Любопитно

Джей Ди Ванс: НЛО всъщност са „демони“, летящи около Земята

„Когато чуя за свръхестествен феномен, това е мястото, към което се насочвам: християнското разбиране, че има много добро там навън, но има и зло. Мисля, че един от най-големите трикове на дявола е да убеди хората, че никога не е съществувал“, обяснява вицепрезидентът на САЩ

31 март 2026, 13:44
Джей Ди Ванс   
Източник: GettyImages

В ицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс предположи, че НЛО всъщност може да са „демони“, летящи около Земята, като твърди, че древните цивилизации са вярвали, че са имали срещи с подобни зловещи същества.

„Не мисля, че са извънземни. Мисля, че са демони, но това е дълга дискусия“, каза Ванс пред консервативния подкастър Бени Джонсън, цитиран от The New York Post.

„Имам предвид, че всяка велика световна религия, включително християнството, в което вярвам, както се разбира, има странни неща там навън“, добави той по-късно.

„Когато чуя за свръхестествен феномен, това е мястото, към което се насочвам: християнското разбиране, че има много добро там навън, но има и зло. Мисля, че един от най-големите трикове на дявола е да убеди хората, че никога не е съществувал“, обяснява Ванс.

Заслужава да се отбележи, че десният коментатор Тъкър Карлсън е изразявал подобни убеждения относно неидентифицираните аномални явления (UAP), като твърди, че те са демони, а не извънземни. Карлсън също така твърди, че е бил нападнат посред нощ от демон и е останал с драскотини от нокти, докато е спял до съпругата си и кучето си.

Ванс, който приема католицизма през 2019 г., подчерта обсесията си с UAP и обеща да „стигне до дъното на въпроса“. „Когато встъпих в длъжност, бях обсебен от досиетата за НЛО и започваш да ставаш наистина зает с тревоги за икономиката и националната сигурност и подобни неща. Но все още имам три години като вицепрезидент“, каза Ванс.

„Не съм успял да отделя достатъчно време на това, за да го разбера наистина, но ще го направя. Повярвайте ми, обсебен съм от това“, добави той. „По-любопитен съм от всеки друг и имам три години достъп до най-високото ниво на класифицирана информация“.

Вицепрезидентът призна, че иска да посети и изследва Зона 51, но все още не е успял поради проблеми с графика.

Шокиращите изказвания на Ванс относно UAP идват седмици след като бившият президент Барак Обама небрежно заяви в либерален подкаст, че извънземните са „реални“. „Но не съм ги виждал. Те не се държат в Зона 51“, добави той, първоначално без да уточнява къде се намират извънземните.

По-късно Обама уточни, че вярва, че извънземните съществуват, но „не е видял доказателства по време на моето президентство, че извънземни са осъществили контакт с нас“.

Малко след това президентът Тръмп обяви, че неговата администрация започва „процеса на идентифициране и публикуване на правителствени файлове, свързани с извънземен и извънземен живот, неидентифицирани въздушни явления (UAP) и неидентифицирани летящи обекти (UFO)“.

„Не знам дали са реални или не“, каза Тръмп пред репортери по това време, когато беше попитан за извънземни. „Може да го измъкна (бел. ред. Обама) от неприятности, като разсекретя информацията“.

По време на първата си администрация Тръмп заяви пред ABC News, че не вярва особено в извънземни.

По темата

Източник: The New York Post    
Джей Ди Ванс НЛО Демони Извънземни Религиозни вярвания Тъкър Карлсън Вицепрезидент на САЩ Зона 51 Барак Обама Доналд Тръмп
Последвайте ни
biss.bg
carmarket.bg
31 март: Големият скок във времето от 1916 г.
Ексклузивно

31 март: Големият скок във времето от 1916 г.

Преди 7 часа
Пролетни температури, но с валежи: Какво ни очаква във вторник
Ексклузивно

Пролетни температури, но с валежи: Какво ни очаква във вторник

Преди 7 часа
"Режимът ще се срине": Нетаняху с провокативно изявление за Иран
Ексклузивно

"Режимът ще се срине": Нетаняху с провокативно изявление за Иран

Преди 7 часа
Флорида преименува ключово летище в чест на Доналд Тръмп
Ексклузивно

Флорида преименува ключово летище в чест на Доналд Тръмп

Преди 7 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

България Преди 22 минути

Любопитно Преди 31 минути

Изтегли Radio ON за iOS, Android, Apple CarPlay и Android Auto

България Преди 1 час

Докато бизнесът се оплаква от „непосилни разходи“, данните показват нещо съвсем друго. Анализ на Адриан Николов от ИПИ разби аргументите на ресторантьорите за драстичното поскъпване

България Преди 1 час

Инцидентът е станал на улица „Ландос“ в квартал „Изгрев“, където асфалтът пропаднал след спукване на водопровод

България Преди 1 час

Той отказал да даде кръвна проба за химичен анализ

Свят Преди 1 час

Тръмп заяви, че американските сили биха могли да превземат експортния петролен център на Иран на остров Харг, докато войната навлиза във втория си месец

Мария Петрова

България Преди 1 час

„Отиде си една вселена!“ С тези разтърсващи думи Мария Петрова се сбогува със своя съпруг Борислав Михайлов. Златната ни гимнастичка сподели трогателен пост след внезапната кончина на легендарния вратар, който издъхна в София на 63-годишна възраст

Борислав Михайлов

България Преди 1 час

България се прощава с легендарния капитан на „Златното поколение“ Борислав Михайлов тази събота, 4 април. Опелото на бившия президент на БФС, който почина на 63-годишна възраст, ще бъде отслужено в столицата. Вижте подробности за часа и мястото

България Преди 1 час

Цялото количество ще бъде унищожено в екарисаж

Любопитно Преди 1 час

Проектът "Аве Мария" остава лидер в кината за втора седмица, следван от анимацията "Хопъри". В топ 10 влизат три нови премиери, докато ветеранът "Зоотрополис 2" продължава да трупа приходи. Общо над 40 000 зрители са посетили салоните у нас уикенда

България Преди 1 час

Хасан Адемов и и.д. главен секретар на МВР Георги Кандев са на посещение в Якоруда заради сигнали за използване на социалната система за политически натиск

Любопитно Преди 2 часа

Пред Мари-Никол двамата разказват за приятелството си, за началото в музиката, за големите концерти и за философията, която стои зад всичко, което правят

Свят Преди 2 часа

Доналд Тръмп не е първият американски президент с амбиции да превземе Куба. Още през 1848 г.

Израел прие закон за смъртно наказание - международно възмущение и призиви към Съвета за сигурност

Свят Преди 2 часа

С приетия текст на закона смъртното наказание, чрез обесване, става „дефолтна“ присъда за палестинци, признати за виновни в убийства

Свят Преди 2 часа

Спешният пакет от мерки, наречен символично CPN (Ceny Paliwa Niżej – „Цени на горивата по-ниско“), влиза в сила с амбицията да защити семейните бюджети от глобалния инфлационен пожар

България Преди 2 часа

Пострадалият е открит в тежко състояние с окървавено лице и силен оток на дясното око

Всичко от днес

От мрежата

