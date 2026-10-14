Брат на папа Лъв XIV също се бори с рак

Е дин от братята на папа Лъв XIV също се бори с раково заболяване. Неочакваното съвпадение разкри съпругата на Луис Превост пред американския телевизионен канал CBS.

Преди дни беше съобщено, че главата на Римокатолическата църква е с диагноза рак на белия дроб и вчера е претърпял хирургична интервенция в римска болница за отстраняване на малка формация в белия си дроб

Луис Превост, който живее във Флорида, преминава през лечение в медицински център поради множествен миелом (бел. ред. злокачествено заболяване на кръвта, което засяга плазматичните клетки в костния мозък), сподели вчера неговата съпруга Дебора Превост.

По думите ѝ 74-годишният Луис за първи път е научил за онкологичната си диагноза през 2017 г. Две години по-късно, през 2019 г., той преминава през терапия със стволови клетки, благодарение на която болестта е влязла в продължителна ремисия.

Дебора Превост не разкри допълнителни подробности относно сегашното здравословно състояние на своя съпруг. Тя допълни, че двамата братя са поддържали контакт миналата седмица. „Той ни позвъни, за да ни информира какво му предстои“, сподели тя пред CBS.

Съпругата посочи още, че няма информация как се чувства след оперативната намеса светият отец, чието рождено име е Робърт Франсис Превост. „Не спираме да се молим и за двамата и съхраняваме надеждата си“, заключи тя.