България

Прокуратурата протестира срещу смекчените присъди за убийството на Евгения

С протеста Софийската апелативна прокуратура цели съдът да направи цялостна преценка на доказателствата по делото

24 февруари 2026, 14:56
Прокуратурата протестира срещу смекчените присъди за убийството на Евгения
Източник: iStock

С офийската апелативна прокуратура протестира срещу решенията по делото за убийството на 33-годишната Евгения, чието тяло беше открито в куфар край Перник през 2021 г. Прокуратурата оспорва решението на Софийския апелативен съд, който намали доживотната присъда на съпруга й Орлин Владимиров на 20 години лишаване от свобода при първоначален строг режим. Бащата на Орлин - Пламен Владимиров, беше оправдан.

Доживотни присъди за убийството на Евгения, открита в куфар

„Държавното обвинение счита, че присъдата е неправилна и незаконосъобразна, тъй като изводът, че П.В. е невинен, не почива на обективно и пълно изследване на обстоятелствата по делото“, заявиха от прокуратурата. С протеста се цели съдът да направи цялостна преценка на доказателствата и да определи справедливи наказания.

Убийците на намерената в куфар Евгения искат намаляване на присъдите

Случаят беше върнат за ново разглеждане след решение на Върховния касационен съд от 28 ноември 2025 г., който отмени предишната доживотна присъда на двамата подсъдими поради процесуални нарушения. 

С протеста Софийската апелативна прокуратура цели съдът да направи цялостна преценка на доказателствата по делото, като постанови правилната присъда и да определи справедливи наказания.

Обрат по делото „Евгения“: Отмениха доживотните присъди, оправдаха бащата

Аргументи в тази насока ще бъдат изложени от САП след изготвяне на мотиви към присъдата, които към настоящия момент не са представени от съда.

Източник: Прокуратура на Република България    
Убийство Дело Евгения Апелативна прокуратура Съдебен процес Присъда Доживотен затвор Оправдаване Тяло в куфар Граждански протест Справедливост
Кабинетът "Гюров" смени всички областни управители

Седем полицаи пострадаха при експлозия в украинския град Николаев
Седем полицаи пострадаха при експлозия в украинския град Николаев

"Едва не загубих крака си": Линдзи Вон за тежката травма на Зимните олимпийски игри

Арестуваха бившия посланик на Великобритания в САЩ заради Епстийн
Арестуваха бившия посланик на Великобритания в САЩ заради Епстийн

Александър Трайков е новият зам.-министър на културата

Александър Трайков е новият зам.-министър на културата

България Преди 16 минути

Трайков притежава висока експертност в сферата на опазване и контрол на културното наследство в резултат от 18-годишния му опит в администрацията на Министерството, и по-конкретно: контрол по опазване на движимото и недвижимото културното наследство

<p>Meta &bdquo;убива&ldquo; Messenger: Ето какво ще се случи с чатовете ни през април 2026-а</p>

Meta обяви, че ще закрие самостоятелния си сайт за съобщения Messenger през април 2026 г.

Любопитно Преди 29 минути

Според официалното съобщение, от април 2026 г. messenger.com вече няма да е достъпен за съобщения, а настолното приложение вече няма да е налично

<p>Френският президент с мрачна прогноза за Украйна</p>

Макрон: Скептичен съм за постигане на мир в Украйна в краткосрочен план

Свят Преди 53 минути

Френският президент заяви по време на среща на „Коалицията на желаещите" в Киев, че няма воля от руската страна за мирно споразумение

.

Кастинг предизвикателствата в Hell's Kitchen започват тази вечер

Любопитно Преди 1 час

Сините и Червените се отправят на кулинарно пътешествие в Белоградчик

<p>Русия:&nbsp;Великобритания и Франция се готвят да въоръжат Украйна с атомна бомба</p>

Руската Служба за външно разузнаване: Великобритания и Франция се готвят да въоръжат Украйна с атомна бомба

Свят Преди 1 час

Замисълът на Великобритания и Франция представлява "грубо нарушение на международното право"

България изразява подкрепа за Украйна с осветяване на историческата сграда на НС

България изразява подкрепа за Украйна с осветяване на историческата сграда на НС

България Преди 1 час

Народното събрание отбелязва четири години от началото на руската инвазия, а Зеленски заяви, че Путин не е постигнал военните си цели

,

Научен пробив: Болката при жените трае по-дълго от тази при мъжете

Любопитно Преди 1 час

Според нови изследвания степента на женската болка не е измислена или преувеличена

<p>Кремъл говори за война със Запада</p>

Кремъл: Конфликтът в Украйна се превърна в конфронтация със Запада

Свят Преди 1 час

Дмитрий Песков заяви, че Русия остава отворена за мирни преговори, а Москва започна разследване срещу основателя на „Телеграм" Павел Дуров

Рокади по върховете на МВР: Георги Кандев е новият и. д. заместник главен секретар на МВР

Рокади по върховете на МВР: Георги Кандев е новият и. д. заместник главен секретар на МВР

България Преди 1 час

Георги Кандев ще върши работата и на главния секретар, ако Мирослав Рашков бъде освободен от поста

Мир до 4 юли? Тръмп постави ултиматум за край на войната в Украйна

Мир до 4 юли? Тръмп постави ултиматум за край на войната в Украйна

Свят Преди 1 час

Белият дом притиска за споразумение преди 250-годишнината от независимостта на САЩ, но според Bloomberg и НАТО Путин няма намерение да отстъпи от исканията си, докато фронтът остава в патова ситуация

БСП: Безпристрастността на служебния кабинет е застрашена

БСП: Безпристрастността на служебния кабинет е застрашена

България Преди 1 час

Крум Зарков разкритикува назначенията на областни управители, промените в МВР и заяви, че Борислав Сарафов изпълнява функциите си „в нарушение на закона"

<p>Защо никой не печели войната между Русия и Украйна след четири години</p>

Newsweek: Защо никой не печели войната между Русия и Украйна след четири години

Свят Преди 2 часа

Четири години след началото на инвазията, войната в Украйна се превърна в технологична битка на изтощение. Докато Русия губи средно по 120 войници за всеки квадратен километър напредък, Киев изгражда най-модерната армия в Европа, разчитайки на местно производство на дронове за 55 милиарда долара

<p>Може ли Фицо &bdquo;да дръпне шалтера&ldquo; на Украйна?</p>

Роберт Фицо поиска спиране на извънредните доставки на електроенергия за Украйна

Свят Преди 2 часа

Словашкият премиер обвърза помощта със възобновяването на транзита на руски петрол по нефтопровода „Дружба", докато Киев осъди заплахата като „изнудване"

Чай с „изненада“: 5 добавки, които го превръщат във вреден

Чай с „изненада": 5 добавки, които го превръщат във вреден

Любопитно Преди 2 часа

<p>Правната комисия отхвърли ветото на президента върху промените в ИК</p>

Правната комисия отхвърли ветото на президента върху промените в Изборния кодекс

Свят Преди 2 часа

Депутатите повторно подкрепиха ограничението до 20 секции в дипломатическите и консулските представителства извън ЕС; предстои окончателно гласуване в пленарната зала

Мистерия: Изтриха 4 милиона файла за НЛО, след като Тръмп поиска тяхното публикуване

Мистерия: Изтриха 4 милиона файла за НЛО, след като Тръмп поиска тяхното публикуване

Свят Преди 2 часа

„Черният трезор" се превърна в предпочитан ресурс за всеки, който иска да види какво точно правителството тихомълком е публикувало през последните 80 години

