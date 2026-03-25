Световен ръст на сатанизма: Папата свика среща на екзорсисти

Папа Лъв XIV прие най-високопоставените екзорсисти в света във Ватикана, които по информация са го предупредили за тревожно глобално нарастване на „окултизма, езотеризма и сатанизма“

25 март 2026, 12:16
Елитната 82-ра дивизия на САЩ в готовност да удари за 18 часа в Близкия изток

Елитната 82-ра дивизия на САЩ в готовност да удари за 18 часа в Близкия изток
Военни действия в Донецка област: Русия твърди, че е превзела още едно село

Военни действия в Донецка област: Русия твърди, че е превзела още едно село
The Economist: Войната в Иран прави Доналд Тръмп по-слаб и по-гневен

The Economist: Войната в Иран прави Доналд Тръмп по-слаб и по-гневен
Иран отговори на Тръмп: Никога няма да се споразумеем с някого като Вас

Иран отговори на Тръмп: Никога няма да се споразумеем с някого като Вас
Ескалацията продължава: Иран удари Израел и бази на САЩ в региона

Ескалацията продължава: Иран удари Израел и бази на САЩ в региона
САЩ представиха на Иран мирен план от 15 точки, Техеран отвори Ормузкия проток за „невраждебни“ кораби

САЩ представиха на Иран мирен план от 15 точки, Техеран отвори Ормузкия проток за „невраждебни“ кораби
За първи път, посред бял ден, Русия удари Украйна със стотици дронове

За първи път, посред бял ден, Русия удари Украйна със стотици дронове
Какво се знае за смъртоносния сблъсък на летище

Какво се знае за смъртоносния сблъсък на летище "ЛаГуардия"

Папа Лъв XIV прие най-високопоставените екзорсисти в света във Ватикана, които по информация са го предупредили за тревожно глобално нарастване на „окултизма, езотеризма и сатанизма“.

Роденият в Чикаго глава на Католическата църква е провел частна среща с делегация от католически свещеници от Международната асоциация на екзорсистите (AIE) този месец, съобщава EWTN Vatican.

„Те представиха доклад за нарастващото разпространение на случаи, свързани с окултизъм, езотеризъм и сатанизъм, както и за духовните последици, които според тях това има за много хора“, съобщава медията, цитирана от The New York Post.

„По време на срещата асоциацията е поискала от понтифика да гарантира, че във всяка епархия по света има един или повече адекватно обучени свещеници екзорсисти“, добавят от EWTN Vatican.

Отец Франческо Бамонте, вицепрезидент на AIE, заяви, че пренебрегването на тези опасения „оставя много вярващи без адекватен отговор на тежки духовни страдания, като понякога ги тласка към неподходящи решения“.

„По време на аудиенцията на папата е била представена и книгата „Насоки за служението на екзорсизма“, заедно с изображение на Свети архангел Михаил от светилището Монте Сант’Анджело“, съобщава EWTN Vatican.

AIE, със седалище в Рим, е в центъра на сюжета на филма от 2023 г. „Екзорсистът на папата“ с участието на Ръсел Кроу. 

Срещата с папата е проведена на 13 март, но за нея беше съобщено за първи път в понеделник.

70-годишният Лъв по-рано е определял работата на обучените католически екзорсисти като „деликатна“, но „изключително необходима“, като е насърчавал свещениците „да я възприемат както като служение на освобождение, така и на утеха, съпровождайки вярващите, действително обладани от злото, с молитва и призоваване на действеното присъствие на Христос“, съобщава LA Mag.

Източник: The New York Post    
Папа Лъв XIV Екзорсисти Окултизъм Езотеризъм Сатанизъм Международна асоциация на екзорсистите Ватикана Духовни последици Свещеници екзорсисти Служение на екзорсизма
Стартират мярката за подпомагане на най-уязвимите заради цените на горивата

Стартират мярката за подпомагане на най-уязвимите заради цените на горивата

Елитната 82-ра дивизия на САЩ в готовност да удари за 18 часа в Близкия изток

Елитната 82-ра дивизия на САЩ в готовност да удари за 18 часа в Близкия изток

Световен ръст на сатанизма: Папата свика среща на екзорсисти

Световен ръст на сатанизма: Папата свика среща на екзорсисти

The Economist: Войната в Иран прави Доналд Тръмп по-слаб и по-гневен

The Economist: Войната в Иран прави Доналд Тръмп по-слаб и по-гневен

Изгодно ли е сега да се инвестира в злато

Изгодно ли е сега да се инвестира в злато

pariteni.bg
Volkswagen не вижда смисъл в коли с удължен пробег в Европа

Volkswagen не вижда смисъл в коли с удължен пробег в Европа

carmarket.bg
Тежка катастрофа с жертва между линейка и автобус
Ексклузивно

Тежка катастрофа с жертва между линейка и автобус

Преди 3 дни
Ирански ракети удариха
Ексклузивно

Ирански ракети удариха "ядрения град" на Израел

Преди 3 дни
Огромен протест срещу правителството в Чехия
Ексклузивно

Огромен протест срещу правителството в Чехия

Преди 3 дни
Турция унищожи морски дрон, направен в САЩ
Ексклузивно

Турция унищожи морски дрон, направен в САЩ

Преди 3 дни
Предстои рязък обрат във времето: Зимата се завръща с дъжд и сняг

Предстои рязък обрат във времето: Зимата се завръща с дъжд и сняг

България Преди 11 минути

След слънчев четвъртък с температури до 18°, в петък времето рязко се променя с интензивни валежи и гръмотевици. Вижте кога дъждът ще премине в сняг и къде вятърът ще донесе студен фронт през почивните дни

МС сезира КС заради наложените от парламента мерки за горивата

МС сезира КС заради наложените от парламента мерки за горивата

България Преди 17 минути

Кабинетът изтъкна важността на мерките, но оспори правната форма на предложението

<p>&quot;Най-лошото, което съм виждал&quot;</p>

"Най-лошото, което съм виждал": Петролният сектор се сблъсква с последиците от войната в Близкия изток

Свят Преди 40 минути

Войната разклаща пазарите и заплашва да преформатира енергийния сектор

Б.Т.Р. обявиха датите за голямо национално турне през 2026 г.

Б.Т.Р. обявиха датите за голямо национално турне през 2026 г.

Любопитно Преди 54 минути

Бандата е подготвила поредица от 11 концерта на открито през лятото и експлозивен финал в зала 1 на НДК на 27 ноември. Tour 2026 ще включи най-силните парчета на Б.Т.Р., изпълнени с характерната енергия на бандата, която не оставя и миг почивка за феновете

<p>Петьо Петров - Еврото не е задържан в Сърбия</p>

Кандев: Петьо Петров - Еврото не е задържан в Сърбия

България Преди 1 час

Снимката е илюстративна

Reuters: Китай сканира океанското дъно в подготовка за подводна война със САЩ

Свят Преди 1 час

Десетки китайски кораби сканират морското дъно от Арктика до Гуам в мащабна операция за „военно-гражданска фузия“. Вижте как Пекин събира данни за подводния релеф и разполага стотици сензори, за да подкопае предимството на САЩ в бъдещи подводни битки

Барби с диабет тип 1: Новата кукла на Mattel, която учи децата на кураж

Барби с диабет тип 1: Новата кукла на Mattel, която учи децата на кураж

Любопитно Преди 1 час

Mattel разширява своята приобщаваща линия Fashionistas с кукла, която носи инсулинова помпа и сензор за глюкоза, помагайки на децата да приемат по-добре медицинските състояния

<p>Българин е&nbsp;замесен във вербуването на молдовски граждани за операции в руски лагери</p>

500 долара и пътуване в чужбина: Как новобранците попадат в руски лагери за саботаж

Свят Преди 1 час

Съдебни дела в Молдова разкриват транснационалната мрежа на Русия за вербуване, обучение и изпращане на шпиони и саботьори.

Инцидент на жп линията Змейово – Стара Загора, загина жена

Инцидент на жп линията Змейово – Стара Загора, загина жена

България Преди 1 час

Двамата машинисти на влака са тествани за употреба на алкохол, отчетени са отрицателни резултати

Бхумика Шреста (вдясно) е първата трансджендър жена, която влиза в парламента на Непал

Исторически пробив: Непал ще има първа трансджендър жена депутат

Свят Преди 1 час

Нейният възход и постижение бележат прогресивна стъпка на Непал към по-голяма приобщеност, след години на тиха борба за признание

Обрат при вота зад граница: Рекорден скок на заявленията в Лондон, спад в Турция

Обрат при вота зад граница: Рекорден скок на заявленията в Лондон, спад в Турция

Парламентарни избори Преди 1 час

Според справка на ЦИК към 25 март 2026 г., общо 60 897 потвърдени заявления за гласуване извън България са били подадени от български граждани на места в 61 държави

Земетресение в Гърция

Земетресение в Гърция

Свят Преди 1 час

Епицентърът му е бил на 11,5 километра север-североизток от град Янина

Безплатно по НЗОК: Нова система ни казва кога е време за преглед

България Преди 1 час

Как се променя цената на „Гражданска отговорност“ с новата система за проследяване на нарушенията

Как се променя цената на „Гражданска отговорност“ с новата система за проследяване на нарушенията

България Преди 2 часа

Край на фиксираните цени: Нови промени в „Гражданска отговорност“ предвиждат следене на катастрофите 5 години назад. Как дигиталното досие ще определя цената на полицата, защо смяната на компанията вече няма да крие ПТП и кои трикове за измама отпадат

Обявиха кога Малена Замфирова се прибира в България

България Преди 2 часа

16-годишната спортистка пострада при тежък инцидент в чешки зимен курорт

Гюров със сериозни обвинения: В АПИ се краде, вместо да се ремонтира

Гюров със сериозни обвинения: В АПИ се краде, вместо да се ремонтира

България Преди 2 часа

"Това не е кражба на пари, а на човешки животи", заяви премиерът

Всичко от днес

От мрежата

Ще се отрази ли смяната на времето на котката ми

dogsandcats.bg

Лхаса Апсо или Ши Тцу: Коe малко куче е подходящо за вас?

dogsandcats.bg
1

Спад на световните запаси от мигриращи сладководни риби

sinoptik.bg
1

Близнаци от застрашен вид горила в Конго

sinoptik.bg

10 цитата, които ще направят деня ви по-добър

Edna.bg

Кирил Любенов от Hell’s Kitchen: Най-често готвя за момичета! (ВИДЕО)

Edna.bg

НА ЖИВО: Англия U19 0:0 България U19

Gong.bg

Един от най-големите таланти взе български паспорт, вече може да играе за националните ни отбори

Gong.bg

С един клик: Проверяваш на какви безплатни прегледи имаш право

Nova.bg

Влезе в сила мярката за подпомагане на най-уязвимите заради цените на горивата

Nova.bg