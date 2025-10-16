Свят

Едноличната власт на Герт Вилдерс - и какво означава това за Нидерландия

Как най-малката партия в Европа се превърна в най-голямата политическа сила в страната

16 октомври 2025, 11:02
Едноличната власт на Герт Вилдерс - и какво означава това за Нидерландия
Герт Вилдерс   
Източник: Made with AI

"Партията на свободата" никога не е била замислена като колективен проект. Още от самото начало Герт Вилдерс се е погрижил това да не се случи.

През 2006 г. нидерландският политик регистрира партията с двама членове. Това е минималният брой, изискван по закон.

Първият е самият Вилдерс, медиен любимец и провокатор, който се е разделил със своята бивша дясноцентристка партия след публичен скандал. Вторият член е фондацията "Груп Вилдерс", съставена от едно лице: Герт Вилдерс.

Едно от първите решения, които двамата членове, Вилдерс и Вилдерс, вземат, е да замразят приемането на нови членове. Предсказуемо, никой не възразява.

През следващите две десетилетия формалният състав на партията остава толкова твърд, колкото и характерната руса прическа на лидера ѝ. В същото време крайно десният политик доминира политическия живот в страната с антиимигрантските, антиислямски и антиелитарни послания.

Днес, когато нидерландците отново се готвят за избори, трети път за последните пет години, "Партията на свободата" (PVV) остава най-популярната политическа сила в страната, според данни на POLITICO Poll of Polls. И това въпреки факта, че след като спечели изборите през 2023 г., Вилдерс сам свали правителството, което помогна да бъде създадено.

Докато Вилдерс има аналози сред крайнодесните лидери в Италия, Франция и Обединеното кралство, неговата партия се отличава по степента, в която е изградена около една личност, превръщайки политиката на негодуванието в основа на своето съществуване.

Партията за свободата няма конгреси, няма младежко крило, няма форуми за обсъждане на идеи. Липсват ѝ всички структури, които позволяват обновление и външен контрол. Макар да има представители в националния и Европейския парламент, всички те са лично подбрани от Вилдерс и работят под това, което бивши съпартийци описват като "култ към личността".

"Политическата ни система отива по дяволите", казва Херо Бринкман, бивш депутат от PVV, превърнал се в критик на Вилдерс. "Ако един човек може да събори две правителства, това само по себе си е заплаха за демокрацията."

Въпреки това избирателите изглеждат невъзмутими. Според социологическите проучвания партията се очаква да вземе 21 процента от вота, достатъчно, за да остане доминираща сила.

Дори това да не ѝ гарантира влизане в правителството, Вилдерс ще остане в центъра на политическия живот, решен да разруши традиционната култура на консенсус в страната.

  • От аутсайдер до властелин

Най-малкият от четири деца, Вилдерс е израснал в южната провинция Лимбург, смятана за периферна и изостанала. Майка му е с индонезийски произход, още един фактор, който засилва чувството му за различност.

Ключов момент настъпва, когато е 17-годишен. Той прекарва година в израелско селище на Западния бряг. Там възприема своята житейска максима: "Който иска да победи, не може да бъде мек".

"Трябва да се бориш като врага си, иначе ще загубиш", казва по-късно той в интервю.

Като говорител и политически съветник в дясноцентристката "Народна партия за свобода и демокрация" (VVD), високият 190 см Вилдерс се отличава от елита в Хага със силния си южен акцент и липсата на университетска диплома. Но с чувство за хумор и остри реплики си изгражда име на безкомпромисен критик на исляма.

След като през 2003 г. призовава за "либерален джихад", в който "някои права трябва временно да бъдат суспендирани", напрежението с партията му достига връхна точка. Преломът идва, когато Вилдерс се противопоставя на присъединяването на Турция към ЕС, позиция, която води до неговото отцепване.

"За един депутат няма нищо по-важно от това да казва каквото мисли", заявява тогава той. "Нищо друго не може да бъде по-важно от това."

Източник: БТА
  • Под обсада

Само два месеца след напускането му, през ноември 2004 г., режисьорът Тео ван Гог е убит, второто политическо убийство в страната за три години. Вилдерс започва да живее под постоянна охрана, в скривалища и с фалшиви мустаци и перуки, за да не бъде разпознат.

И до днес е под 24-часова защита и работи в изолирано крило на парламента.

"Постоянно си нащрек. Изтощаващо е. Понякога те докарва до лудост", казва той в съдебно дело срещу пакистански духовник, издал фетва (решение по всеки въпрос, взето от мюфтия, факих или алим, основано на принципите на исляма и на прецедентите на мюсюлманската правна практика. Духовно послание. - бел.ред.) срещу него.

Дори избирателната му кампания тази година бе временно спряна след сигнал от разузнаването за заговор за убийството му.

Източник: Guliver/Getty Images
  • Затворената партия

Страхът и подозрителността на Вилдерс са оформили и вътрешната култура на партията му.

Контактите с други партии са нежелани, а медиите "отвратителна паплач", по негови думи.

Бивши депутати описват атмосфера на пълен контрол, в която и най-малката проява на независимост води до наказание.

"Една грешна публикация в социалните мрежи може да е достатъчна", казва бивш депутат, пожелал анонимност. "Не е като Гестапо, но ще разбереш, че си изчезнал от списъка."

Източник: БГНЕС
  • Политическа лаборатория

Липсата на вътрешна структура има и своите предимства, поне в началото. Вилдерс успява да избегне вътрешни конфликти като тези, разкъсали партията на убития Пим Фортойн.

Но цената е висока: партията губи милиони евро членски вноски и държавно финансиране, а в първите си години разчита на частни дарения от американски консервативни организации.

С годините Партията за свободата се прочува и с редица скандали, от обвинения в измами и злоупотреби до случаи на расистки изказвания.

Днес, броени седмици преди изборите, сайтът на партията все още публикува обяви за свободни позиции като "началник на щаб" и "спийчрайтър".

Източник: Guliver/Getty Images
  • От триумф до разпад

Истинският пробив идва през 2023 г., когато партията на Вилдерс печели историческите 37 места в парламента и става част от най-дясното правителство в новата история на Нидерландия.

Макар самият Вилдерс да е смятан за "токсичен" и да не става премиер, той получава правото да назначи министър-председателя, бившия шеф на разузнаването Дик Схооф.

По-малко от година по-късно Вилдерс предизвиква колапс на кабинета с ултиматум за драконовски антиимиграционен пакет. Само за 10 минути обявява на партньорите си, че напуска коалицията.

"Обещах на избирателите най-строга имиграционна политика в Европа, не гибелта на Нидерландия", казва той пред медиите.

Колегите му определят решението като "безразсъдно" и "камкадзе действие".

Източник: БТА
  • Безкрайният Вилдерс

Днес, преди изборите на 29 октомври, Вилдерс засилва реториката си: призовава за изгонване на украински мъже, използване на армията срещу "улични терористи" и забрана на ислямското образование.

Партията му остава малко продуктивна, но популярността ѝ не спада. Вилдерс успешно представя провала на правителството като резултат от "саботаж на елита".

Дори ако бъде изключен от следващата коалиция, той вероятно ще остане централна фигура, глас на недоволните и антисистемни избиратели.

Международно, Вилдерс продължава да се сближава с лидери като Виктор Орбан и Доналд Тръмп.

"Ние, патриотите, сме бъдещето, защото сме вкоренени в миналото", каза той на конференция на крайнодесни движения по-рано тази година.

В списъка за изборите през август няма името на дългогодишната му съюзничка Фльор Агема, която се отказа от участие. На нейно място под №2 е Себастиан Щьотелер, лидер на делегацията на партията в Европейския парламент.

Под №1, разбира се, стои Герт Вилдерс.

Източник:  POLITICO    
Герт Вилдерс Партия за свободата PVV Нидерландия Крайнодесен Популизъм Еднолично лидерство Антиимигрантска политика Антиислямски възгледи Парламентарни избори Разпад на правителство
Последвайте ни

По темата

Сблъсък на два трамвая в София - движението е блокирано (СНИМКИ)

Сблъсък на два трамвая в София - движението е блокирано (СНИМКИ)

Най-умният човек на света - математикът Григорий Перелман, разгадал формата на Вселената, се появи след 15 години

Най-умният човек на света - математикът Григорий Перелман, разгадал формата на Вселената, се появи след 15 години

Парламентът няма да работи и днес, депутатите отново не събраха кворум

Парламентът няма да работи и днес, депутатите отново не събраха кворум

Разводът на века между магнат и президентска дъщеря за милиард долара

Разводът на века между магнат и президентска дъщеря за милиард долара

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Малцината, които искат Cybertruck на Tesla са... фирмите на Мъск

Малцината, които искат Cybertruck на Tesla са... фирмите на Мъск

carmarket.bg
България – втора по ръст на цените на жилищата в ЕС
Ексклузивно

България – втора по ръст на цените на жилищата в ЕС

Преди 3 дни
Напусна ни легендата на българския футбол Добромир Жечев
Ексклузивно

Напусна ни легендата на българския футбол Добромир Жечев

Преди 3 дни
Нетаняху: Победихме, но войната още не е свършила
Ексклузивно

Нетаняху: Победихме, но войната още не е свършила

Преди 3 дни
Тръмп: САЩ искат да помогнат на Китай, а не да навредят
Ексклузивно

Тръмп: САЩ искат да помогнат на Китай, а не да навредят

Преди 3 дни

Виц на деня

– Пак ли си в интернет? – Не, мамо, правя проучване за домашното… в TikTok.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Даян Кийтън

„Тихият убиец“ зад смъртта на Даян Кийтън – симптоми, които не бива да пренебрегваме

Свят Преди 15 минути

Пневмонията е тих убиец, който взема 3 милиона жертви годишно по света, защо е толкова опасна

Напрежение в редиците на "Величие" Ивелин Михайлов обмисля изключване на депутати

Напрежение в редиците на "Величие" Ивелин Михайлов обмисля изключване на депутати

България Преди 16 минути

Причината е, че те са се регистрирали в зала, въпреки решение на парламентарната група

След обилните валежи: Каква е ситуацията по Южното Черноморие

След обилните валежи: Каква е ситуацията по Южното Черноморие

България Преди 41 минути

Няма данни за бедстващи или пострадали хора, съобщиха от Община Царево

Подуправителят на здравната каса е с отнети правомощия

Подуправителят на здравната каса е с отнети правомощия

България Преди 1 час

Правата на Момчил Мавров са ограничени заради проверка на дейността на дирекциите и административните структури на Касата

Бременната в деветия месец Жасмин Тукс откри ревюто на Victoria’s Secret

Бременната в деветия месец Жасмин Тукс откри ревюто на Victoria’s Secret

Любопитно Преди 1 час

Жасмин е била част от всяко модно ревю на легендарната марка бельо от 2012 до 2018 г.

Първите гори, които отделят повече въглерод, отколкото абсорбират

Първите гори, които отделят повече въглерод, отколкото абсорбират

Свят Преди 1 час

Стволовете и клоните на мъртвите дървета – известни като дървесна биомаса – станали източници на въглерод, вместо поглъщачи

F-16 Block 70 каца в авиобаза Граф Игнатиево

Първите ни F-16 не летят, кога се очакват останалите

България Преди 1 час

„В момента имаме 4 самолета F-16, очакваме наистина скоро да дойдат още 2, a до края на годината още 2, за да станат общо 8“, обяви командирът на ВВС генерал-майор Николай Русев

<p>Михаел Шумахер показа първите си &bdquo;признаци на живот&ldquo; от години насам</p>

Нови данни за здравето на Михаел Шумахер дават лъч надежда

Любопитно Преди 1 час

Преди няколко седмици журналистът Стефан Л’Ермит сподели нови данни за здравето на Шумахер

Силно земетресение разлюля Индонезия

Силно земетресение разлюля Индонезия

Свят Преди 1 час

Дълбочината на труса е била 70 км

Ангелите на Victoria"s Secret

Victoria’s Secret възкръсна: Ангелите се заврънаха след дълга пауза

Любопитно Преди 2 часа

В продължение на десетилетия Victoria’s Secret Fashion Show беше едно от най-желаните събития в света на модата

АБВ Поща и вестник „Телеграф“ с престижни международни отличия

АБВ Поща и вестник „Телеграф“ с престижни международни отличия

Любопитно Преди 2 часа

Отличието QUality MeDAL се базира на резултати от независимо пазарно проучване

Какво знаем за плановете на Белия дом за „Арк де Тръмп“

Какво знаем за плановете на Белия дом за „Арк де Тръмп“

Свят Преди 2 часа

Тръмп каза, че има три варианта за арката – малък, среден и голям – но че най-много харесва най-големия

<p>&quot;Черна книга&quot; разкрива милиони евро, хвърлени на вятъра</p>

"Черна книга" разкрива милиони евро, хвърлени на вятъра в Германия

Свят Преди 2 часа

Велоалея, която не води до никъде, къщички за прилепи, които струват хиляди евро и още ред абсурди са изброени като пример за разхищение на средства в Германия

Продуцентът на "Титаник" разкрива тайни от кошмарните снимки на филма

Продуцентът на "Титаник" разкрива тайни от кошмарните снимки на филма

Любопитно Преди 2 часа

В посмъртния му мемоар „По-голямата картина“ продуцентът на „Титаник“ Джон Ландау споделя нови, неразказвани досега подробности за трудностите при създаването на филма

<p>Президентът:&nbsp;Борисов капитулира пред Пеевски и му предава властта</p>

Президентът Румен Радев: Борисов капитулира пред Пеевски и му предава властта

България Преди 2 часа

Това е нелегитимно и антидемократично действие, което се извършва пред погледа на избирателите, заяви държавният глава

Сблъсъци в Перу: Протести срещу парламента и новия президент

Сблъсъци в Перу: Протести срещу парламента и новия президент

Свят Преди 2 часа

Сблъсъци между демонстранти и полиция имаше и в южния град Арекипа

Всичко от днес

От мрежата

Колко дълго котките помнят даден човек

dogsandcats.bg

Усеща ли котката ми, че съм бременна

dogsandcats.bg
1

Засаждат 13 000 дръвчета край Стара Загора

sinoptik.bg
1

„Море от облаци” в Швейцарските Алпи

sinoptik.bg

БЪРЗ ТЕСТ: Провери каква е твоята сърдечна възраст

Edna.bg

Стана ясна причината за смъртта на Даян Кийтън

Edna.bg

Голямо признание за Алберт Попов

Gong.bg

Звезден наследник със зашеметяващ гол в стил Роналдо (видео)

Gong.bg

Два трамвая се сблъскаха в София

Nova.bg

Парламентът и днес не събра кворум

Nova.bg