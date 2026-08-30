Делян Добрев: ГЕРБ трябва да има кандидат за президентските избори

Н ито един член или симпатизант на ГЕРБ няма да гласува за Андрей Гюров на президентски избори. Такава прогноза направи Делян Добрев по време на Националното събрание на ГЕРБ в НДК. По думите му партията трябва да издигне собствен кандидат, който според него има реален шанс да стигне до балотаж.

„Аз се обзалагам, че няма нито един човек в ГЕРБ да гласува за Андрей Гюров като президент“, заяви Добрев пред делегатите.

Той определи Гюров с остри квалификации, като подчерта, че според него кандидатът не съответства на профила на избирателите на ГЕРБ.

„Той не е нашият тип. Той е един TikTok манекен. Той е един инфлуенсър. Това е Гюров, не е нещо друго“, каза Добрев.

Според него членовете, симпатизантите и избирателите на ГЕРБ са предимно работещи хора и пенсионери, които са работили през целия си живот. В този контекст той коментира и появата на Гюров в TikTok клипове.

„Сигурен съм, че нито един от тях не се е бръснал в кабинета, записвайки се на клипче за TikTok. Те се бръснат вкъщи и отиват на работа готови, избръснати“, заяви депутатът.

След шеговитата част от изказването си Добрев премина към политическата си оценка за Гюров. Според него той не разполага с необходимата биография за президентския пост.

„Този човек няма биографията според мен да бъде президент. Той не е изградил кариера, която да води до това той да е президент“, каза Добрев.

В изказването си депутатът отправи критики и към „Демократична България“.

Той определи „Демократична България“ като „една партийка, която аха-аха да не влезе в парламента“, и заяви, че формациите се обединяват преди избори, за да гарантират влизането си в Народното събрание, а след това се разделят.

Добрев определи като „смешно“ според него представители на тези формации да дават оценка на ГЕРБ и да заявяват дали искат или не искат партията да участва в определени политически конфигурации.

Делян Добрев направи и конкретна прогноза за евентуалния резултат на Андрей Гюров. Според него Гюров би получил максимум между 200 и 250 хиляди гласа.

„Двеста, двеста и петдесет хиляди гласа максимум за Гюров според мен“, заяви той.

По неговата оценка това би означавало, че кандидат на ГЕРБ ще има възможност да стигне до балотаж.

„Ако ние имаме наша кандидатура на ГЕРБ, тя ще стигне на балотаж“, прогнозира Добрев.

Той заяви още, че според него много от присъстващите на първия ред на събранието имат по-добра професионална биография от Гюров. По думите му същото се отнася и за значителна част от останалите членове на партията.

Добрев посочи и трима свои фаворити за кандидат на ГЕРБ за президентския вот - Димитър Николов, Томислав Дончев и Росен Желязков. Той обаче изрично уточни, че думите му не трябва да се приемат като официални номинации.

Според Добрев един от тримата трябва да поеме отговорността да бъде кандидат на ГЕРБ. Той прогнозира, че подобна кандидатура би постигнала резултат поне два пъти по-висок от очаквания от него резултат за Гюров.

Добрев специално коментира и Димитър Николов, като заяви, че ангажиментите му около Евровизия не са пречка да участва в президентските избори.

Пред журналисти в Перник в събота лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов каза, че в партията все още обсъждат различни варианти за участие в предстоящите президентски избори и призова „да дойде разум“, за да може дясното пространство да се противопостави на кандидатурата на Илияна Йотова. По думите му решението дали ГЕРБ ще издигне собствен кандидат за президент не е негово, а на Изпълнителната комисия на партията. „Партията обмисля, и това не е мое решение, а на Изпълнителната комисия. Има някакви варианти все още разумът да надделее“, коментира той. Борисов каза още, че с времето и с възрастта всяка партия и всеки човек се износват, а ГЕРБ подготвя новата смяна, като изрази уважение както към опитните, така и към новите кадри.