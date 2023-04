Учени с нова теория за древна риба с уста по-голяма от тялото

И зследователите са затруднени при опитите си да разберат размера на древните бронирани риби от късния девонски период (преди приблизително 382-358 милиона години), тъй като само бронираните части около главите им са запазени във вкаменелости.

С други думи, те се опитват да преценят размера на видове като тези от рода Dunkleosteus, въз основа на размера на техните челюсти. Останалата част от телата им, съставена от хрущял, не е оцеляла през хилядолетията.

Нов анализ на данни от предишни проучвания предполага, че размерите на тези праисторически риби не могат да бъдат сравнени с тези на съвременните акули - един от методите, които са използвани досега, за да се опитат да запълнят празнините в научните познания.

To anyone who is like "oh no, they shrunk Dunkleosteus, it sucks now", its skull stays the same size no matter what the rest of the body looks like. And it doesn't matter whether it's a 10 m sea serpent, a 7 m Great White or a 4 m Salmon Shark, those jaws obliterate you. https://t.co/A15zs21NMh pic.twitter.com/YRvss54IWx