Тръмп: САЩ ще решават кои петролни компании могат да инвестират във Венецуела

Добивът на петрол във Венецуела спадна под един милион барела на ден

10 януари 2026, 07:18
П резидентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че администрацията му ще реши кои петролни компании могат да инвестират във Венецуела, което подчертава практическия подход на Вашингтон спрямо изпадналия в затруднения петролен сектор на страната, предадоха Ройтерс и Асошиейтед Прес.

Тръмп проведе среща между висши служители на администрацията и ръководители на някои от най-големите петролни компании в света.

Според Тръмп САЩ ще рафинират и продават до 50 милиона барела венецуелски суров петрол съгласно ново споразумение със страната след свалянето на президента ѝ Николас Мадуро.

Тръмп заяви, че американските петролни компании, които искат да инвестират във Венецуела, ще получат гаранции за сигурност, осигуряващи защита, докато работят в страната.

Венецуела: Kакво ще стане сега с огромните залежи от петрол

„Имате пълна сигурност. Вие работите директно с нас, а не с Венецуела по никакъв начин“, заяви Тръмп пред събралите се представители на петролната индустрия.

АП отбелязва, че Тръмп се е опитал да увери компаниите, че не е нужно да бъдат настроени скептично към скорошното завръщане в южноамериканската страна с история на конфискации на държавни активи, която в момента страда от американски санкции и политическа несигурност.

Високопоставен служител на „Шеврон“ заяви по време на срещата, че компанията е „ангажирана да продължи да инвестира във венецуелски петрол“.

Главният изпълнителен директор на „Ексън Мобил“ Дарън Уудс заяви, че американският петролен гигант е готов да оцени потенциалното си завръщане във Венецуела.

„Абсолютно критично е да сформираме технически екип, който да оцени текущото състояние на индустрията. Готови сме да изпратим екип на място“, добави той, уточнявайки, че процесът може да започне след няколко седмици.

Ройтерс отбелязва, че „Ексън Мобил“ има богата история във Венецуела, преди активите му да бъдат експроприирани по времето на бившия президент на Венецуела Уго Чавес. Уудс заяви, че съществуващите правни рамки правят Венецуела неподходяща за инвестиции в момента и че „Ексън“ се нуждае от трайна защита на инвестициите и промяна на законите в страната.

САЩ ще продават венецуелски петрол за "неопределено време"

Главният изпълнителен директор на „КонокоФилипс“, Райън Ланс на свой ред отбеляза, че може да се наложи американски банки също да участват във финансирането на инвестиции в петрол във Венецуела.

Сред поканените компании присъстваха  „Халибъртън“, „Валеро“, „Маратон“, „Шел“, сингапурската „Трафигура“, италианската „Ени“ и испанската „Репсол“, както и широк кръг от местни и международни компании с интереси, вариращи от строителството до стоковите пазари.

Добивът на петрол във Венецуела спадна под един милион барела на ден. Част от предизвикателството пред Тръмп да обърне тенденцията ще бъде да убеди петролните компании, че администрацията му има стабилни отношения с временния президент на Венецуела Делси Родригес, както и намерение да защитава компаниите, навлизащи на пазара, отбелязва АП.

Докато Родригес публично осъди Тръмп и отстраняването на Мадуро, президентът на САЩ заяви, че понастоящем временният лидер на Венецуела си сътрудничи зад кулисите с неговата администрация.

Вижте в нашата галерия: Серия експлозии в Каракас: въздушни удари, извънредно положение и хаос в кадри

Източник: БТА, Виктор Турмаков    
