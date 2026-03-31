Джей Ди Ванс: НЛО всъщност са „демони“, летящи около Земята

В ицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс предположи, че НЛО всъщност може да са „демони“, летящи около Земята, като твърди, че древните цивилизации са вярвали, че са имали срещи с подобни зловещи същества.

„Не мисля, че са извънземни. Мисля, че са демони, но това е дълга дискусия“, каза Ванс пред консервативния подкастър Бени Джонсън, цитиран от The New York Post.

„Имам предвид, че всяка велика световна религия, включително християнството, в което вярвам, както се разбира, има странни неща там навън“, добави той по-късно.

„Когато чуя за свръхестествен феномен, това е мястото, към което се насочвам: християнското разбиране, че има много добро там навън, но има и зло. Мисля, че един от най-големите трикове на дявола е да убеди хората, че никога не е съществувал“, обяснява Ванс.

JD Vance Tells Me That UFOs are DEMONS:



“I Think They’re DEMONS” 🛸



“I don’t think they’re aliens. There are weird things out there that are very difficult to explain.”



The Vice President tells me he’s going to AREA 51 with his Top Secret Security Clearance to FIND OUT.



Заслужава да се отбележи, че десният коментатор Тъкър Карлсън е изразявал подобни убеждения относно неидентифицираните аномални явления (UAP), като твърди, че те са демони, а не извънземни. Карлсън също така твърди, че е бил нападнат посред нощ от демон и е останал с драскотини от нокти, докато е спял до съпругата си и кучето си.

Ванс, който приема католицизма през 2019 г., подчерта обсесията си с UAP и обеща да „стигне до дъното на въпроса“. „Когато встъпих в длъжност, бях обсебен от досиетата за НЛО и започваш да ставаш наистина зает с тревоги за икономиката и националната сигурност и подобни неща. Но все още имам три години като вицепрезидент“, каза Ванс.

„Не съм успял да отделя достатъчно време на това, за да го разбера наистина, но ще го направя. Повярвайте ми, обсебен съм от това“, добави той. „По-любопитен съм от всеки друг и имам три години достъп до най-високото ниво на класифицирана информация“.

Вицепрезидентът призна, че иска да посети и изследва Зона 51, но все още не е успял поради проблеми с графика.

Шокиращите изказвания на Ванс относно UAP идват седмици след като бившият президент Барак Обама небрежно заяви в либерален подкаст, че извънземните са „реални“. „Но не съм ги виждал. Те не се държат в Зона 51“, добави той, първоначално без да уточнява къде се намират извънземните.

По-късно Обама уточни, че вярва, че извънземните съществуват, но „не е видял доказателства по време на моето президентство, че извънземни са осъществили контакт с нас“.

Малко след това президентът Тръмп обяви, че неговата администрация започва „процеса на идентифициране и публикуване на правителствени файлове, свързани с извънземен и извънземен живот, неидентифицирани въздушни явления (UAP) и неидентифицирани летящи обекти (UFO)“.

„Не знам дали са реални или не“, каза Тръмп пред репортери по това време, когато беше попитан за извънземни. „Може да го измъкна (бел. ред. Обама) от неприятности, като разсекретя информацията“.

По време на първата си администрация Тръмп заяви пред ABC News, че не вярва особено в извънземни.