Как НАТО се противопоставя на Русия в Арктика

П ритиснат от режещите ветрове, които пресичат военновъздушната база Кефлавик, един от най-модерните британски стелт изтребители стои на пистата и току-що е пристигнал в Исландия.

(Във видеото може да научите повече за: Експерт: С атаката срещу детската болница Русия казва на Украйна, че НАТО не гарантира сигурност)

Сгушен на метри от самолета F-35B на британските Кралски военновъздушни сили (RAF), исландският външен министър без колебание се съгласява, че Арктика, разположена на север от скандинавската държава, е жизненоважна зона.

„Силно се надяваме, че тя ще продължи да бъде регион с ниско напрежение. Но нещата се променят и ние трябва да бъдем бдителни“, заяви Тордис Колбрун Рейкфьорд Гилфадотир.

Ето защо Обединеното кралство изпрати четири изтребителя F-35B от 617-та ескадрила на страната в югозападния край на Исландия, като самолетите тъкмо започнаха мисията на НАТО за охрана на въздушното пространство с акцент върху Арктика.

За първи път лондонски изтребители F-35B стелт поемат охраната на въздушното пространство на НАТО, въпреки че други самолети на RAF току-що приключиха няколкомесечното наблюдение на източния фланг на Алианса от Румъния.

Бързите изтребители от пето поколение са проектирани така, че да бъдат трудно откриваеми от радарите, като моделът F-35B може да каца вертикално и да излита от много малки разстояния.

Застанал до елегантния самолет, командирът на крилото Стюарт Кембъл, който ръководи ескадрила 617, описва F-35 като способни да „разговарят помежду си“. Когато се използват заедно, каза той, връзката между самолетите е „огромно предимство пред това, което сме виждали в НАТО преди“.

НАТО от 2024 г. наблюдава не само Източна Европа - той внимателно следи горещите точки по целия свят - от лобиране за деескалация в Близкия изток до удвояване на присъствието си в Индо-Тихоокеанския регион.

Все по-силно е усещането, че НАТО също се насочва към негостоприемната Арктика, привличайки вниманието си на север, докато Русия тихо засилва присъствието си в региона, а Китай я наблюдава с подчертан интерес.

„Тази последна мисия за охрана на въздушното пространство в Исландия показва способността на Обединеното кралство да действа и да възпира нашите противници във въздушното пространство на алианса“, заяви в изявление британският министър на въоръжените сили Люк Полард.

Алиансът има твърд контрол върху арктическия регион - по-голямата част от държавите, които го обхващат, са членове на НАТО, подкрепени от Финландия и Швеция, които се присъединиха към алианса, след като Русия започна пълномащабната си инвазия в Украйна в началото на 2022 г.

Russia and China eye NATO's 'Arctic Achilles heel'.



Welcome to Spitsbergen, the largest island of the Svalbard archipelago - a corner of Norway where Moscow can -- theoretically at least -- mine, build, drill and fish what it likeshttps://t.co/fED2OfnggV pic.twitter.com/oyrPHpYBjs