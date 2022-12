Стивън Спилбърг "наистина съжалява" за изтребването на акулите след "Челюсти"

А мериканският режисьор Стивън Спилбърг каза пред Би Би Си, че "наистина съжалява" за изтребването на акулите след успеха на филма му "Челюсти", излязъл на екран през 1975 г. , предаде Франс прес.

Хитовият филм на Спилбърг разказва историята на голяма бяла човекоядна акула, която напада къпещите се в курорт на източното крайбрежие на САЩ. Началникът на местната полиция тръгва на лов за животното с помощта на морски биолог и ловец на акули.

"Наистина съжалявам, че популацията на акулите беше изтребена заради книгата и филма. Наистина, наистина съжалявам", каза Стивън Спилбърг пред Би Би Си.

Режисьорът беше интервюиран в радиопредаването "Desert Island Discs", в което гостите разказват каква музика, каква книга и какъв луксозен артикул биха взели на необитаем остров.

Запитан как би се чувствал на пуст остров, заобиколен от акули, Спилбърг отговори: "Това е едно от нещата, от които винаги съм се страхувал. Не от това да бъда изяден от акула, а че акулите ще ми се разсърдят заради хранителното безумие на спортните риболовци, което последва след 1975 г."

Според проучване, публикувано в списание "Нейчър" миналата година, световната популация на акули е намаляла със 71 процента от 70-те години на миналия век заради свръхулова.

