Венецуела съхранява собствеността и суверенитета върху петрола си, заяви венецуелската президентка

Временната президентка на Венецуела Делси Родригес заяви, че страната запазва собствеността и суверенитета върху петролните си ресурси, въпреки сключената сделка със САЩ.

Доналд Тръмп обяви сделката като „най-голямата петролна сделка в историята“ и заяви, че САЩ са получили контрол върху 65 млрд. барела от венецуелските петролни резерви.

Материалът поставя сделката на фона на рязката промяна в отношенията между Вашингтон и Каракас, след като според текста Николас Мадуро е бил заловен от американската армия близо девет месеца по-рано.

Venezuela's interim President Delcy Rodriguez says the country retains "sovereignty" over its oil, despite a 25-year deal handing the US rights to 65bn barrels, with $19 per barrel flowing back to Caracas.



🔗 https://t.co/1DTIzYtH7C pic.twitter.com/M1Q1asNzZZ — Al Jazeera English (@AJEnglish) August 30, 2026

Венецуела съхранява собствеността и суверенитета върху петрола си в рамките на петролната сделка, сключена със САЩ, заяви в събота временната президентка на Венецуела Делси Родригес, цитирана от Франс прес.

"Едно нещо трябва да е абсолютно ясно: Венецуела съхранява собствеността и суверенитета върху ресурсите си", каза Родригес.

Тръмп обяви сделка за американски достъп до огромните петролни резерви на Венецуела

В петък американският президент Доналд Тръмп обяви, че САЩ са сключили с Венецуела "най-голямата петролна сделка в историята", по силата на която са получили контрола върху 65 милиарда барела петрол от петролните резерви на Венецуела.

Преди близо девет месеца венецуелският президент Николас Мадуро бе заловен от американската армия.