Сътрудничеството на Русия и Китай в Арктика: Часовникът тиктака, а Западът върви по тънък лед

Т ъй като Русия и Китай продължават да се противопоставят на САЩ и техните съюзници от НАТО, борбата за власт в Арктика се разширява.

Когато през юли американски изтребители прихванаха два руски и два китайски бомбардировача в зоната за идентификация на въздушната отбрана на САЩ (ADIZ) над Аляска, безпрецедентният ход подчерта това все по-настойчиво и експанзивно партньорство. И докато Пекин и Москва работят за установяване на стратегическа опора в региона повече от десетилетие, Вашингтон и Брюксел едва сега се осъзнават заплахата.

Китай, Русия и новата военна стратегия на САЩ

Часовникът тиктака, а Западът върви по тънък лед

Не може да се преувеличи колко важна е Арктика за Русия от гледна точка на поддържането на заплашителната ѝ ядрена позиция спрямо САЩ. В случай на ядрена размяна Москва вероятно ще изстреля ракети с далечен обсег - от базите за балистични ракети на подводници близо до Колския полуостров - през слабо проученото въздушно пространство над Гренландия. А поради слабата видимост в Арктика американските сили биха били зле подготвени да открият и да противодействат на удара.

Русия изгражда тези арктически сили от нахлуването си в Крим през 2014 г. насам. В тези усилия топенето на морския лед предоставя на страната както възможности, така и предизвикателства. От една страна, икономическото значение на руското арктическо крайбрежие нараства поради комерсиализацията му като възможен транспортен маршрут, което позволява на Москва да печели от осигуряването на къси морски пътища за търговски кораби, превозващи товари между Азия и Европа. По-големият трафик обаче означава също, че контролът на Русия върху обширното ѝ арктическо крайбрежие - простиращо се от Баренцово море на запад до Беринговия проток на изток - вече е застрашен.

Затова, използвайки гъста мрежа от въздушна отбрана, авиация и сухопътни сили в базите на Северния флот, Русия се съсредоточава върху затварянето на достъпа до полуостров Кола в Баренцово море, за да защити стратегическите си подводници и да запази целогодишния достъп на флота до Атлантическия океан. Освен това инвестира много в технологии за прецизно управляеми ракети, за да заплашва далечни цели и да отрича достъпа до морето, без да се налага да разполага с традиционни военноморски или въздушни сили.

Освен това, за да поддържа и експлоатира стратегически подводни сили в близост до Аляска, без да разчита на ремонтните съоръжения на Северния флот в другия край на Евразия, Русия построи нови укрепени укрития за подводници и съоръжения за ремонт и поддръжка южно от Беринговия проток близо до Владивосток.

На фона на всичко това, като още едно доказателство за безграничното си партньорство с Русия, Китай развива и своите арктически способности с двойно предназначение, което засилва способността на Русия да заплашва САЩ и съюзниците им от НАТО, като същевременно отклонява вниманието от Индо-Тихоокеанския регион. Той също така увеличи регионалното си гражданско и военно сътрудничество с Москва.

“Russia needs China’s economic muscle to push back against Western sanctions. China, in return, gets a shot at the Arctic’s shipping routes and resources—an alternative to the vulnerable Strait of Malacca…” https://t.co/qgJ9EgHAeK