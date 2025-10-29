Свят

Центриската партия D66 води на изборите в Нидерландия

Това показват резултатите от екзитпола

29 октомври 2025, 08:33
Ц ентристката партия D66 води и се очаква да спечели най-много места в новия нидерландски парламент – 28 мандата, показва екзитпол на NOS.

Това е значително увеличение спрямо едва 9 места през 2023 г., съобщи „Гардиън“. 

Крайнодясната Партия на свободата, водена от Герт Вилдерс – PVV, е втора и се очаква да остане с 25 места, което е с 12 по-малко в сравнение с резултата ѝ от 2023 г.

След тях се нареждат VVD с 23 мандата, GroenLinks–PvdA с 20, и CDA с 19.

Според данните, допустимата статистическа грешка на екзитпола е до три депутатски мандата.

Вилдерс заяви, че се е надявал на различен резултат.

„Избирателите се произнесоха. Надявахме се на различен изход, но останахме верни на убежденията си“, написа Вилдерс в X.

Избирателните секции в цяла Нидерландия отвориха врати в 07:30 часа местно време за предсрочните парламентарни избори. Около 13,5 милиона нидерландци с право на глас могат да гласуват до 21:00 часа тази вечер за Камарата на представителите (долната камара).

Политическа буря разтърси Нидерландия преди изборите

На няколко места избирателните секции отвориха по-рано, съобщават медиите. Избирателите в Зволе, Арнем и Констрикум можеха да гласуват още след полунощ в студентско кафене и музей. Мобилни избирателни секции отвориха по-рано и на гарите, тъй като всеки ден милиони нидерландци пътуват за работа с влак, включително днес.

На жп гарата в Утрехт имаше опашки пред секциите, видя специалният пратеник на БТА. Секции по традиция се отварят в църкви, джамии, музеи, библиотеки, барове и кафенета, а този път и секции дори в магазин за втора ръка стоки.

Не се гласува машинно, а с червен молив – традиция от над 100 години – за да е добре видимо какво избирателят е посочил в дългите близо метър бюлетини. Мястото за гласуване не се скрива със завеса, за „да се вижда какво прави избирателят, без обаче как точно гласува“, както обясни за БТА председател на избирателната секция в катедралата „Св. Мартин“ в Утрехт, построена през 14. век.

Всички избирателни секции трябва да са достъпни за избиратели с физически увреждания. Има и петдесет „нискостимулни”, както ги определя телевизия Ен О Ес, избирателни секции за хора с аутизъм или тревожност.

Дори в деня на изборите предизборната агитация е позволена, с изключение на секциите за гласуване. На много места в Утрехт, където преминават много хора, можеха да се видят агитатори на различни партии, които раздават брошури и говорят с хората.

Политическо земетресение в Нидерландия

Според данни, огласени снощи, между 35 и 39 процента от избирателите не бяха решили за кого да гласуват и е много вероятно да го направят в последния момент.

Всички проучвания сочеха за победител крайнодясната Партия на свободата, но снощи, преди заключителния дебат, бяха огласени последни проучвания, според които Зелените леви – Партията на труда и D66 настигат партията на Герт Вилдерс.

Източник: БТА,  Ива Тончева, БГНЕС    
