„Космическо съзнание“ или прах в очите: Защо САЩ никога няма да разкрият цялата истина за НЛО

М инистерството на отбраната публикува над 160 секретни досиета в петък в опит да осигури по-голяма прозрачност около темите за НЛО и извънземния живот. Някои експерти обаче са убедени, че правителството все още крие ключова информация от нас.

Документите, огласени след разпореждане на президента Доналд Тръмп за идентифициране и публикуване на всички файлове, свързани с извънземни цивилизации, трябваше да „осигурят на американския народ максимална прозрачност“, заяви в петък директорът на националното разузнаване Тулси Габард.

UFO expert says government is still hiding information from us - and we couldn't handle the truth anyway https://t.co/sQqeOS71B2 pic.twitter.com/a6v15vKj1d — New York Post (@nypost) May 9, 2026

Но не всички вярват в обещанията на властта. Сред скептиците е и дългогодишният изследовател на НЛО Денис Андерсън, който проучва мистериозните летящи обекти от повече от шест десетилетия.

„Правителството никога няма да признае, че си имаме работа с непознато явление, което не можем нито да контролираме, нито да се защитим от него“, сподели Андерсън в ексклузивно интервю за The Post.

„Някои изследователи на UAP (неидентифицирани аномални явления) смятат, че обществото би могло да се справи с истината, но аз не съм на това мнение“, казва той. „Това е само една от няколкото причини, поради които не вярвам, че някога ще се случи пълно разкриване на картите.“

Андерсън, който е изучавал мистериозния инцидент „Arthur Kill Lights“ от 2001 г. (при който оранжеви овални обекти прелетяха над Ню Джърси и Стейтън Айлънд), твърди, че правителството „знае, че нещо съществува“ и че „се случва нещо странно“, но едва ли разбират природата на самото „нещо“.

Експертът сравнява феномена с вид „космическо съзнание“.

👽 Mystery of the day: the US has started releasing the UFO files Trump promised to declassify!



The Pentagon launched a special section on its website and published the first batch of archives: photos, videos, audio recordings, pilot testimonies and witness sketches.



So far,… pic.twitter.com/xLNbhE54gs — NEXTA (@nexta_tv) May 9, 2026

„Има нещо, което е навсякъде около нас... То присъства постоянно, но просто се адаптира към епохата“, предполага той, добавяйки, че вероятно произхожда от измерения или планети, до които човечеството още не е достигнало. „Когато стигнем до този етап от развитието си, то може да започне да се проявява под друга форма.“

Правейки паралел с „фантомните дирижабли“, наблюдавани в края на XIX век, Андерсън твърди, че феноменът се напасва към нивото на познание, което хората притежават в съответния период.

„Каквото и да е това явление, то винаги остава една или две крачки пред човешките очаквания“, предупреждава той.

Въпреки че в петък бяха публикувани 162 файла, правителството обяви, че в следващите седмици предстоят още разкрития. Андерсън обаче смята, че обществото просто ще се „умори“ да разглежда неясни доклади заради краткото си внимание – тактика, на която според него властите разчитат, за да избегнат пълното осветляване на архивите.

Eight of the 46 UFO vids sought by Congress appear in new doc ahead of their official release https://t.co/kcjrIaDwX7 pic.twitter.com/DVVb6Z2cs4 — New York Post (@nypost) May 9, 2026

„Мисля, че схемата е следната: показват ви достатъчно неща, на които не се вижда нищо съществено, и обещават още. И когато го направят, това е поредната размита снимка. Хората просто ще загубят интерес и ще спрат да обръщат внимание“, твърди изследователят с 63-годишен опит.

Той добавя многозначително, че властите „се опитват да покрият възможно най-много, като същевременно имитират интерес към информирането на гражданите. Всичко е театър.“

Въпреки че Андерсън не вярва, че правителството разпространява фалшива информация, той е убеден, че пуснатите файлове са „най-безобидните“, за да се избегне разкриването на фундаменталната истина.

„Искат да си мислите, че ви дават информация, но тя няма да ви помогне с нищо, защото е или твърде неясна, или дори това, което те приемат за истина, вероятно не е такава.“

И така, каква е реалността, която би ни дошла в повече?

„Каквото и да се случва около нас, то досега не е предприело стъпки, които да доведат до смъртта на милиони хора или нещо подобно“, казва Андерсън. „Тези сили не показват никаква загриженост към политически групи, раси или цвят на кожата. Те просто съществуват и правят каквото си поискат и когато си поискат“, завършва той.