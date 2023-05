Ретро спомен: Как австралийски супермодел открадна целувка от бъдещия крал

Б еше прекрасен ден на плажа в Пърт, Западна Австралия през март 1979 г. Принц Чарлз, тогава 30-годишният най-голям син на кралица Елизабет II — и бъдещ крал — обикаляше щата от името на майка си.

Докато приключва редовното си плуване в 6.30 сутринта, Чарлз е пресрещнат от Джейн Прийст, 26-годишен супермодел по бикини, която палаво се кикоти, докато обгръща с ръце раменете на срамежливия крал и за негова изненада тя целува бузата му.

Този палав момент е уловен от камерата. По-късно се оказва, че той не е толкова спонтанен, колкото може да изглежда на пръв поглед. В документален филм от 2013 г. кралският фотографът на снимката Кент Гавин признава, че е помолил Прийст да „изтича и да целуне“ Чарлз, за ​​да създаде възможност за палавия кадър.

В свое интервю от 2012 г. за лондонския вестник Evening Standard, Прийст пък обясни как срещата, предназначена да „направи Чарлз по-достъпен“, не е протекла точно по план.

„Когато ме видя, той се гмурна във водата, така че реших да го последвам, но когато влязох, той излезе“, каза Прийст пред вестника.

„Така че го последвах, със съсипана коса, съсипан грим и се почувствах като такъв идиот. Всъщност отидох и сложих ръце на гърдите му, за да го целуна, а Чарлз каза: „Не, не мога дате докосна, не мога да те докосна".

Въпреки това, кадърът е истинска сензация, появявайки се на първите страници по целия свят. Това остава един от редките случаи, в които британски принц е бил сниман по бански и със сигурност с толкова къси шорти.

