Карате стара кола? ЕС въвежда нови правила

О т 13 август в Европейския съюз влиза в сила новият Регламент (ЕС) 2026/1738 за кръговостта при проектирането на превозни средства и управлението на излезлите от употреба автомобили. Това обаче не означава, че още от утре собствениците на по-стари коли трябва да изпълняват нови изисквания или че автомобилите над определена възраст ще бъдат спирани от движение.

Европейската комисия изрично посочва, че регламентът влиза в сила на 13 август 2026 г., но започва да се прилага от 1 септември 2028 г. Дотогава продължават да действат сегашните европейски правила за излезлите от употреба превозни средства и за одобряването на автомобилите по отношение на повторната им употреба, рециклирането и оползотворяването.

Новият режим обхваща целия жизнен цикъл на автомобилите – от проектирането и производството до ремонта, повторната употреба на части, продажбата при определени случаи, бракуването, рециклирането и износа извън ЕС.

Какво се променя от 13 август

Най-важното за шофьорите е какво не се променя веднага.

От 13 август не се въвежда нов технически преглед за старите автомобили, не се появява нов документ, който собственикът трябва да носи, и няма възрастова граница, след която автомобилът автоматично да бъде спрян от движение.

На тази дата регламентът влиза юридически в сила. Общото му прилагане е от 1 септември 2028 г., като самият акт предвижда отделни по-късни срокове за редица изисквания.

Въвеждат нови правила за автомобилите в ЕС

Затова 13 август е началото на новата правна рамка, а не денят, от който всички промени започват да действат за собствениците.

Старата кола няма да бъде спирана само защото е стара

Регламентът не определя възраст, след която автомобилът се приема за негоден.

В него е заложено точно обратното – автомобил, който остава ремонтопригоден, не трябва преждевременно да бъде определян като достигнал края на жизнения си цикъл.

При преценката водещо ще бъде техническото състояние, а не годината на производство.

Това означава, че автомобил на 15, 20 или повече години няма да бъде засегнат само заради възрастта си, ако продължава да бъде технически годен за движение.

Кога една кола вече няма да се смята просто за „стара“

Регламентът въвежда общи критерии, по които да се определя кога автомобилът действително е достигнал края на жизнения си цикъл.

Има критерии, при които автомобилът директно се определя като излязъл от употреба. Сред тях са случаи, когато колата е:

нарязана на части или разглобена с цел използване на компонентите;

изгоряла до степен, при която двигателният отсек или купето са напълно унищожени;

била потопена във вода над нивото на арматурното табло;

с ключови конструктивни или системи за безопасност, които технически не могат да бъдат ремонтирани или заменени;

предадена за третиране в пункт или оторизирано съоръжение;

обявена от застраховател за техническа тотална щета след техническа оценка от автомобилен експерт.

Отделно има и списък с показатели, които сами по себе си не означават автоматично край на автомобила, но водят до допълнителна техническа оценка.

Източник: iStock Photos

Сред тях е например ситуацията, при която необходимите разходи за ремонт, добавени към текущата стойност на автомобила, надвишават очакваната му пазарна стойност след ремонта.

Ако колата може да се ремонтира

Когато няма основание автомобилът директно да бъде определен като излязъл от употреба, но е налице някой от допълнителните показатели, трябва да се направи техническа оценка от независим автомобилен експерт.

Тя трябва да покаже какви ремонти са необходими, за да може автомобилът отново да получи документ за техническа изправност.

След тази оценка собственикът решава дали да ремонтира автомобила или да се откаже от него.

Ако в рамките на пет години след оценката автомобилът не получи необходимия документ за техническа изправност, тогава той ще се счита за достигнал края на жизнения си цикъл. През тези пет години самата техническа оценка ще служи като документ, че автомобилът все още не е определен като излязъл от употреба.

МВР ще дерегистрира служебно колите на починали

Регламентът допуска и възможност по искане на собственика компетентният орган да освободи автомобил от този статут, когато той е в процес на ремонт.

Какво ще се промени при продажбата на употребявани коли

От 1 септември 2028 г. започва да се прилага и новото правило при прехвърляне на собствеността върху употребяван автомобил в ЕС.

Когато автомобил се продава от икономически оператор, на потенциалния купувач трябва да бъде представена документация, че колата не е достигнала края на жизнения си цикъл.

Това може да бъде документ, че автомобилът е технически годен за движение, или оценка по критериите на регламента.

Правилото важи независимо от начина на продажба – включително при дистанционни договори, специализирани търгове и онлайн платформи.

При продажба между две физически лица изискването е значително по-ограничено.

Частен собственик ще трябва да представя такава документация само когато:

автомобилът е обявен от застраховател за икономическа тотална щета ;

; продажбата е сключена изцяло чрез онлайн платформа, без физическо предаване на автомобила между продавача и купувача или техни представители.

Тоест регламентът не въвежда нов специален документ при всяка обикновена продажба на употребяван автомобил между двама души.

Властите ще могат да поискат доказателство при съмнение

От септември 2028 г. компетентните органи ще могат да поискат от собственик доказателство за състоянието на автомобила, когато има съмнение дали той вече не е достигнал края на жизнения си цикъл.

За доказателство ще може да служи валиден документ за техническа изправност или оценка по критериите на регламента.

Това правомощие няма да бъде ограничено само до катастрофирали автомобили.

При оценяване на щети след пътнотранспортно произшествие застрахователят или автомобилният експерт, който работи от негово име, също ще трябва да прецени дали автомобилът попада в критериите на регламента.

Какво става с частите втора употреба

Тук промените идват по-късно – от септември 2029 г.

Оттогава икономическите оператори, които продават употребявани, преработени или възстановени резервни части и компоненти, ще трябва да гарантират, че те носят обозначението, поставено от оторизираните съоръжения за третиране съгласно регламента.

Когато такива части се продават на потребители, търговецът трябва да гарантира, че те могат да запазят необходимите си функции и характеристики при нормална употреба и че отговарят на останалите приложими изисквания към продаваните стоки.

Това ще важи и при онлайн продажбите.

От същия момент държавите членки трябва да въведат стимули за повторна употреба, преработване, модернизиране и възстановяване на части и компоненти.

Регламентът посочва възможни мерки, но не ги налага автоматично еднакво във всички държави.

Сред вариантите е държавата да изисква от сервизите да предлагат на клиента и ремонт с употребявана, преработена или възстановена част наред с вариант с нова част. Това обаче е възможна национална мярка, а не пряко задължение към всички сервизи, което започва автоматично да действа по силата на регламента.

Друг възможен инструмент са икономически стимули за развитие на пазара на такива части.

Кои части ще могат да се използват отново

Регламентът предвижда от автомобилите, достигнали края на жизнения си цикъл, определени части и компоненти задължително да бъдат отделяни преди раздробяване, за да се прецени дали могат да бъдат използвани повторно, преработени, възстановени или рециклирани.

Частите, определени като годни за повторна употреба, преработване или възстановяване, трябва да бъдат обозначени и защитени от повреждане при транспортиране и товаро-разтоварни дейности.

За някои компоненти, свързани със сигурността на автомобила, повторната употреба ще бъде възможна само след оценка, която потвърждава, че са изпълнени приложимите изисквания. В определени случаи те ще могат да бъдат предоставяни за повторна употреба само ако ще бъдат монтирани от квалифициран оператор за ремонт и поддръжка.

За автомобилните батерии действат отделните правила на европейския Регламент за батериите.

От септември 2029 г. се затягат и правилата за третиране

Европейската комисия посочва септември 2029 г. като начална дата за новите изисквания за третиране на автомобилите, достигнали края на жизнения си цикъл.

Сред тях са правила за обезвреждане на опасни вещества, отделяне на определени части и компоненти преди раздробяване и по-високо качество на възстановяването на материалите.

От 1 януари 2030 г. влизат в сила основните цели за повторна употреба и оползотворяване – 95% от средното тегло на автомобил, без батериите, и 85% за повторна употреба и рециклиране.

От 1 януари 2032 г. се добавя и цел за рециклиране на поне 30% от средното общо тегло на пластмасите, съдържащи се в автомобилите, достигнали края на жизнения си цикъл, при посочените в регламента изключения.

Старият автомобил ще се предава безплатно, но има условия

Когато автомобил действително достигне края на жизнения си цикъл, собственикът или операторът, който действа от негово име, трябва да го предаде в оторизирано съоръжение за третиране или пункт за събиране.

По принцип предаването е безплатно за последния собственик.

Изключение има, когато от автомобила липсват съществени части или в него е добавен чужд отпадък.

Сред съществените компоненти регламентът посочва двигателя, електрическия задвижващ мотор, батерията на електромобила и множество големи части от каросерията.

Ако батерията на електрически автомобил липсва, безплатното предаване се запазва, когато собственикът може да докаже, че тя е предадена на професионален оператор съгласно правилата за батериите.

При автомобил, определен от застраховател като техническа тотална щета, безплатното предаване се запазва дори когато липсват посочени съществени компоненти.

Ще има електронен сертификат за унищожаване

Оторизираните съоръжения ще издават електронен сертификат за унищожаване, когато автомобилът бъде предаден за окончателно третиране.

Документът ще се изпраща по електронен път до съответните национални органи, а копие ще получава и последният собственик.

Ако автомобилът е регистриран в друга държава членка, информацията за сертификата ще се изпраща и на нейния компетентен орган.

Регистрацията на автомобила ще се прекратява след получаването на този сертификат, а сертификатите, издадени в една държава членка, ще се признават във всички останали.

По-строг контрол върху износа идва от септември 2031 г.

Една от най-съществените промени е при износа на употребявани автомобили извън Европейския съюз, но тя няма да действа от 2028 г.

Европейската комисия посочва септември 2031 г. като началото на новите изисквания за техническата годност при износ.

Оттогава употребяван автомобил ще може да бъде изнесен към трета държава само ако:

не е определен като автомобил, достигнал края на жизнения си цикъл;

е технически годен за движение.

При износ ще се предоставя VIN номерът на автомобила и декларация за неговия статут и техническа годност.

Митническите органи ще могат да проверяват електронно дали тези условия са изпълнени.

Защо ЕС въвежда проверка при износа

Целта е да се прекрати практиката автомобили, които вече не могат законно да бъдат продавани като нормални употребявани коли, да напускат ЕС под такова описание.

Съветът на ЕС изрично посочва, че автомобил, който вече отговаря на критериите за достигнал края на жизнения си цикъл, трябва да бъде третиран в оторизирано съоръжение и не може законно да бъде изнасян или препродаван като употребяван автомобил.

Новият режим за износа ще обхване и по-големи категории превозни средства.

От 2031 г. обхватът се разширява

Първоначално регламентът се прилага изцяло основно за леките автомобили и лекотоварните превозни средства.

Европейската комисия посочва, че от септември 2031 г. обхватът се разширява и към мотоциклети, камиони, автобуси и ремаркета, макар че за тези категории се прилага по-ограничен набор от изисквания.

За тях акцентът е върху правилното третиране след края на жизнения им цикъл, проследяването и част от правилата за износ.

Новите автомобили ще съдържат повече рециклирана пластмаса

Някои от най-дългосрочните промени засягат автомобилните производители.

От септември 2032 г. поне 15% от пластмасата в новите автомобили трябва да бъде рециклирана.

От септември 2036 г. делът трябва да достигне 25%.

Съветът на ЕС посочва и изискване поне 20% от използваната рециклирана пластмаса да произхожда от автомобили, достигнали края на жизнения си цикъл.

Европейската комисия трябва да разработи и бъдещи цели за използването на рециклирани стомана и алуминий, които се очаква да започнат да се прилагат от 2033 г.

Какво означава регламентът за човек със стара кола

За обикновения собственик най-важното е разграничението между влизане в сила и прилагане.

От 13 август 2026 г. регламентът е в сила, но за шофьорите не възниква внезапно нов режим.

От 1 септември 2028 г. започва общото му прилагане. Тогава ще започнат да действат и правилата за доказване на състоянието на автомобил при определени продажби и при съмнение от страна на компетентните органи.

От септември 2029 г. влизат новите правила за търговията с употребявани, преработени и възстановени части, както и новите изисквания за третиране на автомобили след края на употребата им.

От септември 2031 г. започват по-строгите изисквания за износ на употребявани автомобили извън ЕС и обхватът на регламента се разширява към още категории превозни средства.

От септември 2032 г. започва първата задължителна цел за рециклирана пластмаса в новите автомобили, а от септември 2036 г. тя се увеличава.

Най-същественото за собственика на по-стар автомобил остава, че възрастта сама по себе си не е основание колата да бъде спряна от движение или задължително бракувана. Новият европейски режим поставя границата според техническото състояние, възможността за ремонт и конкретните критерии, записани в регламента.