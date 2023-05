Защо крал Чарлз III има подути пръсти?

П ръстите може да не изникнат веднага в съзнанието ви, когато мислите за крал Чарлз III, но изненадващо именно ръцете му предизвикаха голямо вълнение сред кралските фенове през последните месеци.

Спекулациите за пръстите на 74-годишната кралска особа се разпалиха през 2021 г., когато снимка, на която той държи халба бира в Южен Лондон, позволи на феновете да зърнат подутите му ръце.

A doctor has explained exactly why King Charles III has fingers which often look like they've swollen up like a pack of sausages https://t.co/kKyYjIVkaw pic.twitter.com/TeQPcpoCh0

В Twitter един фен написа: "Никога не съм забелязвал ръцете на принц Чарлз до тази снимка! Той добре ли е? Те са толкова подути."

Всъщност пръстите и ръцете на крал Чарлз III оттогава се превърнаха в едни от най-търсените в Google термини за кралската особа в Обединеното кралство - но каква е причината за очевидното възпаление?

Защо пръстите на крал Чарлз са толкова големи?

Подутите пръсти на крал Чарлз III може да са резултат от много неща, от временно задържане на течности, внезапна промяна на температурата до артрит. Други причини за подутите пръсти могат да бъдат високо кръвно налягане или диета с високо съдържание на сол.

Why does King Charles III have swollen fingers? | HELLO!. And there’s me thinking it was due to him counting all the money he has been given by all of us. https://t.co/8FSKHmt0QI