Замесен ли е Пъф Деди в убийството на Notorious B.I.G? Детектив с нови разкрития

Д етектив, разследващ убийството на Notorious B.I.G., казва, че истинският Пъф Деди „най-накрая излиза наяве“.

В новия подкаст на Daily Mail „The Trial of Diddy“, пенсионираният детектив от полицията в Лос Анджелис Грег Кадинг разкри какво е научил за опозорения рапър.

Кадинг е бил водещ детектив на оперативната група в Лос Анджелис, която е разследвала убийството на Notorious B.I.G., както и това на Тупак Шакур шест месеца по-рано.

Notorious B.I.G murder detective says Diddy's true character is 'finally coming out' https://t.co/Y9QSTm9AS4 pic.twitter.com/m60a7ZyKh5 — Daily Mail US (@DailyMail) October 4, 2024

Notorious B.I.G е бил протеже на Пъф Деди, а някои смятат, че музикалният магнат е замесен и в убийството на Тупак. Той никога не е бил обвиняван в престъпление във връзка с него.

Кадинг казва, че е очаквал да се появят още разкрития за Деди в светлината на ареста му за трафик на хора с цел сексуална експлоатация.

„Изглежда, че истинският му характер изплува на повърхността... може би има друга страна, която той сравнително добре крие, докато последните събития не започват да разкриват човека, който може би е наистина“, казва той.

Сътрудничеството на Деди с рапъра Notorious B.I.G. катапултира звукозаписната компания Bad Boy Records до едни от най-големите ѝ върхове през 90-те години.

Дебютният албум на Пъф Деди, Ready to Die от 1994 г., има огромен успех с хитовете Big Poppa, Juicy и One More Chance.

През първите три години Bad Boy печели около 75 млн. долара от продажби на албуми.

Но Notorious B.I.G, с истинско име Крис Уолъс, е застрелян в Лос Анджелис на 9 март 1997 г., едва 24-годишен.

Смята се, че убийството му е част от ожесточената рап вражда между Death Row Records в Лос Анджелис и Bad Boy Records в Ню Йорк.

Той е убит шест месеца след като Тупак е прострелян четири пъти в гърдите по време на стрелба с кола в Лас Вегас на 7 септември 1996 г. и умира на 13 септември.

Кадинг твърди, че Дуейн Кийт „Keffe D“ Дейвис е бил нает да убие Шакур и мениджъра му Марион Хю „Suge“ Найт срещу 1 млн. долара.

Но в нощта на фаталната стрелба племенникът на Дейвис е бил този, който е застрелял рапъра, твърди той.

„Като отмъщение за убийството на Тупак, „Suge“ наема 'Poochie' Фюз да убие Notorious B.I.G само за 13 000 долара“, казва Кадинг.

По-късно и Фюз е убит при престрелка.

Кадинг каза, че случаят е бил разкрит, но не е могъл да бъде преследван, защото твърде много от свидетелите са били мъртви, когато доказателствата са се появили.

Фил Карсън, пенсиониран агент на ФБР, който е работил по случая в продължение на две години, вместо това твърди, че Notorious B.I.G е бил застрелян от члена на организацията „Нация на исляма“ Амир Мохамед.

Той се съгласява, че „Suge“ е човекът, който е платил за убийството.

Карсън също така твърди, че Деди, който се е возил в автомобила пред джипа, в който е бил Notorious B.I.G в нощта, когато е бил застрелян, е бил истинската мишена.

Rapper Notorious B.I.G. leaving a party minutes before he was killed in a drive-by shooting. pic.twitter.com/1RWg6Cfw4W — Fascinating (@fasc1nate) December 29, 2023

Бившият лидер на банда от Лос Анджелис Дуейн „Keffe D“ Дейвис е обвинен в организирането на стрелбата, при която беше убит Тупак в Лас Вегас.

Той не се признава за виновен за убийство от първа степен и ще бъде изправен пред съда по-късно през годината.

През 2009 г. той твърди, че Деди му е предложил 1 милион долара, за да убие рапъра.

