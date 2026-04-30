Обекти с „нечовешки произход“: Конгресмен обещава разкрития за НЛО

К онгресменът Анна Паулина Луна обеща да проведе пресконференция, на която да засегне това, което тя описа като материали или информация с „нечовешки произход“. Този ход идва в момент, когато натискът върху Пентагона се засилва заради забавеното публикуване на кадри на неидентифицирани аномални явления (UAP).

Луна, републиканка от Флорида, която оглавява специалната група към Комисията по надзор към Камарата на представителите за разсекретяване на федерални тайни, е сред най-активните законодатели, изискващи по-голяма прозрачност от Министерството на отбраната (DOD, известно също като Министерство на войната) относно необяснимите въздушни срещи.

Нейните коментари идват след актуализация от Пентагона, в която се признава забавяне при публикуването на десетки UAP видеоклипове, изискани от законодателите, включително кадри, записани от военнослужещи на САЩ, пише Newsweek.

От Пентагона заявиха, че работят с други агенции за преглед и консолидиране на материала преди публичното му разпространение, позовавайки се на опасения, свързани със секретността и националната сигурност. Пропуснатият краен срок предизвика критики от страна на Луна и други членове на Конгреса, които заявиха, че необяснимата активност в близост до американски военни обекти повдига въпроси относно надзора и сигурността.

Луна обвини служители на Министерството на отбраната, че бавят разкритията, разпоредени от Конгреса и Белия дом, като се зарече да продължи да настоява за публикуването на материала.

„Службата за разрешаване на аномалии във всички среди (AARO) към Министерството на войната работи в тясна координация с Белия дом и с федералните агенции, за да консолидира съществуващите колекции от записи на UAP и да улесни експедитивното публикуване на невиждана досега UAP информация“, заяви служител на Министерството на войната пред Newsweek в сряда. „Откакто службата беше създадена, AARO постигна напредък в това да направи UAP информацията достъпна и да прехвърли тези записи в Националния архив в съответствие с федералния закон. Приветстваме инициативата на президента да ускори тези усилия и да направи повече UAP информация достъпна за обществеността възможно най-скоро“.

Какво каза Луна за НЛО?

Коментарите на Луна бяха излъчени в сряда по време на епизод от подкаста Pod Force One, воден от Миранда Дивайн. „Виждала съм доказателства в защитено помещение (SCIF), които ме карат да вярвам, че има неща, които не можем да обясним. Наблюдавала съм неща, които са с нечовешки произход и създаване. Това е мое мнение“, каза Луна.

По-късно в интервюто тя добави: „Когато бъдат разсекретени, ще направя пресконференция и ще ви покажа точно това, което видяхме“.

Какво каза Луна за извънземните?

През 2024 г. проучване на изследователи по социални науки от Харвардския университет предположи, че извънземни могат да живеят под земята на Земята или на Луната, и че НЛО и други неидентифицирани аномални явления (UAP) може да са доказателство за тяхното придвижване.

По време на подкаста Дивайн попита Луна за извънземните, като настоя да разбере какво би казала тя, ако трябва да вземе решение дали извънземните се „движат сред нас с техните странни машини, които притежават всякакви сили“.

„Мислите ли, че това е правдоподобно?“, попита Дивайн. „Аз не ги наричам извънземни и не знам какви са тези неща, които използват, нали? Но мисля, че има неща, които ние като членове на Конгреса сме наблюдавали и за които сме били информирани, които не можем да обясним“, каза Луна.

Нейните коментари надграждат години на нарастващ фокус на Конгреса върху UAP. Законодатели от двете камари са провели множество изслушвания от 2022 г. насам, разследващи военни срещи с необясними обекти, доклади на разузнавателната общност и работата на Службата за разрешаване на аномалии във всички среди (AARO) към Пентагона, която беше създадена да разследва такива инциденти.

По време на изслушванията представители на отбраната и разузнаването многократно са заявявали, че няма проверени доказателства, че явленията представляват извънземна технология. Ръководството на AARO отбелязва, че много от докладваните наблюдения в крайна сметка се дължат на предмети във въздуха, ограничения на сензорите или класифицирани програми на САЩ, въпреки че част от тях остават неразрешени.

Въпреки това показанията на военни пилоти и податели на сигнали (whistleblowers) подхраниха двупартийните призиви за по-голяма прозрачност. Някои законодатели твърдят, че секретното боравене с UAP данни е подкопало общественото доверие и е ограничило смисления надзор от страна на Конгреса, докато скептиците предупреждават, че разкритията в крайна сметка може да се окажат по-малко драматични от очакваното.

Какво следва с разсекретяването на UAP

Луна не е разкрила публично каква информация планира да представи на обещаната пресконференция, въпреки че в подкаста добави, че скоро ще излезе още информация.

„Мисля, че американският народ ще получи отговори на много от своите въпроси“, каза тя.