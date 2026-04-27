ФБР разследва смъртта на НЛО информатор преди да говори пред Конгреса

В етеран от Военновъздушните сили на САЩ, който се е съгласил да свидетелства пред Конгреса относно тайни правителствени програми за НЛО, е починал само месеци преди изслушванията от случайна свръхдоза, научи New York Post.

Матю Джеймс Съливан, на 39 години, е починал в дома си във Фолс Чърч, Вирджиния, на 12 май 2024 г. вследствие на смъртоносен коктейл от алкохол, алпразолам, циклобензаприн и имипрамин, според oфиса на главния съдебномедицински експерт на Северния окръг.

Алпразоламът е генеричен Xanax, лекарство против тревожност; циклобензапринът е мощен мускулен релаксант по лекарско предписание, който действа върху централната нервна система; имипраминът е лекарство за деца, използвано за лечение на тревожност и напикаване.

Мистериозната смърт е предмет на „сериозна загриженост“ за конгресмена Ерик Бърлисън (републиканец от Мисури), който е отнесъл случая за разследване към ФБР поради „последици за националната сигурност“, според писмо, получено от „New York Post“.

„Смъртта на Съливан беше случай за местния съдебен лекар във Вирджиния, а начинът и обстоятелствата на смъртта му повдигат съществени въпроси, тъй като той се подготвяше да даде показания пред Конгреса“, гласи писмото от 16 април, адресирано до директора на ФБР Каш Пател.

„Внезапните и подозрителни обстоятелства около смъртта му пораждат значителни опасения относно потенциално престъпление и безопасността на други лица, замесени по този въпрос“, пише още в писмото.

ФБР посочи в изявление, че смъртта на Съливан може да е обект на разследване заедно с дузината други изчезнали или починали американски учени. „Въпреки че не коментираме конкретни инциденти, ФБР оглавява усилията за търсене на връзки между изчезналите и починалите учени. Работим с Министерството на енергетиката, Министерството на войната и нашите партньори от правоприлагащите органи на щатско и местно ниво, за да намерим отговори“, заявиха от ФБР.

Съливан е получил „Бронзова звезда“ за доблест по време на операция „Трайна свобода“ (бел. ред. мащабна военна кампания, водена от САЩ и съюзници (основно Великобритания), стартирала на 7 октомври 2001 г. в Афганистан след атентатите от 11 септември 2001 г.) и по-късно е работил за Разузнавателната агенция на Военновъздушните сили, Националния център за въздушно и космическо разузнаване и Агенцията за национална сигурност, според некролога му.

Съливан носеше „бремето, което малцина избрани в тази нация имат – наистина да разбират какво се случва“, каза на погребението генерал-майор от резерва Дейвид Аба, който е служил като директор на специалните програми, а по-късно като директор на Централния офис за програми със специален достъп на Министерството на отбраната.

Съливан е бил част от така наречената наследствена НЛО програма – програмата на правителството на САЩ за прибиране на катастрофирали обекти – която работи от десетилетия в сянка в няколко агенции на изпълнителната власт, казаха източници пред изданието.

Съливан лично е виждал НЛО, които са притежание на федералното правителство, и е щял да разобличи наследствената програма по време на изслушването в Конгреса през ноември 2024 г., според източници.

Други изобличители на НЛО също са били изправени пред заплахи за безопасността си, след като са излезли напред със съкрушителна за света информация.

Дейвид Груш, ветеран от Военновъздушните сили и разузнавателната общност, който свидетелства пред Конгреса през 2023 г., че САЩ притежават НЛО и нечовешки „биологични останки“, е написал писмо през май 2022 г. до Офиса на генералния инспектор на разузнавателната общност, твърдейки, че е бил подложен на сурови репресии, след като е съобщил за доказателства за НЛО. Груш допълнително твърди, че е получил достоверни смъртни заплахи преди разкритията си пред американската общественост.

Версия на писмото на Груш е била изпратена до Офиса на генералния инспектор на разузнавателната общност и включва информация относно смъртта на Съливан, казаха източници.

Агенцията заяви: „Офисът на генералния инспектор на разузнавателната общност не може нито да потвърди, нито да отрече съществуването на каквито и да е текущи или потенциални разследвания“.