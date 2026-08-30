България

Делян Добрев: ГЕРБ трябва да има кандидат за президентските избори

Форумът ще гласува промени в Изпълнителната комисия, а Бойко Борисов ще представи приоритетите на партията

30 август 2026, 12:10
Делян Добрев: ГЕРБ трябва да има кандидат за президентските избори
Делян Добрев   
Източник: БГНЕС

Н ито един член или симпатизант на ГЕРБ няма да гласува за Андрей Гюров на президентски избори. Такава прогноза направи Делян Добрев по време на Националното събрание на ГЕРБ в НДК. По думите му партията трябва да издигне собствен кандидат, който според него има реален шанс да стигне до балотаж.

„Аз се обзалагам, че няма нито един човек в ГЕРБ да гласува за Андрей Гюров като президент“, заяви Добрев пред делегатите.

Той определи Гюров с остри квалификации, като подчерта, че според него кандидатът не съответства на профила на избирателите на ГЕРБ.

„Той не е нашият тип. Той е един TikTok манекен. Той е един инфлуенсър. Това е Гюров, не е нещо друго“, каза Добрев.

Според него членовете, симпатизантите и избирателите на ГЕРБ са предимно работещи хора и пенсионери, които са работили през целия си живот. В този контекст той коментира и появата на Гюров в TikTok клипове.

„Сигурен съм, че нито един от тях не се е бръснал в кабинета, записвайки се на клипче за TikTok. Те се бръснат вкъщи и отиват на работа готови, избръснати“, заяви депутатът.

След шеговитата част от изказването си Добрев премина към политическата си оценка за Гюров. Според него той не разполага с необходимата биография за президентския пост.

„Този човек няма биографията според мен да бъде президент. Той не е изградил кариера, която да води до това той да е президент“, каза Добрев.

В изказването си депутатът отправи критики и към „Демократична България“.

Той определи „Демократична България“ като „една партийка, която аха-аха да не влезе в парламента“, и заяви, че формациите се обединяват преди избори, за да гарантират влизането си в Народното събрание, а след това се разделят.

Добрев определи като „смешно“ според него представители на тези формации да дават оценка на ГЕРБ и да заявяват дали искат или не искат партията да участва в определени политически конфигурации.

Делян Добрев направи и конкретна прогноза за евентуалния резултат на Андрей Гюров. Според него Гюров би получил максимум между 200 и 250 хиляди гласа.

„Двеста, двеста и петдесет хиляди гласа максимум за Гюров според мен“, заяви той.

По неговата оценка това би означавало, че кандидат на ГЕРБ ще има възможност да стигне до балотаж.

„Ако ние имаме наша кандидатура на ГЕРБ, тя ще стигне на балотаж“, прогнозира Добрев.

Той заяви още, че според него много от присъстващите на първия ред на събранието имат по-добра професионална биография от Гюров. По думите му същото се отнася и за значителна част от останалите членове на партията.

Добрев посочи и трима свои фаворити за кандидат на ГЕРБ за президентския вот - Димитър Николов, Томислав Дончев и Росен Желязков. Той обаче изрично уточни, че думите му не трябва да се приемат като официални номинации.

Според Добрев един от тримата трябва да поеме отговорността да бъде кандидат на ГЕРБ. Той прогнозира, че подобна кандидатура би постигнала резултат поне два пъти по-висок от очаквания от него резултат за Гюров.

Добрев специално коментира и Димитър Николов, като заяви, че ангажиментите му около Евровизия не са пречка да участва в президентските избори.

Пред журналисти в Перник в събота лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов каза, че в партията все още обсъждат различни варианти за участие в предстоящите президентски избори и призова „да дойде разум“, за да може дясното пространство да се противопостави на кандидатурата на Илияна Йотова. По думите му решението дали ГЕРБ ще издигне собствен кандидат за президент не е негово, а на Изпълнителната комисия на партията. „Партията обмисля, и това не е мое решение, а на Изпълнителната комисия. Има някакви варианти все още разумът да надделее“, коментира той. Борисов каза още, че с времето и с възрастта всяка партия и всеки човек се износват, а ГЕРБ подготвя новата смяна, като изрази уважение както към опитните, така и към новите кадри.

ГЕРБ Бойко Борисов Национално събрание Политика Президентски избори Изпълнителна комисия НДК Партия Илияна Йотова Промени в ръководството
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни

По темата

Тежка катастрофа затруднява движението по пътя София - Варна край Кесарево

Тежка катастрофа затруднява движението по пътя София - Варна край Кесарево

Ново езеро в Хималаите тревожи Китай заради риск от ново наводнение

Ново езеро в Хималаите тревожи Китай заради риск от ново наводнение

Спасиха бедстващ орел във Варна

Спасиха бедстващ орел във Варна

38 са жертвите на руския удар по склад западно от Киев

38 са жертвите на руския удар по склад западно от Киев

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
8 причини защо Бигълите са най-добрите кучета

8 причини защо Бигълите са най-добрите кучета

dogsandcats.bg
От тъмните връзки с Епстийн до трона: Коя е новата кралица на Норвегия Мете-Марит
Ексклузивно

От тъмните връзки с Епстийн до трона: Коя е новата кралица на Норвегия Мете-Марит

Преди 19 часа
Песков: Москва не вижда перспектива за подобряване на отношенията между Русия и ЕС
Ексклузивно

Песков: Москва не вижда перспектива за подобряване на отношенията между Русия и ЕС

Преди 16 часа
Новият крал на Норвегия Хокон VIII с първо обръщение след смъртта на баща си
Ексклузивно

Новият крал на Норвегия Хокон VIII с първо обръщение след смъртта на баща си

Преди 17 часа
Сомалия и Турция освободиха отвлечен кораб, 14 пирати са убити
Ексклузивно

Сомалия и Турция освободиха отвлечен кораб, 14 пирати са убити

Преди 16 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Борисов: Понесохме щети, взехме си поуките

Борисов: Понесохме щети, взехме си поуките

България Преди 2 часа

Борисов даде да се разбере, че ГЕРБ няма да влиза в политически състезания с нагласата просто да стигне до балотаж или да бъде част от някаква конфигурация

Воини от стомана откриват новия сезон на “Игри на волята”

Воини от стомана откриват новия сезон на “Игри на волята”

Любопитно Преди 3 часа

Двадесет и четирима участници се впускат в приключението на живота си тази вечер от 20:00 ч. по NOVA

Исландия

Исландия каза „Не“ на възобновяването на преговорите за ЕС

Свят Преди 4 часа

Според почти окончателните резултати 52,5% са гласували „Не“, срещу 47,5% „Да“

Наводненията на границата между Непал и Китай

Расте броят на жертвите на опустошителните наводнения в Непал

Свят Преди 4 часа

Властите предупреждават за ново покачване на нивата на реките в засегнатия хималайски регион

Почитаме трима цариградски патриарси

Почитаме трима цариградски патриарси

Любопитно Преди 4 часа

Каква е историята на свети Александър, свети Йоан IV Постник и свети Павел IV.

Жесток челен сблъсък край Асеновград - един загина, четирима са ранени

Жесток челен сблъсък край Асеновград - един загина, четирима са ранени

Свят Преди 4 часа

Движението в участъка е било временно спряно заради огледа на местопроизшествието

Ратко Младич

Животът на Ратко Младич - от генерал до „Касапина на Босна“

Свят Преди 5 часа

Ратко Младич почина в затвора в Хага, след като сръбските власти не успяха да осигурят предсрочното му освобождаване и връщането му в родината

<p>Венецуела даде разяснения за &bdquo;гигантската&ldquo; петролна сделка със САЩ</p>

Венецуела съхранява собствеността и суверенитета върху петрола си, заяви венецуелската президентка

Свят Преди 5 часа

Делси Родригес заяви, че петролните ресурси остават собственост на Венецуела

Снимката е илюстративна

Експерт разкри как да различаваме "добрите" от "лошите" пластмасови шишета

Любопитно Преди 5 часа

PET, HDPE, PVC, LDPE, PP и PS - ръководство за най-често срещаните обозначения

Норвегия отдава почит на покойния крал с церемонии в цялата страна

Норвегия потъва в скръб: Хиляди се прощават с крал Харалд V

Свят Преди 6 часа

Новият крал ще положи конституционна клетва пред парламента във вторник

Изглед от Исландия

Вотът за ЕС в Исландия остава оспорван

Свят Преди 6 часа

Около 270 хиляди души имаха право да гласуват на референдума

Израел удари командир на „Хамас“ в Газа

Израел удари командир на „Хамас“ в Газа

Свят Преди 6 часа

Армията не уточни дали командирът е убит, нито разкри самоличността му

Бенямин Нетаняху

Синът на Бенямин Нетаняху се завърна спешно в Израел заради заплахи

Свят Преди 7 часа

„Шин Бет“ съобщи, че Яир Нетаняху е напуснал САЩ след оценка на екипа по сигурността

Ким Чен Ун, върховен ръководител на КНДР

Изненадваща рокада в Пхенян: Ким Чен-ун отстрани военния министър

Свят Преди 7 часа

Но Гуан-чхол е освободен от поста, а негов наследник става Ким Сон-ги

Снимката е илюстративна

ФБР вече не третира използването на услугите на проститутки като автоматична пречка при наемане на работа

Свят Преди 7 часа

Кандидатите ще бъдат оценявани индивидуално, но определени случаи остават дисквалифициращи

Пловдив (30 август 2001) Министърът на отбраната Николай Свинаров (вляво) и началникът на Генералния щаб Михо Михов прерязаха лентата и откриха новата самолетна писта в авиобаза "Граф Игнатиево" край Пловдив. Според военните специалисти на пистата могат да кацат всички видове военни и транспортни самолети

25 години по-късно: Как авиобаза „Граф Игнатиево“ беше модернизирана по стандартите на НАТО

България Преди 7 часа

Пистата е удължена до 3 км, а Министерството на отбраната инвестира 10 млн. долара

Всичко от днес

От мрежата

﻿﻿Стартира кампанията „Всяка лапа има характер“ за повече успешни осиновявания в България

dogsandcats.bg

Котките усещат ли емоциите на стопаните си

dogsandcats.bg
1

Жега в началото на метеорологичната есен

sinoptik.bg
1

Рекордно висока температура на океана

sinoptik.bg

Почина актрисата Юлиана Караньотова 

Edna.bg

Елизабет Методиева: Рожденият ми ден ухае на дом, близки и домашна торта

Edna.bg

Мъри Стоилов: Левски и ЦСКА имат шанс да дръпнат нагоре в Европа

Gong.bg

Елферсберг и Лукас Петков ликуват след впечатляващия дебют

Gong.bg

Над 750 са жертвите на катастрофалните наводнения в Непал и Китай

Nova.bg

Държавните служители с право на хоум офис до два дни седмично

Nova.bg