Бременна с 40 бебета: Критично застрашена акула чук е била намерена мъртва на американски плаж

О громна акула чук, наскоро изхвърлена мъртва на плаж в Алабама, е носела 40 неродени малки, разкрила аутопсията. Но все още не е ясно какво е убило бъдещата майка.



Голямата женска е с дължина 4,3 метра и е била открита на 20 април в плитчините близо до Ориндж Бийч. Група минувачи издърпали безжизнения гигант на плажа и се свързали с екипа за крайбрежни ресурси на града, който извадил трупа, пишат градските власти във Facebook.



Мъртвата акула била в толкова добро състояние, че служителите се свързали с изследователи по екология на морския риболов към държавния университет на Мисисипи, които извършили аутопсия на акулата на следващия ден.

Екипът установил, че акулата чук носела 40 малки, всяко с дължина около 0,4 м. Пилото и майката вероятно вече били мъртви, преди да бъдат изхвърлени на брега, според градските власти.

„Въпреки че беше много тъжно, че акулата почина, смъртта й и заключенията на екипа могат да помогнат значително да подобрим това, което знаем за възпроизвеждането на този вид."

Големите акули чук са включени Червената книга на застрашените видове на Международния съюз за опазване на природата (IUCN). Няма ясна оценка колко са останали в световен мащаб, но се смята, че намаляват с всяка изминала година.



По време на аутопсията екипът отстранява и изследва важни органи, включително сърцето, черния дроб, хранопровода, стомаха, далака, бъбреците и панкреаса на акулата майка. Не са намерени признаци на травма или заболяване в нито една от тези части на тялото. Изпратени са и проби от прешлените на животното, мускулната тъкан и перките, за да бъдат допълнително анализирани в лаборатория.



Стомахът на акулата е бил празен - обикновено това е червен флаг по време на аутопсия - но женските акули чукове често остават без храна в продължение на месеци, докато са бременни, така че в този случай това беше очаквано, пишат представители на MFE.

Въпреки че изследователите не успели да определят причината за смъртта, те подозират, че може да е свързана с риболов.

