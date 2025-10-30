D66 триумфира в Нидерландия, Вилдерс губи власт след рязък спад

Ц ентристката партия D66 постигна огромни успехи на изборите в Нидерландия, което вероятно ѝ дава преднина при сформирането на правителство, след като партията на крайнодесния лидер Гирт Вилдерс загуби подкрепа, предаде агенция Ройтерс (Reuters).

При 90% преброени гласове рано в четвъртък, както D66, така и Партията на свободата (PVV) на Вилдерс бяха прогнозирани да получат по 26 места в 150-местната долна камара на парламента.

Това е рязък спад за Вилдерс спрямо рекордния му резултат през 2023 г., докато D66 направи най-големите печалби и почти утрои местата си.

Социологическите проучвания в началото и първите резултати посочваха малък успех за прогресивната D66, с Вилдерс на второ място. Но броенето на гласовете показа малко по-силно представяне на анти-ислямския популист.

Промяната в ранните часове на четвъртък едва ли ще промени състава на следващата коалиция. Всички водещи основни партии изключиха възможността да управляват с Вилдерс, след като той свали последната коалиция, водена от неговата PVV.

Вилдерс заяви в сряда вечерта, че е разочарован от загубата на места, и призна, че най-вероятно няма да бъде част от следващото правителство. Но обеща да се бори от опозицията. „Разбира се, че бихме искали да спечелим повече места и съжалявам за загубата, но не е като да сме изтрити от картата“, каза той.

Вместо това резултатът отваря път на лидера на D66 Роб Йетен да сформира правителство като най-младия премиер в историята на Нидерландия.

Празненства в D66

Викове и скандирания „Да, ние можем“ избухнаха по време на изборната нощ на D66, докато тълпата развяваше холандски знамена.

„Показахме не само на Нидерландия, но и на света, че е възможно да се побеждават популистки и крайнодесни движения. Милиони холандци днес обърнаха страницата и казаха сбогом на политиката на негативизма, омразата и безкрайните „не, не можем“, каза Роб Йетен на тълпата.

Популярността на 38-годишния Йетен рязко нарасна през последния месец,

тъй като той водеше кампания с обещания да реши проблема с жилищната криза, да инвестира в образованието и да се справи с проблемите, свързани с имиграцията.

Вилдерс, един от най-дълго управлявалите популистки лидери в Европа, е известен с анти-ислямската си позиция и живее под постоянна охрана заради заплахи за убийство. Той беше предложил отказ от всички молби за убежище – което би нарушило споразуменията на ЕС – връщането на мъже украински бежанци обратно в Украйна и спиране на помощта за развитие, за да финансира енергетиката и здравеопазването.

Вилдерс доведе своята партия до сензационно първо място на последните избори през 2023 г. и формира изцяло консервативна коалиция, въпреки че партньорите му отказаха да го подкрепят за премиер. Той свали правителството през юни заради отказа му да приеме неговите твърди мерки.

Трудни коалиционни преговори

Изборите в Нидерландия бяха разглеждани като тест дали крайнодясното може да разшири влиянието си или вече е достигнало своя връх в части от Европа. Резултатът може да подсказва, че има граници на устойчивата му популярност.

За да се формира управляваща коалиция в нидерландския парламент са нужни 76 места, което означава, че поне четири партии ще бъдат необходими. Един от вариантите е съюз между D66, консервативната християндемократическа партия, центристко-дясната VVD и Зелените–Трудова партия.

Въпреки това създаването на стабилни коалиции е трудно и се очаква преговорите да продължат месеци.