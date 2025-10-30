D66 триумфира в Нидерландия, Вилдерс губи власт след рязък спад

Ц ентристката партия D66 постигна огромни успехи на изборите в Нидерландия, което вероятно ѝ дава преднина при сформирането на правителство, след като партията на крайнодесния лидер Гирт Вилдерс загуби подкрепа, предаде агенция Ройтерс (Reuters).
При 90% преброени гласове рано в четвъртък, както D66, така и Партията на свободата (PVV) на Вилдерс бяха прогнозирани да получат по 26 места в 150-местната долна камара на парламента.
Това е рязък спад за Вилдерс спрямо рекордния му резултат през 2023 г., докато D66 направи най-големите печалби и почти утрои местата си.
Социологическите проучвания в началото и първите резултати посочваха малък успех за прогресивната D66, с Вилдерс на второ място. Но броенето на гласовете показа малко по-силно представяне на анти-ислямския популист.
Промяната в ранните часове на четвъртък едва ли ще промени състава на следващата коалиция. Всички водещи основни партии изключиха възможността да управляват с Вилдерс, след като той свали последната коалиция, водена от неговата PVV.
Вилдерс заяви в сряда вечерта, че е разочарован от загубата на места, и призна, че най-вероятно няма да бъде част от следващото правителство. Но обеща да се бори от опозицията. „Разбира се, че бихме искали да спечелим повече места и съжалявам за загубата, но не е като да сме изтрити от картата“, каза той.
Вместо това резултатът отваря път на лидера на D66 Роб Йетен да сформира правителство като най-младия премиер в историята на Нидерландия.
- Празненства в D66
Викове и скандирания „Да, ние можем“ избухнаха по време на изборната нощ на D66, докато тълпата развяваше холандски знамена.
„Показахме не само на Нидерландия, но и на света, че е възможно да се побеждават популистки и крайнодесни движения. Милиони холандци днес обърнаха страницата и казаха сбогом на политиката на негативизма, омразата и безкрайните „не, не можем“, каза Роб Йетен на тълпата.
Популярността на 38-годишния Йетен рязко нарасна през последния месец,
тъй като той водеше кампания с обещания да реши проблема с жилищната криза, да инвестира в образованието и да се справи с проблемите, свързани с имиграцията.
Вилдерс, един от най-дълго управлявалите популистки лидери в Европа, е известен с анти-ислямската си позиция и живее под постоянна охрана заради заплахи за убийство. Той беше предложил отказ от всички молби за убежище – което би нарушило споразуменията на ЕС – връщането на мъже украински бежанци обратно в Украйна и спиране на помощта за развитие, за да финансира енергетиката и здравеопазването.
Вилдерс доведе своята партия до сензационно първо място на последните избори през 2023 г. и формира изцяло консервативна коалиция, въпреки че партньорите му отказаха да го подкрепят за премиер. Той свали правителството през юни заради отказа му да приеме неговите твърди мерки.
- Трудни коалиционни преговори
Изборите в Нидерландия бяха разглеждани като тест дали крайнодясното може да разшири влиянието си или вече е достигнало своя връх в части от Европа. Резултатът може да подсказва, че има граници на устойчивата му популярност.
За да се формира управляваща коалиция в нидерландския парламент са нужни 76 места, което означава, че поне четири партии ще бъдат необходими. Един от вариантите е съюз между D66, консервативната християндемократическа партия, центристко-дясната VVD и Зелените–Трудова партия.
Въпреки това създаването на стабилни коалиции е трудно и се очаква преговорите да продължат месеци.