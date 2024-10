Пъф Деди ще бъде изправен пред съда през май следващата година, грози го доживотна присъда

Х ип-хоп магнатът Пъф Деди (Шон „Диди“ Комбс) ще бъде изправен пред съда по обвинения в трафик на хора с цел сексуална експлоатация и рекет през май следващата година.

54-годишният рапър, известен още като Пъф Деди и Шжн „Диди“ Комбс, целуна майка си и децата си в съда, след като американски съдия определи датата на процеса на заседание на федералния съд в Манхатън в четвъртък.

#BREAKING: The trial against Sean #Diddy Combs is set for May 2025.



The music mogul faced his trial judge for the first time and has pleaded not guilty to sex trafficking charges and more.#CourtTV What is justice in this case? pic.twitter.com/oB6XQ0UTi2