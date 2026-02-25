САЩ: Повечето американци не одобряват политиките на Тръмп

60% от американците са недоволни от политиките на Доналд Тръмп. Не само заради високите цени в САЩ. Те не одобряват и имиграционната му политика, а и митата, които налага на другите държави, съобщи Deutsche Welle.

В много от изказванията си американският президент Доналд Тръмп и говорителката му Карълайн Левит твърдят, че цените на яйцата, млечните продукти, плодовете и горивото са спаднали от началото на втория мандат на Тръмп. По думите им това е резултат от непрестанната борба на администрацията за понижаването на цените.

Младите хора обаче не усещат тази предполагаема промяна към по-добро и в социалните мрежи изразяват недоволство, пише германската обществена телевизия АРД. "Вече трябва да изчислявам кои продукти са жизненоважни, да се тревожа как да си напълня резервоара. Живея вече по-далече от града, защото не мога да си позволя да плащам наем там", пише една млада жена. Друга се оплаква, че трябва да плаща 2200 долара наем за двустаен апартамент.

Като рейтинга на Байдън, но много по-лош от този на Обама

Според актуални данни 60 процента от американските граждани са недоволни от политиките на Тръмп, става ясно от социологическите анализи на платформата Silver Bulletin. Резултатът е същият, който имаше и Джо Байдън година след встъпването си в длъжност, но е много по-лош от този на Барак Обама по същото време на мандата му.

Високите цени не са единствената причина, обяснява АРД. Рейтингът на Тръмп е нисък по отношение и на други политики на администрацията му. Не са само инфлацията и икономиката. Президентът на САЩ е оценяван не особено високо от американците и по въпроси като имиграционната политика - тема, с която преди печелеше много хора.

Тръмп и имиграционната политика

На изборите през 2024 имиграционната политика беше в центъра на кампанията на Доналд Тръмп и мнозина гласуваха за него точно заради обещанията му по този въпрос. Рейтингът му си остана висок и когато Тръмп реши да изпрати националната гвардия на САЩ да пази границата с Мексико. Ели Макноун-Доусън от Silver Bulletin казва пред АРД, че отрицателната тенденция е свързана с мащабните операции на имиграционната и митническа агенция ICE в няколко града в САЩ.

Според експертката митническата политика на Тръмп също е повлияла негативно на рейтинга на Тръмп.

По отношение на външната политика мненията са по-скоро разнопосочни. Бърза и краткотрайна интервенция в друга държава - като тази, която САЩ извършиха във Венецуела в началото на годината, в общи линии се смята за положително развитие от повечето американци. Други външнополитически действия на Тръмп обаче не се приемат толкова добре. Социоложката Макноун-Доусън отбелязва, че между 80 и 90 на сто от американците не одобряват опитите на САЩ да превземат Гренландия, но "повечето хора се интересуват повече от вътрешна политика така или иначе", добавя тя.

Неудовлетворени очаквания

Особено младите колебаещи се гласоподаватели обръщат гръб на Тръмп, пише АРД. Заместник-председателят на консервативния мозъчен тръст "Институт Манхатън" Джеси Арм потвърждава тази оценка и обяснява, че докато твърдият републикански електорат продължава да подкрепя Тръмп, колебаещите се гласоподаватели, особено младите, вече му нямат доверие. Очакванията им, че той ще реши поне част от проблемите им, не са били удовлетворени и те са разочаровани.

От друга страна Тръмп добре знае кога да направи стъпка назад, отбелязва Арм. Затова и той реши донякъде да намали агресивните операции на ICE.

Междинните избори през ноември: колко голям е рискът за Тръмп?

Ще успеят ли Тръмп и републиканците, на фона на тези настроения сред американците, да предотвратят загуба на междинните избори Според Джеси Арм това е възможно. "Той трябва да демонстрира съчувствие на онези, които не смятат, че нещата вървят много добре, трябва да им покаже, че ги чува." Точно по този начин и Бил Клинтън успя да спечели междинните избори преди години, казва Арм.

Но за Тръмп това няма да е много лесно, защото неговото основно послание винаги е "Аз непрестанно побеждавам!", подчертава експертът и добавя: "Хората просто не искат да го чуват повече и поради това някои успехи дори остават незабелязани. Просто защото Тръмп не спира да се хвали".

Така например, обективно погледнато, икономическата ситуация въобще не е лоша, казва Арм и посочва, че брутният вътрешен продукт на САЩ е скочил с 1,4% през последните три месеца на 2025 година. През януари са отворени 130 000 нови работни места, а безработицата е спаднала от 4,4 на 4,3 на сто.

"Тези положителни развития остават едва ли не незабелязани, защото хората просто вече не искат да слушат как администрацията се представя за невероятна и отказва да признае, че е допуснала грешки", смята Арм. Ако републиканците искат да спечелят междинните избори, ще трябва да се надяват Доналд Тръмп още доста да се потруди.