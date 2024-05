Крал Чарлз представи първия си официален портрет след коронацията

Б ританският крал Чарлз Трети представи първия си официален портрет след коронацията, която беше през май миналата година, съобщиха световните осведомителни агенции.

Художникът Джонатан Йео изобразява крал Чарлз на яркочервен нюансиран фон, облечен в униформата на уелската гвардия, с пеперуда точно над рамото му.

Портретът, открит в Бъкингамския дворец, е поръчан през 2020 г. за предстоящата след две години 50-годишнина на членство на тогавашния принц на Уелс в благотворителната Drapers' Company, предоставяща безвъзмездни средства, уточниха от двореца.

𝗪𝗵𝗮𝘁 𝗮𝗿𝗲 𝘆𝗼𝘂𝗿 𝘁𝗵𝗼𝘂𝗴𝗵𝘁𝘀 𝗼𝗻 𝘁𝗵𝗲 𝗻𝗲𝘄 𝗢𝗳𝗳𝗶𝗰𝗶𝗮𝗹 𝗣𝗼𝗿𝘁𝗿𝗮𝗶𝘁 𝗼𝗳 𝗞𝗶𝗻𝗴 𝗖𝗵𝗮𝗿𝗹𝗲𝘀?



(𝑫𝒊𝒅 𝒂𝒏𝒚𝒐𝒏𝒆 𝒆𝒍𝒔𝒆 𝒏𝒐𝒕𝒊𝒄𝒆 𝑲𝒂𝒍𝒆𝒃 𝑪𝒐𝒐𝒑𝒆𝒓 𝒕𝒂𝒌𝒊𝒏𝒈 𝒑𝒉𝒐𝒕𝒐𝒔?)



The first official painted portrait of King Charles III… pic.twitter.com/T2zh5mmBTk