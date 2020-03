Бракониери убиха уникални бели жирафи в Кения

Б ракониери са убили в североизточната част на Кения два много редки бели жирафа.

Костите на майката и малкото й са били открити на територията на резервата Ишакбини Хиропа, който животните са обитавали, като се предполага, че останките са били там от поне четири месеца.

Службата за дивата природа в Кения беше повикана в резервата, след като било съобщено, че редките животни не са били забелязвани от доста време.

