Пратеникът на Путин в САЩ: Русия е готова за диалог, но ще защитава собствените си интереси

Р ъководителят на Руския фонд за преки инвестиции и пратеник на президента Владимир Путин, Кирил Дмитриев, заяви снощи, че вижда „положителна динамика“ в отношенията между Москва и Вашингтон, въпреки че по думите му са необходими повече срещи за изглаждане на различията, предадоха Ройтерс и ТАСС.

„Без съмнение отбелязваме положителна динамика в отношенията ни“, цитират руските новинарски агенции думите на Дмитриев пред журналисти във Вашингтон след срещата му с представители на администрацията на Тръмп.

„Все още ще са необходими поредица от срещи, за да можем да разрешим всичките си различия. Но най-важното е, че виждаме положително, творческо отношение“, каза още той.

„Виждаме абсолютно ясно, че администрацията на президента (на САЩ Доналд Тръмп) има намерение да решава въпроси, за разлика от президента (Джо) Байдън. Те се държат с голямо уважение, задават много въпроси, намират компромиси“, заяви пратеникът.

Russia envoy Kirill Dmitriev tonight:



'If President Putin commits to something, it gets done.



Putin is a historic leader. Trump is a historic leader.



They can work together to make history happen. If they cannot achieve major progress, few leaders can.'



Good to be talking to… pic.twitter.com/EkSBtvYwsR