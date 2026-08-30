Исландия каза „Не“ на възобновяването на преговорите за ЕС

Исландия отхвърли възобновяването на преговорите за членство в ЕС: според почти окончателните резултати 52,5% са гласували „Не“, срещу 47,5% „Да“.

Противниците на членството се позовават основно на суверенитета и контрола върху риболовните води, докато поддръжниците очакват икономически и геополитически ползи.

Вотът слага край на поредния опит за възобновяване на европейската интеграция след кандидатурата на Исландия от 2009 г. и прекратяването на преговорите през 2013 г.

With counting under way in Iceland's referendum on whether the country should revive accession negotiations with the European Union, partial results appear to show that the 'No' camp is slightly aheadhttps://t.co/n0hCXx8m5H — RTÉ News (@rtenews) August 30, 2026

Исландия отхвърли предложението на правителството да започне преговори за присъединяване към Европейския съюз, съобщи общественият оператор RÚV, при оставащи за преброяване само малък брой бюлетини.

Лагерът на противниците на членството („Не“) получи 52,5% от гласовете срещу 47,5% за лагера „Да“, показват данните от онлайн преброяването на RÚV в неделя. Оставаха за преброяване само няколко бюлетини в един от шестте избирателни района на Исландия.

„Нацията отхвърля преговорите за присъединяване към ЕС“, съобщи RÚV .

Референдум в Исландия за ЕС - страната решава дали да поднови преговорите

Правителството представяше плана за членство като момент „сега или никога“. През август премиерът Криструн Фростадотир заяви пред избирателите, че вотът „Не“ ще сложи край на спекулациите за членство в ЕС.

Исландия се реши да кандидатства за ЕС

Привържениците на членството заявиха, че присъединяването към блока може да помогне за понижаване на високите лихвени проценти и да осигури по-голяма сигурност в свят, разтърсен от войната в Украйна и от изказванията на президента на САЩ Доналд Тръмп за анексирането на друга арктическа територия - Гренландия.

Противниците на членството твърдяха, че присъединяването към ЕС би застрашило суверенитета на Исландия и контрола ѝ върху риболовните води.

Исландия за първи път кандидатства за членство в ЕС през 2009 г., когато финансовата криза засегна тежко икономиката на страната. Евроскептично правителство прекрати преговорите през 2013 г.