"Ще плача повече, отколкото съм плакала досега": Кристина Апългейт се появи на наградите "Еми"

З рителите на "Еми" бяха емоционални на 75-ите годишни награди в понеделник.

Актрисата от „Мъртъв за мен“ Кристина Апългейт се качи на сцената, за да връчи две награди. Любимата комедийна актриса беше посрещната с овации и възторжени аплодисменти, докато вървеше на сцената с бастун.

52-годишната Кристина беше поканена на сцената, за да представи Изключителна поддържаща актриса и Изключителна главна актриса в комедиен сериал. Кристина беше подпомогната на сцената от водещия, Антъни Андерсън.

Цялата публика в Peacock Theatre в Лос Анджелис, Калифорния стана на крака, когато видимо емоционалната Кристина се отправи към подиума.

Кристина, която през 2021 г. публично сподели, че се бори с множествена склероза, остана просълзена от трогателното посрещане. Говорейки пред микрофона, тя сподели:

„Благодаря ви много! О, Боже мой! Напълно засрамвате мен и моето увреждане, като се изправяте“, каза тя, предизвиквайки емоция в публиката.

След това Кристина продължи: „Някои от вас може би ме познават като Кели Бънди от „Женени с деца“. Не е нужно да ръкопляскаме всеки път, когато направя нещо.“

Тя заключи: „Ще плача повече, отколкото съм плакала досега“. Зрителите се обърнаха към X (известен преди като Twitter ), за да коментират емоционалния момент.

Някои от коментарите в социалната мрежа гласяха: „Овациите за Кристина Апългейт вече ме накараха да плача“. Друг продължи: „Такава кралица“. Трети добави: "Обичайте я. Тя заслужава тези овации и повече."

Зрителите изглеждаха доволни от завръщането на наградите "Еми", след като миналата година бяха отложени. Шоуто за награди, което се фокусира върху най-добрия телевизионен сериал на годината, обикновено се провежда през септември, стачката на WGA доведе до отлагането му до януари 2024 г.

