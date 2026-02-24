Урсула фон дер Лайен: ЕС ще предостави 90 млрд. евро на Украйна по един или друг начин

Е С ще предостави на Украйна заема в размер на 90 милиарда евро по един или друг начин, каза председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, цитирана от Ройтерс.

Тя заяви това на брифинг в Киев, където пристигна по-рано днес заедно с други европейски лидери навръх четвъртата годишнина от началото на руско-украинската война.

The €90 billion loan for Ukraine will happen "one way or the other", Ursula von der Leyen says amid a new crisis triggered by Hungary's last-minute veto.



"Let me be very clear, we have different options, and we will use them," she said in Kyiv.

Заемът, подготвян от ЕС, е блокиран от Унгария, която се аргументира със спрените доставки на руски петрол по петролопровода "Дружба".

Фон дер Лайен каза още в Киев, че съюзът работи по предоставянето на Украйна на нов енергиен пакет в размер на 920 милиона евро през следващата зима.