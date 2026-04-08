Защо елитни учени и генерали, свързани с НЛО, изчезват без следа в САЩ

П ризивите за отговори във връзка със серия от смъртни случаи и изчезвания, включващи военни фигури и учени, на фона на спекулации за възможни връзки с изследвания на Неидентифицирани летящи обекти (НЛО), продължават да нарастват, въпреки че от властите не е установена категорична връзка.

Скорошните призиви за по-задълбочено разглеждане последваха изчезването през февруари на пенсионирания генерал-майор от Военновъздушните сили Уилям Нийл Маккасланд, чийто случай отново привлече вниманието към по-ранни инциденти, включващи специалисти в областта на аерокосмическите технологии, отбраната и лабораторните изследвания.

Случаят с Маккасланд по-специално предизвика голям отзвук в средите, интересуващи се от НЛО, които предполагат, че изчезването му е свързано с работата му.

Сред изчезванията, които предизвикаха спекулации, са тези на Маккасланд и аерокосмическия инженер Моника Реза.

Маккасланд е бил видян за последно на 27 февруари около 11:00 ч. близо до Quail Run Court NE в Албукърки, Ню Мексико, и е издадено предупреждение Silver Alert поради неуточнени здравословни проблеми, според офиса на шерифа на окръг Берналийо.

An experienced hiker and avid outdoorsman, William Neil McCasland isn't the typical missing person https://t.co/7lbjfvnsQ7 — ABC7 News (@abc7newsbayarea) March 18, 2026

Разследващите съобщават, че Маккасланд е оставил телефона си, предписаните очила и преносимите си устройства у дома, а сив суитшърт на Военновъздушните сили на САЩ по-късно е бил открит на около 1,25 мили (около 2 километра) източно от жилището му.

Детективи казаха пред Newsweek през март, че все още оценяват дали случаят на Маккасланд е свързан с този на Реза, която изчезнала по време на поход месеци по-рано, след като преди това е работила по финансиран от правителството проект за ракетни материали под ръководството на Маккасланд, според съобщения.

Вижте хронология и обобщение на изчезванията и смъртните случаи между 2025 и 2026 г., според OAN:

4 юли 2024 г. – Франк Майвалд: Изследовател от Лабораторията за реактивно движение на НАСА почина в Лос Анджелис на 61-годишна възраст, без да е обявена причина за смъртта.

4 май 2025 г. – Антъни Чавес: Бивш служител на Националната лаборатория в Лос Аламос изчезна.

22 юни 2025 г. – Моника Реза: Учен от НАСА изчезна по време на поход в Националната гора Анджелис, като според съобщенията е изчезнала само на метри от останалите в групата си.

26 юни 2025 г. – Мелиса Касиас: Административен асистент в Лос Аламос изчезна от дома си; мобилните ѝ устройства сабили изтрити.

12 декември 2025 г. – Джейсън Томас: Изследовател от Novartis изчезна, което предизвика издирване, приключило с откриването на тялото му в езеро на 17 март 2026 г.

15 декември 2025 г. – Нуно Лоурейро: Ръководителят на Центъра за плазмена наука и термоядрен синтез към MIT беше убит при нападение в дома си в Бруклайн, Масачузетс.

16 февруари 2026 г. – Карл Грилмайр: Астрофизикът беше застрелян на верандата си рано сутринта.

27 февруари 2026 г. – Уилям Нийл Маккасланд: Пенсионираният генерал от Военновъздушните сили напусна дома си в Ню Мексико и оттогава не е виждан.

Сред членовете на Конгреса, които публично са изразили загриженост относно поредицата от изчезвания и смъртни случаи, са републиканецът от Тенеси Тим Бърчет и републиканецът от Мисури Ерик Бърлисън.

Бърлисън наскоро заяви, че е поискал намесата на ФБР в „предизвикващите дълбоко безпокойство“ изчезвания. „Поразително е, че генерал Маккасланд очевидно е излязъл от дома си, оставил е всичките си устройства и никога не се е върнал“, каза Бърлисън пред Fox News. „А Моника Реза също е била на поход и мистериозно е изчезнала. И съм чувал и за други…“.

Бърлисън също така по-рано предположи, че Маккасланд разполага с „много информация“ по темата за НЛО. Съпругата на Маккасланд обаче отхвърли спекулациите от общността, интересуваща се от НЛО, че изчезването му е свързано с класифицирана информация.

Говорейки също пред Fox News, Бърчет наскоро заяви, че поредицата от изчезвания през последните години е имала „наистина смразяващ ефект“. „Хората вече не искат да говорят по този въпрос за Неидентифицираните летящи обекти и става доста трудно да се стигне до тях, защото се страхуват“.

Той добави: „Просто искам да знам за какво харчим десетки милиони от вашите трудно изкарани пари за данъци“.