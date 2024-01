Елтън Джон се присъедини към елитния клуб на ЕГОТ

Б ританският певец и пианист Елтън Джон се присъедини към елитния клуб на носителите на ЕГОТ - водещите отличията за телевизия, музика, кино и театър "Еми", "Грами", "Оскар" и "Тони", след като живото предаване на концерт от прощалното му турне му донесе награда "Еми", съобщават Ройтерс и Асошиейтед прес.

Само 19 души са печелили и четирите отличия по време на кариерата си. Сред тях са Рита Морено, Одри Хепбърн, Мел Брукс, Упи Голдбърг, Андрю Лойд Уебър, Джон Леджънд, Дженифър Хъдсън и Вайола Дейвис.

Джон спечели "Еми" за концерта "Елтън Джон на живо: Farewell From Dodger Stadium", който беше излъчен по "Дисни плюс" през ноември 2022 г. Певецът не присъства на церемонията, защото наскоро е претърпял операция на коляното, съобщиха продуцентите на тричасовия документален филм.

"Чувствам се изключително смирен да се присъединя към невероятно талантливата група на носителите на ЕГОТ. Пътуването до този момент беше изпълнено със страст, отдаденост и непоколебимата подкрепа на моите фенове от цял свят", каза Елтън Джон в изявление. Певецът не пропусна да благодари на всички, които са го подкрепяли по време на дългата му кариера.

През годините си на музикалната сцена 76-годишният певец е спечелил шест награди "Грами", награда "Тони" и два "Оскар"-а за оригинална песен, сред което Can You Feel the Love Tonight? от "Цар Лъв".

Елтън Джон е един от най-продаваните солови изпълнители на всички времена. Той държи рекорда за най-продаван физически сингъл на всички времена благодарение на 33-те милиона продадени копия от Candle in the Wind през 1997 г.

Дейвид Фърниш, съпругът на Джон и продуцент на отличения филм, каза, че певецът Джон е бил щастлив от спечелването на първата награда "Еми" в живота си и дори е изкрещял от радост, отбелязва Асошиейтед прес. "Ние се свързахме с него. Събудихме го посред нощ", каза Фърниш зад кулисите, държейки трофея.

