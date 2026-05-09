Свят

„Космическо съзнание“ или прах в очите: Защо САЩ никога няма да разкрият цялата истина за НЛО

След като САЩ разсекретиха 160 документа за извънземен живот, ветеранът в изследванията на НЛО Денис Андерсън предупреждава: властите ни дават само „най-безобидното“, докато истинският феномен остава непредсказуем и извън нашия контрол

9 май 2026, 22:36
„Космическо съзнание“ или прах в очите: Защо САЩ никога няма да разкрият цялата истина за НЛО
Източник: БТА/АР

М инистерството на отбраната публикува над 160 секретни досиета в петък в опит да осигури по-голяма прозрачност около темите за НЛО и извънземния живот. Някои експерти обаче са убедени, че правителството все още крие ключова информация от нас.

Документите, огласени след разпореждане на президента Доналд Тръмп за идентифициране и публикуване на всички файлове, свързани с извънземни цивилизации, трябваше да „осигурят на американския народ максимална прозрачност“, заяви в петък директорът на националното разузнаване Тулси Габард.

Но не всички вярват в обещанията на властта. Сред скептиците е и дългогодишният изследовател на НЛО Денис Андерсън, който проучва мистериозните летящи обекти от повече от шест десетилетия.

„Правителството никога няма да признае, че си имаме работа с непознато явление, което не можем нито да контролираме, нито да се защитим от него“, сподели Андерсън в ексклузивно интервю за The Post.

„Някои изследователи на UAP (неидентифицирани аномални явления) смятат, че обществото би могло да се справи с истината, но аз не съм на това мнение“, казва той. „Това е само една от няколкото причини, поради които не вярвам, че някога ще се случи пълно разкриване на картите.“

Андерсън, който е изучавал мистериозния инцидент „Arthur Kill Lights“ от 2001 г. (при който оранжеви овални обекти прелетяха над Ню Джърси и Стейтън Айлънд), твърди, че правителството „знае, че нещо съществува“ и че „се случва нещо странно“, но едва ли разбират природата на самото „нещо“.

Експертът сравнява феномена с вид „космическо съзнание“.

„Има нещо, което е навсякъде около нас... То присъства постоянно, но просто се адаптира към епохата“, предполага той, добавяйки, че вероятно произхожда от измерения или планети, до които човечеството още не е достигнало. „Когато стигнем до този етап от развитието си, то може да започне да се проявява под друга форма.“

Правейки паралел с „фантомните дирижабли“, наблюдавани в края на XIX век, Андерсън твърди, че феноменът се напасва към нивото на познание, което хората притежават в съответния период.

„Каквото и да е това явление, то винаги остава една или две крачки пред човешките очаквания“, предупреждава той.

Въпреки че в петък бяха публикувани 162 файла, правителството обяви, че в следващите седмици предстоят още разкрития. Андерсън обаче смята, че обществото просто ще се „умори“ да разглежда неясни доклади заради краткото си внимание – тактика, на която според него властите разчитат, за да избегнат пълното осветляване на архивите.

„Мисля, че схемата е следната: показват ви достатъчно неща, на които не се вижда нищо съществено, и обещават още. И когато го направят, това е поредната размита снимка. Хората просто ще загубят интерес и ще спрат да обръщат внимание“, твърди изследователят с 63-годишен опит.

Той добавя многозначително, че властите „се опитват да покрият възможно най-много, като същевременно имитират интерес към информирането на гражданите. Всичко е театър.“

Въпреки че Андерсън не вярва, че правителството разпространява фалшива информация, той е убеден, че пуснатите файлове са „най-безобидните“, за да се избегне разкриването на фундаменталната истина.

„Искат да си мислите, че ви дават информация, но тя няма да ви помогне с нищо, защото е или твърде неясна, или дори това, което те приемат за истина, вероятно не е такава.“

И така, каква е реалността, която би ни дошла в повече?

„Каквото и да се случва около нас, то досега не е предприело стъпки, които да доведат до смъртта на милиони хора или нещо подобно“, казва Андерсън. „Тези сили не показват никаква загриженост към политически групи, раси или цвят на кожата. Те просто съществуват и правят каквото си поискат и когато си поискат“, завършва той.

НЛО Секретни досиета Правителствена прозрачност Извънземни Скрита информация Разсекретяване на файлове
Последвайте ни

По темата

Путин: Конфликтът в Украйна е към своя край

Путин: Конфликтът в Украйна е към своя край

„Ударихме някого, двигателят гори!“ – аудиозапис разкри ужаса на борда на полет 4345 в Денвър

„Ударихме някого, двигателят гори!“ – аудиозапис разкри ужаса на борда на полет 4345 в Денвър

Коща: ЕС е готов за преговори с Русия за мир в Украйна

Коща: ЕС е готов за преговори с Русия за мир в Украйна

„Космическо съзнание“ или прах в очите: Защо САЩ никога няма да разкрият цялата истина за НЛО

„Космическо съзнание“ или прах в очите: Защо САЩ никога няма да разкрият цялата истина за НЛО

Митове и истини: Губим ли права, ако работим на непълно работно време

Митове и истини: Губим ли права, ако работим на непълно работно време

pariteni.bg
9 често срещани спешни случаи при котките

9 често срещани спешни случаи при котките

dogsandcats.bg
<p>Часове преди напускането си: Кабинетът "Гюров" сменил ръководството на ключово дружество</p>
Ексклузивно

Часове преди напускането си: Кабинетът "Гюров" сменил ръководството на ключово дружество

Преди 4 дни
<p>Иран предупреди за опасна ескалация в Персийския залив</p>
Ексклузивно

Иран предупреди за опасна ескалация в Персийския залив

Преди 4 дни
<p>Колата ти може да изчезне за минута - спасението е… кухненско фолио?</p>
Ексклузивно

Колата ти може да изчезне за минута - спасението е… кухненско фолио?

Преди 4 дни
Слънчево време днес, но идват гръмотевични изненади
Ексклузивно

Слънчево време днес, но идват гръмотевични изненади

Преди 4 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Областният управител на Софийска област подава оставка

Областният управител на Софийска област подава оставка

България Преди 1 час

Това заявява в публикация във Фейсбук областният управител на Софийска област Иван Димитров, в която се обръща към вицепремиера Иво Христов

Амал Клуни зашемети Сен Тропе с дръзка визия за 65-ия рожден ден на Джордж Клуни

Амал Клуни зашемети Сен Тропе с дръзка визия за 65-ия рожден ден на Джордж Клуни

Любопитно Преди 2 часа

Адвокатката по правата на човека Амал Клуни демонстрира безупречен стил и смелост, избирайки визия директно от модния подиум на Pucci, за да отпразнува 65-ия рожден ден на съпруга си Джордж в Сен Тропе

Израел наруши примирието, уби седем души в Ливан

Израел наруши примирието, уби седем души в Ливан

Свят Преди 3 часа

По-рано днес ливанските власти съобщиха за смъртта на сирийски гражданин, убит от израелски дрон, докато е бил с 12-годишната си дъщеря

Стрелба по автобус в Перник, няма пострадали

Стрелба по автобус в Перник, няма пострадали

България Преди 4 часа

В превозното средство е имало трима пътници, шофьор и кондуктор

Пламен Абровски

Министър Абровски: Законопроект за цените на земеделската продукция влиза в НС в понеделник

България Преди 4 часа

Министърът на земеделието и храните Пламен Абровски бе сред официалните гости на Фестивала на ягодата в Кричим

Драма на мокрия асфалт: Масово падане и уругвайска победа във втория етап на Джиро д'Италия

Драма на мокрия асфалт: Масово падане и уругвайска победа във втория етап на Джиро д'Италия

България Преди 5 часа

Голямо падане беляза етапа 22 километра преди финала, като пострадаха поне 13 колоездачи

ГДБОП задържа двама за фишинг съобщенията от името на МВР

ГДБОП задържа двама за фишинг съобщенията от името на МВР

България Преди 5 часа

Специализираната операция на киберполицаите е проведена на 8 и 9 май 2026 г., вследствие на получените множество жалби и сигнали от измамени потребители на мобилни оператори, приложения и социални платформи

<p>Идентифицираха &bdquo;нулевия&nbsp;пациент&ldquo; на хантавируса на круизния кораб</p>

Идентифицираха „нулевия пациент“ на хантавируса – холандският орнитолог Лео Шилпероорд

Свят Преди 6 часа

Холандският орнитолог Лео Шилпероорд и съпругата му Мириам станаха първите жертви на опасния щам „Андри“ на хантавируса. Как едно сметище в Аржентина и търсенето на рядка птица се превърнаха в началото на глобална здравна тревога на борда на круизен кораб

Побой в София: Инцидент на оживена спирка с трима задържани

Побой в София: Инцидент на оживена спирка с трима задържани

Свят Преди 6 часа

Инцидентът е станал в района на спирка на бул. "Арсеналски" и бул. "Черни връх"

Путин прие словашкия премиер Фицо в Кремъл

Путин прие словашкия премиер Фицо в Кремъл

Свят Преди 6 часа

Фицо е единственият европейски лидер, който пристигна в Москва по време на честванията на победата на 9 май 1945 г.

Софийски пазари опустяват – високите цени гонят клиенти и търговци

Софийски пазари опустяват – високите цени гонят клиенти и търговци

България Преди 7 часа

„Хората идват, гледат и си тръгват. Цените ги плашат, а и в големите магазини често е по-евтино“, споделя продавачка на зеленчуци

"Росатом" планира ядрени проекти в България, Унгария и Словакия

"Росатом" планира ядрени проекти в България, Унгария и Словакия

Свят Преди 7 часа

Това заяви генералният директор на компанията Алексей Лихачов в кулоарите на преговорите между руския президент Владимир Путин и словашкия премиер Роберт Фицо

Петер Мадяр положи клетва като министър-председател на Унгария

Петер Мадяр положи клетва като министър-председател на Унгария

Свят Преди 7 часа

Той дойде на власт с обещания за промяна след години на икономическа стагнация и обтегнати отношения с ключови съюзници при предшественика му Виктор Орбан

19 души задържани при спецакция срещу наркоразпространението в София

19 души задържани при спецакция срещу наркоразпространението в София

България Преди 7 часа

Криминалисти разкриха наркооранжерия в „Дружба”

Шефът на СЗО пристигна в Испания за евакуация на круизния кораб "Хондиус"

Шефът на СЗО пристигна в Испания за евакуация на круизния кораб "Хондиус"

Свят Преди 8 часа

Международна коалиция и строги мерки за сигурност съпътстват акостирането на „Хондиус“ на Канарските острови след смъртоносно огнище на хантавирус

Председателката на унгарския парламент Агнеш Форщхофер

Агнеш Форщхофер върна знамето на ЕС в Будапеща с първото си решение като председател

Свят Преди 8 часа

Тя подчерта, че това “първо решение” на новата ѝ позиция ще отбележи “първата символична стъпка” за връщането към Европа на централноевропейската страна

Всичко от днес

От мрежата

5 храни с колаген за здрави стави и красива козина при кучетата

dogsandcats.bg

9 признака, че кучето ви е разгонено

dogsandcats.bg
1

Куче патрулира срещу пагубни за птиците отрови

sinoptik.bg
1

Музей на бойната слава на открито в Ямбол

sinoptik.bg

Кейт Мидълтън и принц Уилям като герои от „Бриджъртън“

Edna.bg

Риана превърна рисунките на децата си в татуировки

Edna.bg

Веласкес: Когато получиш трофея в ръцете си, си много щастлив

Gong.bg

Бивш младежки национал на България написа история в Сърбия, класира отбора си за евротурнирите

Gong.bg

С тежко падане приключи вторият етап на Джиро д'Италия (ВИДЕО)

Nova.bg

Стрелба по автобус на градския транспорт в Перник (ВИДЕО+СНИМКА)

Nova.bg