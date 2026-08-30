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Жесток челен сблъсък край Асеновград - един загина, четирима са ранени

Движението в участъка е било временно спряно заради огледа на местопроизшествието

30 август 2026, 10:14
Жесток челен сблъсък край Асеновград - един загина, четирима са ранени
Източник: iStock
  • Един човек е загинал, а четирима са ранени при челна катастрофа между два автомобила край селата Козаново и Патриарх Евтимово.
  • Загинал е 72-годишният шофьор на единия автомобил; ранените включват негов спътник, 22-годишния водач на другата кола и двама пътници.
  • Причините за инцидента се изясняват в рамките на досъдебно производство; движението в участъка вече е възстановено.

Тежка катастрофа у нас, има загинали и ранени

Един човек е загинал, а още четирима са ранени при катастрофа между селата Козаново и Патриарх Евтимово, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Пловдив.

Сигналът за тежкия пътен инцидент е подаден на телефон 112 половин час след полунощ днес.

При все още неизяснени обстоятелства челно са се ударили два автомобила. Пристигналият лекарски екип констатирал смъртта на единия от водачите – на 72 г., а в болница е транспортиран негов спътник.

Спешна медицинска помощ се оказва и на 22-годишния шофьор на другата кола и двама пътници.

До приключване на огледа на местопроизшествието движението в участъка е било спряно и в двете посоки, но вече е възстановено. Образувано е досъдебно производство в РУ – Асеновград, посочиха още от полицията. 

Източник: БТА, Димитър Петков    
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