Цялата банда е тук! Актьорите от “Али Макбийл” танцуват на наградите "Еми" (СНИМКИ)

Ц ялата банда е тук! По време на 75-те годишни награди “Еми” в понеделник, водени от Антъни Андерсън, актьорският състав на “Али Макбийл” се събра отново, за да отбележи десетилетия телевизионна история.

Калиста Флокхарт се появи на сцената, докато звучеше тематичната песен от американския сериал Али Макбийл, "Searchin' My Soul" на Вонда Шепърд.

Море от черно и червено заля сребристия килим на наградите "Еми" (СНИМКИ)

Нейните колеги Грег Герман, Питър Макникол и Гил Белоус се появиха, забавлявайки се с един от известните танцови номера на шоуто, водени от Флокхарт, докато групата се отправи към центъра на сцената на Peacock Theater в Лос Анджелис.

Ally McBeal Cast Dances in the Bathroom Together 21 Years After Show's Finale During Emmys Reunion https://t.co/I57LgBnGYA