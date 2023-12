Обвиняемият за убийството на Тупак иска да бъде освободен под гаранция

Б ивш лидер на гангстерска банда, обвинен в убийство в рамките на разследването на смъртта на хип-хоп легендата Тупак Шакур през 1996 г., поиска да бъде пуснат под гаранция, предаде Асошиейтед прес.

Дуейн Дейвис, известен като Кийфи Ди, иронизира казуса срещу него като продукт на спекулации и показания втора ръка.

За 2 януари е насрочено изслушване по искането на Дейвис, който е заявил желание да бъде освободен под гаранция, но тя да не надхвърля 100 000 щатски долара.

Служебните му адвокати казват, че здравословното състояние на 60-годишния им клиент се е влошило в затвора и той не получава необходимата медицинска грижа след заболяване от рак на дебелото черво, което според тях е в ремисия.

"Хранителният му режим и липсата на физически упражнения в затвора, предвид възрастта и медицинската му история, оказват негативно влияние върху неговото здраве", се казва в молбата на Дейвис за освобождаване под гаранция.

Той беше арестуван на 29 септември пред дома си в района на Лас Вегас.

