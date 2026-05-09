„Тези, които са ги виждали, умират": Смразяващ контакт с НЛО

9 май 2026, 09:57
С мразяваща новоразсекретена бележка на ФБР разкрива как млада жена, информатор на ФБР, която съобщила, че е видяла НЛО, „се е страхувала за живота си“, защото други хора, които са ги виждали, „са умирали мистериозно“ в миналото.

Анонимната жена казала на служители, че през юли 1967 г. се е срещнала с извънземно същество, което ѝ разкрило тайни за извънземен контакт, според бележката, която беше разсекретена в петък заедно с десетки други свързани с НЛО файлове на ФБР.

„Тя заяви, че през юли 1967 г. се е срещнала със същество от друга планета, което е приело земна форма“, гласи бележката с дата 10 октомври 1967 г. „То ѝ е предоставило определена информация, след което е било прибрано и е напуснало Земята“. „Тя заяви, че след това е получила съобщения от неземни източници“, продължава бележката, като изброява конкретни случаи, в които хора са се сблъсквали с НЛО.

Тя съобщила, че извънземното ѝ казало, че „ракета е била изстреляна по НЛО над Африка на 22 май 1962 г.“, но то било защитено от своето „силово поле“, както и че е имало друго наблюдение над Антарктида на 20 август 1967 г. „Информаторката … заяви, че ако тази информация е вярна, тя ще научи и друга информация“, се казва в документа, цитиран от The New York Post.

„Тя заяви, че се страхува за живота си, ако стане известно, че е контактувала със служители, тъй като хора, които са виждали НЛО, са умирали мистериозно в миналото“, завършва документът.

Бележката е една от кореспонденциите в масив от невиждани досега файлове за НЛО, датиращи отпреди почти 80 години, 162 от които бяха разсекретени от администрацията на Тръмп в петък.

Публикуването на файловете идва след президентска заповед от февруари, призоваваща за прозрачност относно „извънземен и извънпланетен живот, неидентифицирани въздушни явления и неидентифицирани летящи обекти“.

Източник: The New York Post    
