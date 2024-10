Братът на Тупак смята, че Пъф Деди лъже, че не е замесен в смъртта на рапъра

Д оведеният брат на Тупак Шакур Мопрем Шакур не вярва, че Пъф Деди е бил „100% искрен“, когато опозореният музикален магнат е отрекъл да е участвал в убийството на брат му.

Мопрем, чието истинско име е Морис Шакур, заяви в предаването „Пиърс Морган без цензура“ в петък, че е разговарял с 54-годишния Деди относно слуховете за предполагаемото му участие, но има „съмнения“ в казаното от него.

"I told him, ‘The truth is still yet to come out'."



Mopreme Shakur tells Piers Morgan what was said when Diddy called him to deny involvement in the murder of his brother Tupac.



