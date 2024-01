Море от черно и червено заля сребристия килим на наградите "Еми" (СНИМКИ)

М оре от черно заля сребристия килим, разстлан за 75-ите награди "Еми", смятани за телевизионния еквивалент на наградите "Оскар", предаде Асошиейтед прес.

Сред звездите на шоуто, които бяха заложили на черни тоалети, бяха Айо Едебъри, Присила Пресли и внучката на Елвис Пресли Райли Киоу, Дженифър Кулидж, Лавърн Кокс, Ниси Наш-Бетс.

Едебъри, която спечели награда "Еми" за най-добра поддържаща актриса в телевизионна комедия за "Мечката", се появи в черна рокля без презрамки с обемна пола във формата на камбана.

#Succession Sarah Snook wins the award for Outstanding Lead Actress in a Drama Series at the #Emmys pic.twitter.com/fyloJtLvFw

"Черното често се възприема като безопасен цвят, но една тенденция се очерта тази вечер - решенията в черно усложниха тази идея с акценти върху формата, текстурата или прозрачността. Примери за това бяха Райли Киоу в полупрозрачен "Шанел", Едебъри в нестандартен "Луи Вюитон" и дизайнерката Джена Лайънс, която набляга на прозрачността както само тя умее", каза Вероник Хайланд, автор на модна рубрика за "Ел" и книгата "Дрескод".

Ниси Наш-Бетс, отличена като най-добра поддържаща актриса в лимитиран сериал за "Чудовище": Историята на Джефри Дамър", беше заложила изцяло на черно в стил Стария Холивуд. Актрисата носеше прилепнала по тялото кадифена рокля с детайли от сатен, съчетана с кадифени оперни ръкавици.

Елизабет Дебики, която играе принцеса Даяна в сериала "Короната" също беше заложила на кадифена рокля на "Гучи", но в тъмночервено. Рокля на тази модна къща, но в цвят цитрон, с дълбоко деколте, украсена с пайети и ресни от мъниста, беше изборът на актрисата Джесика Частейн.

10 across the board for these lovely ladies & men at the #75thEmmys carpet. 🌹🌹🌹 #Emmys #TelevisionAcademy pic.twitter.com/ItqJOsjIrq