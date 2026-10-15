Свят

Диагнозата рак на папа Лъв шокира Ватикана - какво следва за папството?

Първият американски папа се възстановява след операция от рак на белия дроб, докато Ватиканът е изправен пред въпроси за бъдещите му пътувания и управлението на Църквата

15 октомври 2026, 12:22
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Х иляди хора се събраха на площад „Свети Петър“ във Ватикана в сряда за литургия, която трябваше да бъде водена от папа Лъв. Вместо това друг висш представител на Католическата църква зае неговото място, докато първият американски папа се възстановява в болница, след като бе диагностициран с рак на белия дроб след операция за отстраняване на лоб от десния му бял дроб.

Диагнозата рак на папата, потвърдена във вторник, предизвика тревога в целия католически свят. Папа Лъв бе избран преди по-малко от 18 месеца на 69-годишна възраст - най-младият мъж, избран да оглави Католическата църква, след папа Йоан Павел II преди почти 40 години. Предвид сравнително младата му възраст, нагласата във Ватикана и сред църковните лидери бе, че Лъв го очаква дълго папство. Това предположение сега бива подложено на изпитание.

Вижте новия папа Робърт Франсис Превост - Лъв XIV
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Робърт Франсис Привост
Робърт Франсис Привост
Робърт Франсис Привост
Папа Лъв

Мнозина във Ватикана се надяваха, че ерата на папските здравословни проблеми е оставена настрана в краткосрочен план. Предшественикът на Лъв, папа Франциск, избран на 76 години и с липсваща част от десния си бял дроб, имаше поредица от здравословни проблеми към края на своя понтификат и прекара седмици в болница „Джемели“ с пневмония. Франциск, който служи като папа от 2013 г., почина от инсулт и сърдечна недостатъчност през април 2025 г.

Подходът на папа Лъв към собственото му здраве бе стабилен, разумен и балансиран. Той отива в папската резиденция в Кастел Гандолфо извън Рим всеки вторник за почивен ден. Той играе тенис, плува, а като кардинал е имал личен треньор.

Всичко това засили шока от приемането му в болница.

„Никой не го очакваше“, заяви пред журналисти държавният секретар на Светия престол кардинал Пиетро Паролин, сравнявайки го с „гръм от ясно небе“.

Кардиналът, говорейки преди потвърждаването на диагнозата рак, добави: „Притеснен съм“.

Лъв XIV отмени всички свои аудиенции до 20 октомври, докато продължава възстановяването си. Лекарите са уверени, че ракът е бил отстранен по време на операцията, но са необходими допълнителни изследвания.

За папата близките планове са под въпрос. Лъв влезе в болница по средата на голяма ватиканска среща на епископи и църковни лидери, която сам бе свикал. Дискусиите бяха фокусирани върху това как църквата може да подкрепя двойките и семействата десетилетие след ключов документ, издаден от папа Франциск, който отвори възможността за разведени и повторно женени католици да получават причастие.

Папа Лъв прие българската делегация във Ватикана, подариха му чипровски килим
7 снимки
Папа Лъв прие българската делегация във Ватикана
Папа Лъв прие българската делегация във Ватикана
Папа Лъв прие българската делегация във Ватикана
Папа Лъв прие българската делегация във Ватикана

Срещата бе пример за това как Лъв, в свой собствен стил, се стреми да приложи реформите, започнати от неговия предшественик. Но операцията му значеше, че той не може да участва в литургията, с която приключи събирането, нито да вземе активно участие в срещите.

„Това е много тревожно и мисля, че по-новите вести, че всъщност става дума за рак, са изключително безпокойни за всички“, каза архиепископ Тим Костело, председател на Конференцията на австралийските епископи, веднага след литургията в сряда близо до площад „Свети Петър“. Архиепископът бе сред участниците в събирането и заяви, че е писал на папата от името на епископите от своята страна, уверявайки го в техните молитви и подкрепа.

Повдигат се въпроси и относно бъдещите пътувания на папата. От 6 до 17 ноември е планирано той да бъде в Латинска Америка за интензивна обиколка в три държави - Уругвай, Аржентина и емоционално „завръщане у дома“ в Перу, където е служил като мисионер и епископ. Сгъстената му програма включва 14 полета, 50 събития и посещения на места с голяма надморска височина на континента.

Архиепископ Костело посочва, че последните събития „неизбежно“ поставят под въпрос предстоящото пътуване, но подчерта, че Лъв е „силен мъж, той е физически здрав мъж“ и че има голяма надежда той „да преодолее това“. До сряда не са обявени промени в датите на пътуването.

Брат на папа Лъв XIV също се бори с рак

Лъв XIV, педантичен и детайлно ориентиран лидер, се увери, че всичко е подредено преди операцията му. Няколко дни преди да обяви, че отива за хирургична интервенция, папата потвърди избора на кардинал Луис Антонио Тагле - висш ватикански представител от Филипините - за важната роля на декан на Кардиналската колегия. Това е позицията, заемана от кардинал Лорънс, изигран от Ралф Файнс във филма „Конклав“, излязъл в месеците преди реалния папски избор, от който бе излъчен Лъв.

Макрон на аудиенция във Ватикана при папа Лъв XIV
6 снимки
Макрон папата
Макрон папата
Макрон папата
Макрон папата

Назначаването на Тагле, който замени Лъв и председателстваше литургията във Ватикана в сряда, придоби ново значение с влизането на папата в болница. Деканът, който е „пръв сред равни“ лидер на колегията, играе ключова роля при председателстването на конклав (при условие че е под 80 години) и на предконклавните съвещания. Всеки бъдещ папски избор се смята за нещо далеч в бъдещето. Но назначаването на 69-годишния Тагле, харизматична фигура, сочена по-рано за възможен папа, бе важна организационна стъпка.

„Възелче в ранен стадий“: Папа Лъв XIV се подготвя за операция на белия дроб

Диагнозата рак на Лъв бе посрещната с вълна от обществена подкрепа. Тя му предоставя възможност да се свърже с толкова много други хора и семейства, засегнати от заболяването.

„Папа Лъв е показвал състрадателна солидарност с толкова много хора, преминаващи през изпитания и предизвикателства в живота си“, заяви пред CNN отец Джоузеф Фарел, лидер на Августинския орден и приятел на папата. „Като августинци приканваме всички хора да проявят същата любяща и изпълнена с молитва солидарност със Светия отец.“ Лъв е августинец и бивш ръководител на ордена.

В семейството на папата има история на ракови заболявания, като най-големият му брат Луис Прево в момента се лекува от коварната болест, открита за първи път през 2017 г. Майката на папата, Милдред, умира от рак през 1990 г. Неговият баща, също Луис, умира от рак на дебелото черво и сърдечно заболяване през 1997 г.

Операцията на папа Лъв XIV премина успешно

Въпреки че вътре във Ватикана има безпокойство за здравето му, зъбчатите колела на централната администрация на църквата продължават да се въртят.

„Не става дума за тичане наоколо и скубане на коси“, казва един от служителите пред CNN.

„Продължаваме работата си вътре в дикастериите (ватиканските министерства), които подпомагат служението на папата“, добавя той.

А папата все още може да управлява църквата от болничното си легло.

Онези, които познават папата добре, казват, че той ще има желание да се възстанови бързо. Елиз Алън, която интервюира папата през юли 2025 г. за книгата си за Лъв XIV, описва ситуацията като „игра на изчакване“, но подчертава, че е важно да не се бърза с крайни изводи.

Операцията на папа Лъв XIV премина успешно, откриха рак

„Той е изключително трудолюбив, той е много решителен и ще иска да се върне към ритъма на работа много бързо, ако това е възможно“, заявява тя пред CNN.

Алън допълва обаче, че хоспитализацията му може да го накара да „ограничи“ част от ангажиментите и срещите си. Тя посочва също, че последната му голяма здравословна криза като млад мисионер, изпратен в Перу, е била определяща. През 1985 г., малко след пристигането си в страната, Лъв се разболява от коремен тиф. Алън отбелязва, че това е било повратна точка, тъй като след възстановяването си той се е посветил изцяло на работата си в Южна Америка.

И папа Йоан Павел II, и папа Франциск показаха как ролята на понтифик включва елемент на обществено страдание. И тъй като последните конклави избират мъже в края на 60-те и 70-те си години, здравословните затруднения никога не са далеч.

Папа Лъв XIV постъпи в болница за операция

„Уязвимостта заслужава специално внимание“, каза Лъв XIV в речта си на срещата за семейния живот миналата седмица.

„Опитът на семействата има на какво да научи всеки, тъй като уязвимостта принадлежи на нашето общо човешко състояние, а следователно и на живота на Църквата“, каза той.

Сега папата приема същата тази уязвимост и несигурност, пред която са изправени и много други хора с подобна диагноза.

Източник: CNN    
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