на президента.

"Тръмп днес носи значка "Щастлив Тръмп", написа един потребител с емотикони. "Как да не обичаш този човек?"

"Къде мога да си взема значка "щастлив Тръмп"?" попита друг.

Според доклади президентът носи този тип значка още от февруари миналата година, когато беше забелязан със същия дизайн по време на церемония за встъпване в длъжност на Тулси Габард като директор на Националното разузнаване, въпреки че тогава не коментира значката.

Събитието, по време на което беше забелязан аксесоарът, събра ръководители на петролни компании за обсъждане на инвестиции във Венецуела след успешното задържане на диктатора Николас Мадуро от американските военни.

Сред присъстващите бяха вицепрезидентът Ванс, държавният секретар Марко Рубио, енергийният секретар Крис Райт и министърът на вътрешните работи Дъг Бъргъм.

Източник: Fox News    
Доналд Тръмп Щастлив Тръмп Белия дом Президентски значки Петролна индустрия Социални мрежи Направи Америка отново велика Fox News Венецуела Политически аксесоари
„Да, България": ДСБ да се яви на изборите в коалиция с „Продължаваме промяната"

Иран обвини САЩ за насилието на протестите пред Съвета за сигурност на ООН

Посланикът на Украйна във Вашингтон: Има украински граждани на борда на завзетия от САЩ танкер "Бела-1"

Тръмп: САЩ ще решават кои петролни компании могат да инвестират във Венецуела

CES 2026 ни показа, че AI излиза от виртуалния свят и навлиза във физическия

