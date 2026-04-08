Защо елитни учени и генерали, свързани с НЛО, изчезват без следа в САЩ

8 април 2026, 16:45
П ризивите за отговори във връзка със серия от смъртни случаи и изчезвания, включващи военни фигури и учени, на фона на спекулации за възможни връзки с изследвания на Неидентифицирани летящи обекти (НЛО), продължават да нарастват, въпреки че от властите не е установена категорична връзка.

Скорошните призиви за по-задълбочено разглеждане последваха изчезването през февруари на пенсионирания генерал-майор от Военновъздушните сили Уилям Нийл Маккасланд, чийто случай отново привлече вниманието към по-ранни инциденти, включващи специалисти в областта на аерокосмическите технологии, отбраната и лабораторните изследвания.

Случаят с Маккасланд по-специално предизвика голям отзвук в средите, интересуващи се от НЛО, които предполагат, че изчезването му е свързано с работата му.

Сред изчезванията, които предизвикаха спекулации, са тези на Маккасланд и аерокосмическия инженер Моника Реза.

Маккасланд е бил видян за последно на 27 февруари около 11:00 ч. близо до Quail Run Court NE в Албукърки, Ню Мексико, и е издадено предупреждение Silver Alert поради неуточнени здравословни проблеми, според офиса на шерифа на окръг Берналийо.

Разследващите съобщават, че Маккасланд е оставил телефона си, предписаните очила и преносимите си устройства у дома, а сив суитшърт на Военновъздушните сили на САЩ по-късно е бил открит на около 1,25 мили (около 2 километра) източно от жилището му.

Детективи казаха пред Newsweek през март, че все още оценяват дали случаят на Маккасланд е свързан с този на Реза, която изчезнала по време на поход месеци по-рано, след като преди това е работила по финансиран от правителството проект за ракетни материали под ръководството на Маккасланд, според съобщения.

Вижте хронология и обобщение на изчезванията и смъртните случаи между 2025 и 2026 г., според OAN:

  • 4 юли 2024 г. – Франк Майвалд: Изследовател от Лабораторията за реактивно движение на НАСА почина в Лос Анджелис на 61-годишна възраст, без да е обявена причина за смъртта.
  • 4 май 2025 г. – Антъни Чавес: Бивш служител на Националната лаборатория в Лос Аламос изчезна.
  • 22 юни 2025 г. – Моника Реза: Учен от НАСА изчезна по време на поход в Националната гора Анджелис, като според съобщенията е изчезнала само на метри от останалите в групата си.
  • 26 юни 2025 г. – Мелиса Касиас: Административен асистент в Лос Аламос изчезна от дома си; мобилните ѝ устройства сабили изтрити.
  • 12 декември 2025 г. – Джейсън Томас: Изследовател от Novartis изчезна, което предизвика издирване, приключило с откриването на тялото му в езеро на 17 март 2026 г.
  • 15 декември 2025 г. – Нуно Лоурейро: Ръководителят на Центъра за плазмена наука и термоядрен синтез към MIT беше убит при нападение в дома си в Бруклайн, Масачузетс.
  • 16 февруари 2026 г. – Карл Грилмайр: Астрофизикът беше застрелян на верандата си рано сутринта.
  • 27 февруари 2026 г. – Уилям Нийл Маккасланд: Пенсионираният генерал от Военновъздушните сили напусна дома си в Ню Мексико и оттогава не е виждан.

Сред членовете на Конгреса, които публично са изразили загриженост относно поредицата от изчезвания и смъртни случаи, са републиканецът от Тенеси Тим Бърчет и републиканецът от Мисури Ерик Бърлисън.

Бърлисън наскоро заяви, че е поискал намесата на ФБР в „предизвикващите дълбоко безпокойство“ изчезвания. „Поразително е, че генерал Маккасланд очевидно е излязъл от дома си, оставил е всичките си устройства и никога не се е върнал“, каза Бърлисън пред Fox News. „А Моника Реза също е била на поход и мистериозно е изчезнала. И съм чувал и за други…“.

Бърлисън също така по-рано предположи, че Маккасланд разполага с „много информация“ по темата за НЛО. Съпругата на Маккасланд обаче отхвърли спекулациите от общността, интересуваща се от НЛО, че изчезването му е свързано с класифицирана информация.

Говорейки също пред Fox News, Бърчет наскоро заяви, че поредицата от изчезвания през последните години е имала „наистина смразяващ ефект“. „Хората вече не искат да говорят по този въпрос за Неидентифицираните летящи обекти и става доста трудно да се стигне до тях, защото се страхуват“.

Той добави: „Просто искам да знам за какво харчим десетки милиони от вашите трудно изкарани пари за данъци“.

„Сърцето ми е разбито": Лейди Гага се извини на феновете си, внезапно отмени концерт

Секретна бележка разкри къде е новият лидер на Иран

В сянката на Иран: Ескалира ли нова голяма война между Пакистан и Афганистан?

Грешката, която убива: Защо само рязкото спиране не е достатъчно, за да избегнете удар?

Сабрина Карпентър смени русото с фатално черно

Сабрина Карпентър изненада феновете с неузнаваема готик визия и черна перука за корица на списание, като в откровено интервю разказа за модата, ниския си ръст и подготовката за най-амбициозното си шоу на фестивала Coachella

Полицаи съблякоха униформите си, за да спасят човек, опитал да се самоубие

Мъжът е бил на лечение в болницата и е имал психични проблеми

Дяволът срещу Прада: Ана Уинтур и Мерил Стрийп се изправиха лице в лице в историческа фотосесия за Vogue

Модната икона Ана Уинтур и актрисата Мерил Стрийп застанаха заедно на корицата на Vogue, като главната редакторка призна, че за нея е чест да бъде изиграна от Стрийп в култовия филм „Дяволът носи Прада“, чието продължение очакваме следващия месец

Линет Хукър изчезна при странни обстоятелства след падане от лодка, но дъщеря ѝ разкрива история на насилие и заплахи за „изхвърляне зад борда“. Докато съпругът твърди, че е нещастен случай, семейството подозира, че истината е далеч по-мрачна

БАБХ спря незаконен транспорт на кучета в Кресна

Те са от породи йоркширски териер, малтийска болонка и той пудел на видима възраст под шест месеца

В над 9300 секции в страната ще се гласува с машини, в 2600 – само с хартия

В секциите ще има по една машина, ще има 172 подвижни избирателни секции, с видеонаблюдение ще са около 11 650

Последен опит да спаси НАТО от Тръмп - най-тежкото изпитание за Рюте досега

Докато обвиненията между САЩ и Европа се увеличават, лидерът на НАТО ще се опита отново да избегне пълен разрив

Рубио: Отвлечената американска журналистка е освободена от про-иранска милиция в Ирак

Кителсън е била поета от иракското правителство, което в момента организира нейните пътни документи, съобщи високопоставен иракски правителствен представител

Държавата компенсира неприетите в детски градини деца с близо 1,2 млн. евро

Средствата се предоставят за 2029 деца от четири общини - Столична община, Пловдив, Варна и Родопи

„Ще се правят големи пари": Тръмп обяви исторически обрат и „Златен век" за Близкия изток

Доналд Тръмп прогнозира край на десетилетното напрежение и безпрецедентен икономически бум в Близкия изток. САЩ ще гарантират сигурността в Ормузкия проток, докато Иран започва възстановяване, което според президента ще донесе „големи пари“

Спиращи дъха нови кадри разкриват гледките на „Артемис II" отвъд обратната страна на Луната

Екипажът на „Артемис II“ надмина „Аполо 13“ и засне неземния „Залез на Земята“. Сред хилядите кадри от обратната страна на Луната се открои един емоционален жест, който разплака контролния център на Земята и именува нов лунен кратер

МС оттегли номинациите за европейски прокурор, ще има нов подбор

ВКП се самосезира заради кадри със заплахи на магистрат от Военно-окръжната прокуратура

Според гражданинa, по чието видео е образувана проверката, тя му е казала „още една дума и ще ти съсипя живота“

Руски шпиони хакват Wi-Fi рутери, за да следят Запада

Елитната руска хакерска група "Fancy Bear" е шпионирала военни и правителствени цели, съобщиха западни служби за сигурност

Хаос след силния вятър в столицата - паднали дървета и смачкани коли

Поривите на вятъра предизвикаха инциденти в различни части на града

Държавата отпуска 18 млн. евро за автобусните превозвачи и още 2,4 млн. за превоза на ученици

От обхвата на мярката се изключват нерентабилните линии до малките населени места

