Любопитно

Най-голямото разкритие за НЛО? Пентагонът вади тайни файлове, очаква се нещо грандиозно

Американците са притаили дъх в очакване на следващата вълна от досиета за НЛО, след като официални лица обещаха, че материалите ще бъдат публикувани „много скоро“

21 май 2026, 10:04
Източник: iStock

Р азследващият журналист Джеръми Корбел твърди, че предстоящият пакет от материали ще взриви общественото пространство с 46 секретни видеоклипа, военни анализи и свидетелства на пилоти, съобщава Daily Mail.

Главният говорител на Пентагона Шон Парнел обяви в понеделник в социалната мрежа X, че в момента документите „активно се обработват“ за публикуване.

Въпреки че подробностите около предстоящото масирано разкриване остават тайна, разследващият журналист Джеръми Корбел заяви пред Daily Mail, че пакетът може да включва 46 класифицирани видеоклипа на НЛО, изискани от конгресмени по-рано тази година. „Предстои нещо много по-голямо“, загатна той.

Корбел твърди, че лично е осигурил на властите достъп до видеоклиповете чрез секретни „разузнавателни линкове“, свързани със скрити правителствени сървъри, след като анонимни източници са му изтекли материалите.

„Не става въпрос просто за имена на файлове. Ако поставите долните тирета, те работят като линкове“, обяснява Корбел. Той твърди, че материалите са водели директно към класифицирани системи, до които „обикновените хора нямат достъп“.

По думите на журналиста, реакцията в официалните кръгове е била мигновена: „Когато видяха, че това, което им казах, наистина е там, те реагираха с: „Трябва да защитим тези линкове“. Корбел добави още: „Гледал съм тези видеоклипове от години.“

Твърди се, че файловете са били счетени за толкова чувствителни, че официалните лица са се втурнали да ограничават достъпа до тях веднага щом конгресмените осъзнали, че са автентични. Нарастващият обществен натиск около кадрите обаче също е оказал влияние и е принудил правителството да предприеме стъпки към разсекретяване. „Ние ги принудихме да пуснат видеото“, категоричен е Корбел.

Според него предстоящите разкрития могат да надхвърлят размазаните кадри от пилотски кабини, като потенциално включат пълни доклади с военни анализи, показания на пилоти и метаданни, описващи скоростта, траекторията и моделите на движение на обектите.

Въпросните 46 видеоклипа се превърнаха в основна тема на разговор на фона на натиска за разкриване на истината за НЛО от страна на президента Доналд Тръмп. Клиповете бяха изискани от Министерството на войната миналия месец, но все още не са предоставени.

Представителката на Флорида Анна Паулина Луна изпрати официално писмо до Пийт Хегсет на 1 април, с което нареди на Пентагона да достави 46-те конкретни записа най-късно до 14 април. Конгресмените смятат, че видеоклиповете могат да разкрият модели на активност в близост до чувствителни военни обекти и да помогнат да се определи дали обектите представляват потенциална заплаха за националната сигурност.

Според информацията изисканите кадри показват сферични обекти, които криволичат през облаците, кръжат над открити води и многократно се появяват в близост до американски военни кораби и подводници. Няколко от клиповете са заснети от изтребители, разузнавателни самолети и дронове, опериращи в региони като Персийския залив, Афганистан и Източнокитайско море.

В редица случаи са били засечени повече от един обект, движещи се едновременно с висока скорост, което поражда опасения за възможна координирана дейност в близост до чувствителни военни операции.

Едно от исканията, озаглавено „Сферичен UAP (неидентифициран аномален феномен) над Афганистан в и извън облаците, 23.11.20 г.“, описва масивен диск, който преминава през облачната покривка близо до границата между Афганистан и Пакистан. Корбел и неговият колега, журналистът Джордж Кнап, които са се сдобили с части от този клип, поясняват, че кадрите са записани по време на разузнавателна мисия, проведена от високопланинска платформа на ВВС.

Крайният срок за предоставяне на материалите обаче бе пропуснат и видеоклиповете все още не са публично достояние.

„Конгресмен Луна се свърза лично с мен и ми каза директно, че ще пуснат 46-те видеа“, сподели Корбел. Той твърди, че кампанията за обществен натиск на Луна на практика е принудила Пентагона да действа. „Луна в известен смисъл започна битка с Министерството на войната“, посочва той, като добавя, че първоначално официалните лица са искали въпросът да се реши вътрешно, преди политиците да настояват за публично разкриване.

Миналата седмица Луна също сподели публикация в X, в която се казва, че клиповете предстои да бъдат разсекретени „през следващите седмици“.

Корбел е уверен, че обратът е бил задействан от неговия наскоро издаден документален филм „Sleeping Dog“ („Спящо куче“), в който са включени осем от 46-те видеоклипа от списъка на Луна.

Сред кадрите в документалния филм има пълноцветни „сателитни кадри“ и „видео в реално време“ на мистериозни летящи обекти, които според Корбел американците „трябва да могат да оценят“ сами.

Друго видео показва четири обекта с форма на дънери, които изглежда се гърчат и извиват в нощното небе с висока скорост, без видими средства за задвижване.

Допълнителни кадри, заведени като „FORMATION UAP“ („Формация от НЛО“), улавят три светещи светлини, летящи в триъгълна формация. Те се засичат една друга в координирани движения, отново без видима топлинна следа или откриваема задвижваща система. Това видео бе пуснато от Корбел на 30 януари и бързо се превърна в един от най-обсъжданите UAP клипове в интернет.

Той също така подчерта, че най-малко 14 от видеоклиповете произхождат от разследвания на Военновъздушните сили – детайл, който според него е изключително значим, тъй като „ВВС запазват пълно мълчание по темата за НЛО“.

Корбел загатна, че поне някои от клиповете могат да бъдат взривяващи: „Някои от тях ще бъдат наистина добри.“

Източник: Daily Mail    
НЛО Разсекретяване Джеръми Корбел Пентагон 46 видеоклипа Военни анализи Свидетелства на пилоти Национална сигурност Конгрес UAP
След фаталния инцидент: Нови мерки срещу нападения от мечки в Природен парк "Витоша"

Големият театър на Си: Как Доналд Тръмп и Владимир Путин получиха един и същ червен килим, но си тръгнаха с различна съдба

Почина жената създала опаковките на дъвки "Идеал", шоколадите "Кума Лиса" и на "Зрънчо"

Шок в ефир: Британско радио по погрешка обяви смъртта на крал Чарлз III

Пенсиониране стъпка по стъпка: документи, срокове и чести грешки

pariteni.bg
Какво представлява фалшивата бременност при котките?

dogsandcats.bg
Това ли е планът за "победа" на Путин в Украйна

Куба предупреди САЩ с „кървава баня" при атака

Мерц поздрави Радев с победата на Дара в „Евровизия"

Трима загинали и над 10 пострадали след досег с неизвестен наркотик в САЩ

Инцидент в полунощ: Кола се преобърна на кръстовище в Смолян, трима младежи се отърваха с уплаха

Ванеса Тръмп с лична изповед: Обяви, че е диагностицирана с рак

От ДБ отговориха на Пеевски: С любопитство очаквамe резултата

"Провалени политици от ДБ фабрикуват лъжи!", Делян Пеевски сезира прокуратурата

"Полша е съюзник за пример": Казусът с американските войски

НС обсъжда орязване на правомощията на особения търговски управител на „Лукойл" у нас

Закъснения и анулирани полети: Затвориха една от пистите на летище „Ла Гуардия" в Ню Йорк

Съдът гледа мерките на задържаните при акцията срещу имотната мафия

