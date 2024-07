Пъф Деди е споменат 77 пъти в документите за убийството на Тупак, замесен ли е?

Д уейн Дейвис, който е обвинен в убийството на Тупак Шакур, твърди, че Пъф Деди (Шон „Диди“ Комбс) му е предложил 1 милион долара за убийството на рапъра.

Дейвис - единственият все още жив човек, който е бил в превозното средство, от което е стреляно, и единственият човек, който някога е бил обвинен в престъпление по случая - е държан в затвор в Лас Вегас от ареста си миналия септември и е подал молба за преразглеждане на гаранцията.

The man charged with the murder of Tupac Shakur claims that Diddy paid $1 million for the hit to be carried out. 🚨 pic.twitter.com/wq8CVpatC8 — Las Vegas Issues (@VegasIssues) July 24, 2024

Но прокурорите от окръг Кларк този месец подадоха възражение срещу искането с аргумента, че Дейвис трябва да остане в затвора, защото преди това е замесил 54-годишния Пъф Деди в убийството на Шакур.

Позовавайки се на интервю от 2009 г. с полицията в Лас Вегас, прокурорите твърдят, че Дейвис е „подсказал“, че Комбс е платил на „Ерик фон Мартин 1 милион долара за убийствата“ и е „предложил да организира таен телефонен разговор“ с шофьора Теранс Боун.

Деди, който се споменава 77 пъти в съдебните документи от почти 180 страници, никога не е бил заподозрян в убийството на Шакур. Източници от правоприлагащите органи казаха на TMZ, че той все още не се смята за заподозрян по случая.

Твърди се, че документите включват препис от интервюто на Дейвис с полицията от 2009 г., по време на което той твърди, че Комбс е предложил да плати за стрелбата като част от продължаваща вражда с тогавашния рекордьор Марион „Судж“ Найт.

Дейвис каза на следователите, според съдебната документация, че Пъф Деди е казал за Найт: „Бих дал всичко за главата на този пич“. Найт е бил в автомобила с Шакур по време на стрелбата.

Diddy named 77 times by prosecutors in Tupac Shakur murder document as suspect accuses him of ordering the hit pic.twitter.com/YSHaF1njmY — Backonfigg (@backonfigg) July 24, 2024

„Дейвис заяви публично, че е казал само за себе си и не се е опитвал да предостави доказателства срещу когото и да било в разговорите си с полицията“, се твърди в документите от окръжната прокуратура на окръг Кларк.

„Това изявление обаче опровергава това твърдение, тъй като той предположи, че Деди е платил на Ерик фон Мартин милион долара за убийствата, както и е предложил да организира таен телефонен разговор с Терънс Браун, шофьорът, който по това време е бил все още жив."

Твърди се, че в документацията на прокуратурата е включено и резюме на отделно интервю, което Дейвис е направил с документален екип на BET през 2017 г., в което той предполага, че Деди е замесен в смъртта на Шакур.

Съдия от окръжния съд на окръг Кларк Карли Кирни миналия месец отхвърли предложението на Дейвис да накара хип-хоп музиканта да внесе 112 500 долара, за да получи неговата гаранция от 750 000 долара.

След това Кирни издава кратка писмена заповед часове по-късно, като дава на адвоката на Дейвис, Карл Арнолд, една седмица да предостави повече документи за източника на парите.

Съдията каза, че иска да „разсее загрижеността на съда“, че музикалният изпълнителен директор Кеш „Wack 100“ Джоунс „действа като параван или посредник за някакво друго юридическо лице или лице“.

В съда във вторник Кирни обвини Арнолд, че е оформил медийното внимание около случая, свързан с една от най-трайните мистерии на хип-хоп музиката.

„Изглежда, че планът ви, крайната ви цел тук е да направите някакъв вид шоу за пресата от този процес“, каза Кирни.

„Това не е крайната ми цел тук, ваша чест“, отговори Арнолд. „Крайната ми цел е да спечеля процеса. Ако искат да ме следят с камери, могат да го направят."

Наскоро беше съобщено, че Арнолд предлага предложения за филмов екип, който да го следва, работейки от името на Дейвис.

Дейвис, застанал с белезници, докато беше в съда във вторник, се оплака, че полицията и прокуратурата преглеждат материали, събрани от бивш полицейски детектив в Лос Анджелис, Грег Кадинг, за книга от 2011 г. за убийството на Шакур в Лас Вегас и съперничещата рап икона Кристофър Уолъс шест месеца по-късно в Лос Анджелис. Уолъс беше известен като The Notorious BIG или Biggie Smalls.

BREAKING: New court documents have Allegedly implicated Diddy in Tupac’s Murder. Diddy named 77 times by prosecutors in Tupac Shakur murder document as a suspect accuses him of ordering a hit on the rapper in prosecutors' latest legal filing. Diddy has been accused by Keefe D of… pic.twitter.com/sAnBJTgDRH — Raphouse TV (RHTV) (@raphousetv7) July 23, 2024

Дейвис също така обвини прокурорите, Марк Ди Джакомо и Бину Палал, че „разбиха семейството ми с това“.

„Те не само са грозни отвън, но са грозни и отвътре“, каза Дейвис. „Тези двама пичове тук.“

Дейвис каза в собствените си мемоари от 2019 г. - за ръководенето на улична банда в родния му град Комптън, Калифорния - че му е обещан имунитет от съдебно преследване, когато е казал на властите в Лос Анджелис какво знае за стрелбите на Шакур и Уолъс.

Никога не са извършени арести по случая Уолъс. Дейвис е единственият човек, обвинен в убийството на Шакур.

Дейвис пледира невинен за убийство първа степен. Ако бъде признат за виновен, може да бъде осъден на доживотен затвор.

Не пропускайте най-важните новини - последвайте ни в Google News Showcase