Цената на билетчето подпали най-стабилната държава в Латинска Америка

Б урните протести срещу поскъпването на обществения транспорт в чилийската столица Сантяго прераснаха в безредици. Президентът на страната обяви извънредно положение в събота и по улиците на Сантяго бяха изпратени военни и танкове, но бунтовете продължиха и тази нощ.

Разполагането на военни и полицаи в Сантяго и налагането на полицейски час не спряха нападенията срещу метростанции, ограбването на търговски обекти и уличните протести. По улиците на чилийската столица патрулират военни за пръв път от края на диктатурата на генерал Аугусто Пиночет през 1990 г. Досега Чили се смяташе за една от най-стабилните държави в Латинска Америка.

Протестите избухнаха заради повишаването на цената на билетчето за метрото в столицата, което според местните хора е твърде скъпо, а според властите – не покрива разходите за ток и поддръжка на подземната железница. Заради бунтовете президентът Себастиан Пинера реши да отмени повишаването на цената на метро билетите, но това не спря демонстрантите.

Размириците взеха три жертви изминалата нощ при пожар, избухнал при обир на супермаркет. Пожарът е избухнал, след като стотици хора са разбили входа на супермаркета, за да го оберат, съобщи службата за пожарна безопасност. Двама души са загинали на място, а третият е бил откаран в тежко състояние в болница, където е издъхнал, съобщи губернаторката на Сантяго Карла Рубилар.

Над 300 души са задържани, 156 полицаи са ранени. Пострадали са и 11 цивилни, показват обобщените данни от последните дни

Чилийското правителство ще отмени повишението на цените на билетите за метрото в столицата, обеща президентът Себастиан Пинера снощи.

"Приоритетът на нашето правителство е да осигури обществения ред и безопасността на чилийците", каза Пинеда, признавайки, че демонстрантите имат "добри причини" да протестират. "Никой обаче няма право да проявява такова брутално противозаконно насилие като онези, които разрушиха, опожариха или повредиха над 78 станции на метрото на Сантяго", добави президентът.

По-рано правителствената говорителка Сесилия Перес порица "безотговорните популистки лидери", които по думите й подстрекават насилието, и предупреди за възможно повторение в Чили на събитията от Еквадор и Венецуела през последните месеци. Тя защити Пинера, който бе фотографиран в луксозен италиански ресторант предишната вечер, в разгара на сблъсъците между полицаи и протестиращи в метрото. Снимките предизвикаха критики в социалните мрежи от хора, според които са емблематични за президента - милиардер, отдалечен от проблемите на редовите чилийци.

Решението му за разполагането на военни бе посрещнато с шок в страната, живяла 17 години под военна диктатура, отбелязва Ройтерс.

Бронетранспортьори с войници пресрещнаха вчера следобед демонстрантите на централните столични площади, а моловете в града бяха затворени, след като в социалните мрежи се появиха призиви да бъдат щурмувани. Горящи барикади от автомобилни гуми бяха издигнати на няколко централни улици, а полицията на много места използва сълзотворен газ и водно оръдие срещу демонстрантите.

Администрацията на метрото съобщи, че цялата 140-километрова мрежа ще бъде затворена до вторник, за да бъде направена оценка на щетите. Метрото в Сантяго е най-модерното в Южна Америка и най-дългото - 140 километра. Спирането му принуди много жители на чилийската столица да се приберат пеша у дома си, понякога на доста големи разстояния. Общественият транспорт е много използван в Сантяго, който е град с големи задръствания и силно замърсяване на въздуха.

