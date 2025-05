Чехия посрещна "лидера на свободния свят" – Зеленски отново в Прага

У краинският президент Володимир Зеленски пристигна днес в Прага, предаде Укринформ, позовавайки се на на чешкия министър на външните работи Ян Липавски.

"Днес в Рузине (летище) се срещнах с президента Зеленски, лидера на свободния свят", написа Липавски в платформата "Екс". Чешкият външен министър публикува и снимка със Зеленски и първата дама на Украйна Олена Зеленска.

🇨🇿 🤝🇺🇦Volodymyr Zelensky has arrived in Prague for an official visit. Upon his arrival at the airport, he was welcomed by Czech Prime Minister Jan Lipavský, who greeted him with a statement:



-"Today, I met with President Zelensky, the leader of the free world."



The Ukrainian… pic.twitter.com/6RNELzQTlh