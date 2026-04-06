„Адски странни неща“: Конгресът притисна Пентагона да покаже 46 видеа с НЛО

Ч ленове на Конгреса настояват Министерството на войната да предостави 46 военни видеа, които според вътрешни източници предлагат убедителни доказателства, че напреднали, нечовешки апарати оперират на Земята.

Конгресменката Анна Паулина Луна (републиканец от Флорида) поиска в сряда дългия списък от файлове със сензационни заглавия, който включва 45 досега непубликувани военни клипа.

Присъствието на неидентифицирани въздушни явления „в и около чувствителните въздушни пространства на американски военни инсталации представлява заплаха за сигурността на въоръжените сили и тяхната готовност“, се казва в писмото от 1 април, адресирано до секретаря по отбраната Пийт Хегсет.

Хора, запознати с дългия списък от видеа, който включва заглавия като „Няколко НВАП в близост до летището в Колумбъс, Охайо“ и „НЛО във формация над Персийския залив“, казват, че клиповете са шокиращи. „Ще видите някакви адски странни неща“, казва източник, който е гледал видеата, пред The New York Post.

Най-необичайните клипове включват радарни записи от термални сензори, сателитни изображения и подводни снимки на рояци от неидентифицирани подводни обекти, казва източникът. Едно видео показва няколко такива обекта, които влизат и излизат от водата в близост до строго секретна подводница, според източника.

Някои от клиповете са ясни и в пълен цвят, което ги отличава от по-рано публикувани кадри. Нито един от тях не показва извънземни същества.

Едно от видеата в списъка, озаглавено „Сирийско НВАП с моментално ускорение, 2021“, беше публикувано на 3 февруари от независимия журналист Джереми Корбел.

Тези военни радарни кадри показват малък, кръгъл апарат, който е проследяван от радарен оператор, преди да се ускори рязко и да изчезне, демонстрирайки „моментално ускорение“, признак на напреднала технология, непозната на човечеството.

Някои от апаратите може да имат конвенционални обяснения, като секретни проекти на американската армия, според източника.

Конгресът не подхожда към това искане „на сляпо“, двама източници казват пред The Post, че информатори в разузнавателната общност следят исканите файлове и ще подадат сигнал, ако видеата бъдат преместени, променени или изтрити от когото и да било.

Очаква се Министерството на войната да предаде клиповете до 14 април, според писмото. Oфисът на Луна не е отговорил на запитвания за коментар.