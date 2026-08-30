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Воини от стомана откриват новия сезон на “Игри на волята”

Двадесет и четирима участници се впускат в приключението на живота си тази вечер от 20:00 ч. по NOVA

30 август 2026, 12:01
Воини от стомана откриват новия сезон на “Игри на волята”

О смият сезон на най-екстремното риалити “Игри на волята” ще разтърси ефира с напрегната и изключително зрелищна битка за територия тази вечер от 20:00 ч. по NOVA. Изпълненото с екшън и изненади съревнование ще противопостави в четири отбора нови двадесет и четирима воини, чиято единствена цел е да се доберат до най-желаното убежище в надпреварата. Териториите са три, а за някои от тях тази загуба може да предопредели цялата игра.

„Игри на волята“ е невероятно постижение за нашия телевизионен пазар. Това ни кара да го развиваме повече и повече. Осми сезон няма да направи изключение. Хората пред телевизорите тази есен ще имат нови любимци и нови герои, които ще искат да гледат“, коментира в „Събуди се“ продуцентът на екстремната надпревара Витомир Саръиванов. „Всеки проект, който реализираме с екипа, се прави с изключителна енергия. Разликата между това предаване и останалите е огромна. Не само заради мащаба и внушителния екип от 200 човека. Броят на локациите също е впечатляващ - три Арени за битки и шест локации за живеене. А от тази година зрителите ще видят и още една, чисто нова локация, по-страшна и от Изолатора“, повдигна завесата за предстоящото Саръиванов.

На Арената тази есен ще излязат световни и европейски шампиони по борба, калистеника, лека атлетика, спортно катерене, шорттрек, джудо, културизъм, плуване и множество други спортове. Част от племената ще станат още брокери, инженер, професионална танцьорка, актьор, счетоводител, фризьор и дори милионер. Те, макар и непрофесионални спортисти, са повече от добре подготвени за предизвикателствата на изгарящото слънце и Арената в Дуранкулак.

Техни верни спътници в това приключение ще бъдат водещите на формата - харизматичният Павел Николов, към когото се присъединява суперзвездата на българската лека атлетика и участничка на четири Олимпиади Ивет Лалова-Колио. Екранната двойка ще дава сили на състезателите, когато е необходимо, но всяко нарушение ще бъде наказвано сурово и повече от безкомпромисно.

„Имаше момент, в който аз не се стърпях и излязох на Арената. Знаете с какво съм най-известна. Имаше изпитание, свързано със спринтово бягане, но нека остане изненада за зрителите, за да бъде интересно“, разкри водещата Ивет Лалова-Колио в „Събуди се“. „Сезонът ни изненадва на няколко нива. Няма битка, чийто изход да можеш да предположиш преди края ѝ. Трябва да споменем и LactoFlor – Битка на звездите, в която най-добрите изобщо стъпвали на Арената, се

изправят един срещу друг. Точно техните битки действаха като учебници и мотиватори за участниците, които са в редовния сезон“, допълни екранният й партньор Павел Николов.

Част от шампионския сезон на “Игри на волята” ще бъдат някои от най-запомнящите се бойци в историята на формата, които ще се завърнат в LactoFlor: Битка на звездите. 24 от най-впечатляващите участници в историята на надпреварата - 12 мъже и 12 жени, са готови да влязат в безкомпромисна битка на титаните. Те ще се състезават по двойки, а най-добрата от тях ще грабне голямата награда от 20 000 евро.

Интересните и вълнуващи моменти в предаването ще продължат и извън ефир със завръщането на официалния подкаст “След Игрите”, чийто водещ ще бъде Симона Ръждавичка. В студиото ще ѝ гостуват най-интересните персонажи от осми сезон. Дигиталното портфолио на “Игри на волята” ще се разшири и с две чисто нови рубрики - “Домът на волята” с водещ Ваня Запрянова и “По правилата на Мартин” с водещ шампиона от сезон 6 - Мартин Кънев, които ще поставят участниците в надпреварата както в уютна и домашна обстановка, така и в състезателна атмосфера.

Не пропускате премиерата на “Игри на волята” 8 тази вечер от 20:00 ч. по NOVA!

Всичко за "Игри на волята" може да откриете в сайта и официалните профили на предаването във Facebook, Instagram и TikTok. Гледайте подкаста “След игрите” в NOVA PLAY, Vbox7 и YouTube.

Източник: NOVA    
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