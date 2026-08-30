Стрелба в Швейцария, един загинал и петима ранени на рейв парти

При стрелба по време на събитие в северна Швейцария е загинал един човек, а петима са ранени, като един от тях е в тежко състояние.

Полицията е започнала мащабна операция и призовава гражданите да избягват района; извършителят и мотивите засега не са установени.

Стрелбата е станала на хиподрум, където по време на инцидента се е провеждало рейв парти; свидетелски видеозапис показва около 10 изстрела.

A manhunt is underway after a deadly shooting in northern Switzerland, police say, at what local media report was a "rave" event. https://t.co/QFKlOWeUZz pic.twitter.com/HDQQwu6uBh — CNN (@CNN) August 30, 2026

Най-малко един човек е загинал при стрелба, открита по време на събитие в северната част на Швейцария, предадоха Ройтерс и ДПА, позовавайки се на местната полиция.

Още петима души са ранени - един от тях сериозно. Засега няма информация за извършителя или за мотивите му.

Двама души са убити, а един е ранен след стрелба в Швейцария

На място се провежда мащабна полицейска операция, като обществеността е призована да избягва района.

Петима са убити при стрелбата в Швейцария

Видеоклип, публикуван от швейцарския вестник "Блик”, за който се твърди, че е бил записан близо до мястото на престъплението, показва около 10 изстрела.

Вестникът цитира говорителка на полицията, която казва, че мястото на престъплението е хиподрум. По време на изстрелите в малките часове на нощта там се е провеждало рейв парти.